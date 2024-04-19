Президент Швейцарии Виола Амхерд посещает Венгрию

Президент Швейцарии в 2024 году и министр обороны страны Виола Амхерд сегодня находится в Будапеште, там она проведет консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER KLAUNZER

Президент Швейцарии Виола Амхерд посещает Венгрию. По словам министра обороны Швейцарии, я объясню Виктору Орбану нашу позицию по войне в Украине.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Президент Швейцарии в 2024 году и министр обороны страны Виола Амхерд сегодня находится в Будапеште, там она проведет консультации с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Одна из тем на повестке дня консультаций — война в Украине. В июне, напомним, Швейцария планирует провести у себя в стране «конференцию высокого уровня» по Украине, к участию в которой приглашена и Венгрия.

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По словам В. Амхерд в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка, Виктор Орбан всегда проявляет много понимания к России и ее войне, но очень мало сочувствия к жертвам войны. Поэтому «я в качестве Президента Швейцарской Конфедерации хочу поставить этот вопрос перед моим собеседником». «Я объясню ему нашу позицию. Я покажу ему, что Швейцария делает в Украине и почему мы считаем важным наше участие (в усилиях по поддержке Украины).

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Я также обращусь к господину Орбану по поводу конференции на Бюргенштоке и приглашу его лично (принять в ней участие). Он также получит и письменное приглашение. Участие Венгрии (в конференции) было бы очень важным (фактом) именно потому, что у этой страны может быть другая позиция (в плане оценки этой войны).

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Важно, чтобы мы могли провести самую широкую дискуссию. Я скажу ему об этом. Благодаря своему географическому положению и контактам в направлении к востоку от Венгрии, у этой страны есть свои возможности (по оказыванию влияния). Эта страна могла бы играть роль шарнира (между востоком и западом) и оказывать поддержку, в том числе дискуссиям о мирном процессе и, в конечном счете, о восстановлении и стабилизации (Украины)».

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