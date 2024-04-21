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Внешняя политика

Президент Швейцарии призвала Владимира Путина к диалогу

Виола Амхерд, министр Федерального совета (кабмина страны) от «Партии Центра» (Die Mitte) всегда проявляла солидарность с Украиной
Виола Амхерд, министр Федерального совета (кабмина страны) от «Партии Центра» (Die Mitte) всегда проявляла солидарность с Украиной. KEYSTONE/KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Виола Амхерд, по подтвержденным данным газеты Blick, написала Владимиру Путину письмо по случаю его переизбрания. Как сообщает швейцарское Минобороны, письмо в Кремль вовсе не было задумано в качестве поздравления. Президент Швейцарской Конфедерации и министр обороны страны призвала российского правителя к диалогу.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал RTS / газета Blick / портал SWI Swissinfo

В середине марта, напомним, российский президент был официально переутвержден на своей должности в пятый раз — в этом результате никто не сомневался, по-настоящему оппозиционные кандидаты даже не были допущены к выборам. На запрос швейцарской газеты BlickВнешняя ссылка Министерство обороны (МО) Швейцарии подтвердило, что письмо Путину действительно было отправлено. Текст письма «охватывает несколько тем в связи с новым сроком полномочий российского президента».

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По словам пресс-секретаря МО Лоренца Фришкнехта (Lorenz Frischknecht), в письме содержатся выражения сочувствия жертвам теракта в Москве 22 марта 2024 года и тем, кто пострадал от недавних наводнений, обрушившихся на несколько регионов России. В то же время письмо является «приглашением к диалогу в наши трудные времена». В нем президент Швейцарской Конфедерации объясняет позицию Швейцарии, согласно которой «компасом для стремления к миру и процветанию должны стать уважение норм международного права и прав человека, а также универсальные принципы, закрепленные в Уставе ООН».

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Лоренц Фришкнехт отдельно подчеркивает, что это письмо не является поздравительной телеграммой. Напомним, что на международной арене среди глав государств существует дипломатический обычай поздравлять друг друга с переизбранием. На прошлой неделе — как раз когда письмо из Берна прибыло в Москву, — Россия в очередной раз, напоминает газета «Блик», подвергла Украину ракетному террору.

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Виола Амхерд, министр Федерального совета (кабмина страны) от «Партии Центра» (Die Mitte) всегда проявляла солидарность с Украиной, заверяя Киев в своей поддержке. Не далее, как в феврале 2024 года, в годовщину российского нападения, она обратилась к украинскому народу с эмоциональным видеообращением, указав, что эта страна «в течение уже двух лет переживает ужасы полномасштабной войны». Швейцария, по словам президента, признает «огромные жертвы», которые приносятся страной каждый день. «Мы заверяем вас в нашей неизменной поддержке и солидарности. Да здравствует демократия»!

В настоящее время в Швейцарии идет подготовка к «конференции высокого уровня по Украине», которая должна пройти на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден рядом с историческим городом Люцерн. Список гостей и участников пока еще не утвержден. По данным Федерального департамента / министерства иностранных дел (EDA) Швейцарии в ближайшие дни приглашения будут разосланы примерно в 120 стран. Ожидается, что помимо президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарию приедет президент США Джо Байден. Федеральный совет Швейцарии также надеется на высокопоставленных гостей из таких стран, как Индия, Саудовская Аравия и Китай.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем интервью назвал Швейцарию «откровенно враждебной страной».

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Сергей Лавров назвал Швейцарию «откровенно враждебной страной»

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Москва, однако, принимать участие в конференции не будет. Неделю назад Владимир Путин раскритиковал Россию за то, что ее не пригласили на Бюргеншток, тогда как «без Москвы ничего нельзя решить». Министр иностранных дел Сергей Лавров был еще более откровенен: в пятницу 19 апреля он назвал Швейцарию «откровенно враждебной страной», мол, Швейцарская Конфедерация отказалась от нейтралитета в украинском конфликте и поэтому не в праве организовывать мирные переговоры — швейцарское правительство на эту критику никак не отреагировало.

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR