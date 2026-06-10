Пройти паспортный контроль в аэропортах Швейцарии стало сложнее

Новая система Entry/Exit System (EES) увеличила время прохождения паспортного контроля в аэропортах Швейцарии. Keystone-SDA

Пассажирам, прилетающим в Швейцарию из стран за пределами Шенгенской зоны, иногда приходится ждать на паспортном контроле больше часа. Причина — новая европейская система электронной регистрации въезда и выезда Entry/Exit System (EES).

5 минут

Система EES фиксирует въезд в Шенгенскую зону и выезд из неё. Она касается граждан с паспортами третьих стран, то есть лиц, у которых нет гражданства одного из государств ЕС, а также Норвегии, Исландии, Лихтенштейна или Швейцарии, в том числе и граждан бывших советских республик, а также Великобритании и США. Система EES заменяет прежнюю практику ручного проставления штампов в паспортах цифровой регистрацией факта пересечения внешней границы Шенгенской зоны.

Эту систему вводили поэтапно в течение нескольких месяцев. С 10 апреля 2026 года она действует во всём Шенгенском пространстве. По словам еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера (Magnus Brunner), который после заседания Совета Шенгенской зоны недавно выступил перед журналистами в Люксембурге, в системе EES к настоящему времени зафиксировано 90 млн регистраций въезда и выезда. Это около 2 млн таких регистраций в неделю. Во въезде к началу июня 2026 года было отказано 38 тыс. человек. Из них одна тысяча человек, по данным властей, представляла «угрозу безопасности».

Создание досье на границе

Поскольку все соседние со Швейцарией страны входят в Шенгенскую зону, на сухопутных границах с Германией, Францией, Италией, Австрией и Лихтенштейном эту систему обычно не применяют. В Швейцарии она имеет значение прежде всего для аэропортов и для пассажиров рейсов, прибывающих из стран за пределами Шенгенской зоны. В Женеве система EES действует с октября 2025 года, в Цюрихе — с ноября 2025 года. «В связи с EES на пограничном контроле возникали и в дальнейшем могут возникать более длительные сроки ожидания», — сообщила в начале недели представительница аэропорта Цюриха в ответ на запрос агентства Keystone-SDA.

Личные данные лиц, въезжающих в Европу, будут автоматически фиксироваться на границах стран-участниц Шенгенского соглашения. Keystone-SDA

Причина в том, что при первом въезде гражданина третьей страны, у которого нет действующего вида на жительство или разрешения на пребывание в Швейцарии или в другом государстве Шенгенской зоны, на него создают в системе EES личное досье. В аэропорту Цюриха за эту процедуру отвечает полиция кантона Цюрих. В досье вносят персональные данные прибывающего пассажира, сведения из его проездного документа, то есть паспорта или другого документа, позволяющего осуществлять пересечение границы, а также биометрические данные, например, цифровое изображение лица и отпечатки пальцев.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Шенгенской зоне исполняется 40 лет Этот контент был опубликован на Ровно 40 лет назад в люксембургской деревне Шенген было подписано соглашение о постепенной отмене пограничного контроля на внутренних границах. Читать далее Шенгенской зоне исполняется 40 лет

«Соответственно, этот процесс занимает много времени», — уточнила представительница аэропорта. По её словам, сама система в целом работает стабильно и надёжно. Однако в редких случаях пассажирам приходится ждать от одного до двух часов. Особенно часто это происходит тогда, когда в аэропорт почти одновременно прибывают несколько рейсов из стран, не входящих в Шенгенскую зону. В аэропорту рассчитывают, что по мере накопления опыта все процедуры будут проходить быстрее. В аэропорту Женевы длинные очереди возникали в январе и феврале 2026 года, когда из-за сезона горнолыжных отпусков пассажиропоток был особенно интенсивным. «В самый сложный день время ожидания составило два с половиной часа», — сообщил представитель аэропорта Женевы.

В такие дни аэропорт Куантрен обслуживает более 70 тыс. пассажиров. При этом в Женеве, в отличие от Цюриха, за пограничный контроль отвечает не кантональная полиция, а сотрудники Федерального ведомства по вопросам таможенной и пограничной безопасности (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG). В ответ на запрос это ведомство сообщило, что в целом EES работает хорошо. Однако как признала представительница BAZG, новая система действительно увеличила время, нужное для прохождение паспортного контроля. По её словам, все технические процедуры продолжают проходить процесс оптимизации.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше В Швейцарии запустят новую систему паспортного контроля Этот контент был опубликован на В швейцарских аэропортах запускают новую электронную систему контроля въезда и выезда. Читать далее В Швейцарии запустят новую систему паспортного контроля

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch