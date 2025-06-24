The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Внешняя политика

Убежище в Швейцарии: ключевые цифры и тенденции

Кто именно обращается за защитой к Швейцарии? Кто и почему получает право остаться в стране, а кто нет? Все ответы в данном материале.
Кто именно обращается за защитой к Швейцарии? Кто и почему получает право остаться в стране, а кто нет? Keystone / Urs Flueeler

Агрессия России против Украины вынуждает спасаться бегством миллионы людей. Власть в Афганистане власть опять захватили талибы, и многие афганцы тоже вынуждены покинуть свою страну. Климатические перемены заставляют людей искать защиту в более стабильных регионах и государствах. Кто именно обращается за защитой к Швейцарии? Кто и почему получает право остаться в этой стране, а кто нет?

Этот контент был опубликован на
5 минут
Телеканал SRF (ред. SRF Data) / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Швейцария — небольшое государство в центре Европы, но когда в мире происходят войны или катастрофы, то все эти события затрагивают и Швейцарию. Почему? Потому что это одно из государств, регулярно предоставляющих людям, пострадавшим от войн и несчастий, надёжное убежище. Но кто именно обращается за защитой к Швейцарии?

Кто и почему получает право остаться в этой стране, а кто нет? Чтобы ответить на эти вопросы, общественный швейцарский телеканал SRF публикуетВнешняя ссылка серию графиков, отражающих основные тенденции в области предоставления убежища. Данные обновляются ежемесячно в автоматическом режиме.

Кто имеет право подавать ходатайство о предоставлении убежища?

Процедуру получения убежища в Швейцарии можно сравнить с огромным залом ожидания. Человек подаёт заявление — и зачастую «зависает» в этой системе очень надолго, иногда на несколько лет, и только потом он получает окончательное решение. На сегодняшний день количество лиц, находящихся в швейцарской системе предоставления убежища, достигло самого высоких показателей за последние десятилетия.

Внешний контент

Это связано, прежде всего, с приездом в страну большого числа граждан Украины (начиная с февраля 2022 года). Подавляющему большинству из них предоставляется миграционный статус, оформленный временным разрешением на пребывание категории SВнешняя ссылка. Он обеспечивает таким беженкам и беженцам немедленную защиту без необходимости проходить все этапы стандартной процедуры предоставления убежища. Но именно поэтому украинские граждане в этих графиках не учитываются.

Динамика и тренды

Такой показатель, как «количество новых ходатайств о предоставлении убежища в месяц» даёт некоторое представление о том, как реально развивается ситуация в этой непростой сфере. Государственный секретариат по делам миграции (SEM, подразделение Министерства юстиции и полиции страны, EJPD) публикует соответствующую статистику ежемесячно начиная с 2013 года, а в годовом пересчете — с 1994 года.

Внешний контент

На основе этих данных можно чётко отследить ключевые события, повлиявшие на ситуацию в области предоставления убежища качественным образом — таков, например, приток беженцев из Косово в 1998–1999 годах и резкий рост числа ходатайств о предоставлении убежища в 2015 году на фоне так называемого «общеевропейского миграционного кризиса».

Страны происхождения заявителей

Большинство людей, обращающихся за убежищем в Швейцарии, прибывают из стран, охваченных затяжными военно-политическими конфликтами или гуманитарными кризисами. Немаловажную роль играет и наличие в Швейцарии соответствующей диаспоры.

В таких случаях люди чаще подают заявления, следуя примеру уже находящихся в стране соотечественников. Таблица с нашими данными позволяет отсортировать информацию по числу обращений, по странам происхождения и по другим параметрам — для этого нужно нажать мышью на заголовки столбцов.

Внешний контент

Решения по заявлениям: варианты и структура

Упрощённо говоря, лицо, подавшее ходатайство о предоставлении убежища, может получить по своему прошению одно из трёх решений:

  • Предоставление статуса беженца — прошение удовлетворяется, заявитель или заявительница получают защиту согласно Женевской конвенции.
  • Окончательный отказ с обязательством покинуть страну — прошение отклоняется, заявитель подлежит выдворению.
  • Временное разрешение на пребывание — несмотря на отказ, заявителю разрешается остаться в Швейцарии, если его возвращение в страну происхождения невозможно по гуманитарным причинам, например, в случае угрозы пыток, преследования или в случае открытого вооружённого конфликта в этой стране.

Гуманитарные основания для временного разрешения на пребывание могут со временем утратить силу — если ситуация в данной стране происхождения улучшится. Вероятность получения убежища в значительной степени зависит от гражданства заявителя. У граждан одних стран шансы на положительное решение практически отсутствуют, в то время как по другим странам каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке.

Внешний контент

Читайте также:

Показать больше
Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии неопределенности

Показать больше

Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии тревожной неопределенности

Этот контент был опубликован на Спустя три года после начала вторжения России в Украину миллионы украинских беженцев по всей Европе продолжают жить в состоянии неопределенности.

Читать далее Украинские беженцы в Европе: жизнь в состоянии тревожной неопределенности
Показать больше
Показать больше
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
18 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
24 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Есть ли у украинских беженцев надёжное будущее в Швейцарии?

Показать больше

Есть ли у украинских беженцев надёжное будущее в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Власти Швейцарии стали чаще отказывать украинским беженцам в выдаче ВНЖ специальной категории S. Почему?

Читать далее Есть ли у украинских беженцев надёжное будущее в Швейцарии?
Как, когда и почему Швейцария превратилась в страну иммигрантов, доля которых в общем населении страны составляет уже 27%.

Показать больше

Иностранцы составляют более 25% населения Швейцарии: кто эти люди?

Этот контент был опубликован на Как, когда и почему Швейцария превратилась в страну иммигрантов, доля которых в общем населении страны составляет уже 27%.

Читать далее Иностранцы составляют более 25% населения Швейцарии: кто эти люди?
Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев

Показать больше

Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев

Этот контент был опубликован на Федеральный совет намерен существенно облегчить процесс трудоустройства украинских беженцев.

Читать далее Правительство Швейцарии старается трудоустроить украинцев
Уровень занятости лиц с так называемым «статусом S» на конец 2024 года составил чуть менее 30 процентов.

Показать больше

Только 30% беженцев из Украины нашли в Швейцарии работу

Этот контент был опубликован на Уровень занятости лиц с так называемым «статусом S» на конец 2024 года составил чуть менее 30 процентов.

Читать далее Только 30% беженцев из Украины нашли в Швейцарии работу
Правоцентристское большинство в парламенте направляет политику страны в отношении беженцев из Украины в совсем иное русло.

Показать больше

Парламент Швейцарии ужесточает миграционный режим для украинцев

Этот контент был опубликован на Парламент выступил за то, чтобы больше не предоставлять миграционный статус S автоматически всем просителям убежища из Украины.

Читать далее Парламент Швейцарии ужесточает миграционный режим для украинцев
Если Национальный совет, большая палата, отклонит бюджет, то это будет означать, что министру финансов Карин Келлер-Суттер (слева) придётся начинать все сначала и составлять новый бюджет.

Показать больше

Ужесточит ли парламент Швейцарии миграционные условия для украинцев?

Этот контент был опубликован на На зимней сессии федерального парламента Швейцарии депутатам придется обсудить много внешнеполитических вопросов.

Читать далее Ужесточит ли парламент Швейцарии миграционные условия для украинцев?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR