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Внешняя политика

«Текст» итогового заявления Конференции на Бюргенштоке оказался в СМИ

Россия всячески хочет показать, что конференция изначально была и остается фарсом, коль скоро ее исход уже предрешен заранее.
Россия всячески хочет показать, что конференция изначально была и остается фарсом, коль скоро ее исход уже предрешен заранее. KEYSTONE

Как сообщает швейцарская газета SonntagsZeitung российские спецслужбы «слили» в СМИ якобы «проект итоговой декларации конференции по Украине на Бюргенштоке».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Согласно так называемому проекту в него должны войти девять из десяти пунктов «мирной формулы» Владимира Зеленского, о чем уже поспешила заявить официальный представитель Кремля, процитировавшая «документ».

По мнению SonntagsZeitung замысел этой «утечки» очевиден: Россия всячески хочет показать, что конференция изначально была и остается фарсом, коль скоро ее исход уже предрешен заранее. Как пишет далее SonntagsZeitung, Федеральный департамент / Министерство иностранных дел Швейцарии не пожелал комментировать предполагаемый «проект».

Но как сообщает МИД Швейцарии / EDA в ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA, мирная конференция на Бюргенштоке будет посвящена ядерной безопасности, продовольственной безопасности, свободе судоходства и гуманитарным аспектам.

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«Конференция будет сосредоточена на этих трех темах, а не на плане Владимира Зеленского из десяти пунктов. Однако конференция должна стать платформой, на которой могут быть представлены все самые разные планы мирного урегулирования». Таким образом, швейцарское внешнеполитическое ведомство косвенно опровергло соответствующие заявления, сделанные пресс-секретарем российского МИД на прошлой неделе.

«Пока неясно, удастся ли согласовать окончательную декларацию в конце конференции», — добавили в EDA. Несколько дней назад Владимир Зеленский сказал в интервью газете New York Times, что возможное мирное урегулирование должно начаться с планов по обеспечению экспорта украинского продовольствия в развивающиеся страны, с планов по обмену пленными, возвращению похищенных детей и по обеспечению безопасности атомной электростанции в Запорожье, оккупированной Россией.

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По последней информации из МИД Швейцарии на данный момент о своем участии в мирной конференции в середине июня в Швейцарии заявили 70 стран, большинство из них будут представлены на уровне глав государств или правительств. Половина из этих стран — представители Европы, вторая половина — других регионов мира.

В своем традиционном видеообращении Владимир Зеленский призвал своих коллег из США и Китая, Джо Байдена и Си Цзиньпина, принять участие в мирной конференции по Украине. «Пожалуйста, поддержите мирный саммит своим лидерством и участием», — сказал он.

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Одновременно Канцлер Германии Олаф Шольц, который также приедет на Бюргеншток, обвинил Президента России Владимира Путина в том, что он сознательно жертвует очень большим количеством российских солдат в своей войне против Украины. «Есть цифра, которая говорит о 24 000 погибших или тяжело раненых российских солдат в месяц.

И все это ради империалистической мании величия российского президента. Путин считает и Украину, и Беларусь частями России и поэтому он нарушил принцип нерушимости границ. Путин также несет ответственность за гибель многочисленных украинских гражданских лиц и военнослужащих».

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