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Внешняя политика

Россия хочет посадить Лорана Винатье на три с лишним года

Лоран Винатье — сотрудник женевского «Центра гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue), швейцарской организации, занимающейся конфликтным посредничеством.
Лоран Винатье — сотрудник женевского «Центра гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian Dialogue), швейцарской организации, занимающейся конфликтным посредничеством. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

В понедельник 14 октября 2024 года в России прокурор запросил суд посадить Лорана Винатье, французского ученого, обвиненного в нарушении российского законодательства о так называемых «иностранных агентах», в тюрьму на три года и три месяца. Об этом сообщают российские госмедиа.

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Информационное агентство Reuters / портал SWI Swissinfo

Французский гражданин Лоран Винатье (Laurent Vinatier), ученый, давно занимающийся исследованием истории и политики Советского Союза, работал в швейцарской НКО в Женеве. Он был арестован в июне 2024 года ФСБ. Его обвинили в том, что он, якобы «собирая военную информацию, представляющую ценность для иностранных спецслужб», не зарегистрировался в качестве «иностранного агента».

Государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что защита Лорана Винатье запросила суд оштрафовать его, отказавшись от тюремного заключения, утверждая, что требование прокурора было «слишком суровым». За такого рода проступки российское законодательство предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет, но как сообщали российские госмедиа, Лорану Винатье может быть вынесен более мягкий приговор, поскольку он признал свою вину.

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Французская сторона утверждает, что 48-летний Лоран Винатье был задержан «произвольно», требуя его безусловного освобождения. Знающие его коллеги сообщили в ответ на запрос агентства Reuters, что он является «уважаемым ученым, занимающимся вполне законными научными исследованиями». Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что Л. Винатье не работал на французское государство, и назвал его арест частью дезинформационной кампании, проводимой Москвой.

Лоран Винатье — сотрудник женевского «Центра гуманитарного диалога» (Centre for Humanitarian DialogueВнешняя ссылка), швейцарской организации, занимающейся конфликтным посредничеством. В заявлении, сделанном после его ареста, Центр сообщил, что его сотрудники работают по всему миру и «регулярно встречаются с широким кругом официальных лиц, экспертов и других лиц с целью продвижения усилий по предотвращению, смягчению и разрешению вооруженных конфликтов».

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В июле 2024 года ФСБ заявила, что Лоран Винатье пытался использовать свои многочисленные контакты с политологами, социологами, экономистами, военными экспертами и правительственными чиновниками для «сбора военных сведений, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности Российской Федерации». Согласно российскому законодательству, такие эксперты как Лоран Винатье обязаны обращаться в Министерство юстиции России и регистрироваться в качестве «иностранных агентов», особенно если они занимаются политической деятельностью или собирают информацию, получая при этом финансовую или иную помощь из-за рубежа.

Лоран Винатье не был включен в состав «обменного фонда» в рамках обмена арестованными между Россией и западными странами, состоявшегося 1 августа 2024 года. Россия заявляет, что ее отношения с Францией находятся «в низшей точке». Причиной такой оценки является арест французскими властями основателя Telegram Павла Дурова. В его отношении во Франции начало официальное расследование в связи с использованием данной платформы для совершения таких преступлений, как мошенничество, отмывание денег и детская порнография. Адвокат Павла Дурова назвал возбужденное против него дело «абсурдным». О роли женевского «Центра гуманитарного диалога» читайте в материале ниже.

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