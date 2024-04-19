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Внешняя политика

Президент Швейцарии Виола Амхерд посещает Венгрию

Президент Швейцарии в 2024 году и министр обороны страны Виола Амхерд сегодня находится в Будапеште, там она проведет консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Президент Швейцарии в 2024 году и министр обороны страны Виола Амхерд сегодня находится в Будапеште, там она проведет консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER KLAUNZER

Президент Швейцарии Виола Амхерд посещает Венгрию. По словам министра обороны Швейцарии, я объясню Виктору Орбану нашу позицию по войне в Украине.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Президент Швейцарии в 2024 году и министр обороны страны Виола Амхерд сегодня находится в Будапеште, там она проведет консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Одна из тем на повестке дня консультаций — война в Украине. В июне, напомним, Швейцария планирует провести у себя в стране «конференцию высокого уровня» по Украине, к участию в которой приглашена и Венгрия.

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Федеральный президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд (в центре справа) и президент Украины Владимир Зеленский (в центре слева), а также (справа налево) государственный секретарь Швейцарии по вопросам миграции Кристина Шранер Бургенер, министр юстиции и полиции Беат Янс и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, а также первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава офиса президента Украины Андрей Ермак (слева направо) в понедельник, 15 января 2024 года, в городе Керзатц, под Берном, Швейцария.

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Мирный саммит в Швейцарии: «Украина активно готовится»

Этот контент был опубликован на Владимир Зеленский: «Саммит в Швейцарии даст шанс еще раз по-настоящему подчеркнуть значение Устава ООН, его цели и принципы».

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По словам В. Амхерд в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка, Виктор Орбан всегда проявляет много понимания к России и ее войне, но очень мало сочувствия к жертвам войны. Поэтому «я в качестве Президента Швейцарской Конфедерации хочу поставить этот вопрос перед моим собеседником». «Я объясню ему нашу позицию. Я покажу ему, что Швейцария делает в Украине и почему мы считаем важным наше участие (в усилиях по поддержке Украины).

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Мирная конференция по Украине: «Для кантона Нидвальден это большая честь»

Этот контент был опубликован на К удовлетворению от того, что регион получит право провести такой саммит, примешивается еще и понятное волнение.

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Я также обращусь к господину Орбану по поводу конференции на Бюргенштоке и приглашу его лично (принять в ней участие). Он также получит и письменное приглашение. Участие Венгрии (в конференции) было бы очень важным (фактом) именно потому, что у этой страны может быть другая позиция (в плане оценки этой войны).

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Важно, чтобы мы могли провести самую широкую дискуссию. Я скажу ему об этом. Благодаря своему географическому положению и контактам в направлении к востоку от Венгрии, у этой страны есть свои возможности (по оказыванию влияния). Эта страна могла бы играть роль шарнира (между востоком и западом) и оказывать поддержку, в том числе дискуссиям о мирном процессе и, в конечном счете, о восстановлении и стабилизации (Украины)».

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Амхерд Зеленский

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Швейцария намерена организовать мирный саммит по Украине

Этот контент был опубликован на Швейцария намерена организовать мирный саммит по Украине, это подтвердила президент Виола Амхерд.

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Швейцария совместно с Украиной планирует провести «мирную конференцию высокого уровня». В центре внимания её участников будет будущее Украины и так называемая «формула мира»

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Китай будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Пекин не исключает возможность своего участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии.

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Последствия обстрела Киева Россией, 22 марта 2024 года.

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«Мирная конференция по Украине на «зондирующей» стадии»

Этот контент был опубликован на Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис: мирная конференция по Украине все еще находится на «предварительной» зондирующей стадии.

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Ukrainian soldier firing a mortar

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Способен ли мирный саммит в Швейцарии завершить войну в Украине?

Этот контент был опубликован на Швейцария хочет провести международную конференцию по урегулированию в Украине. Насколько велики шансы на успех?

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Этот контент был опубликован на Мирный саммит по Украине, запланированный Швейцарией, должен состояться как можно скорее. Таково мнение президента Швейцарии.

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, высоко оценивает последовательную политику Швейцарии в сфере санкций, введенных в отношении России в связи с ее агрессией против Украины.

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Дмитрий Кулеба: «Диктатор, убивающий политических оппонентов, вряд ли может считаться достойным участником переговоров»

Этот контент был опубликован на В эксклюзивном интервью SWI swissinfo.ch министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопросы о предстоящей мирной конференции в Швейцарии, судьбе замороженных русских активов, об идее переговоров с Россией и дальнейшей судьбе украинских сирот, ставших беженцами.

Читать далее Дмитрий Кулеба: «Диктатор, убивающий политических оппонентов, вряд ли может считаться достойным участником переговоров»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR