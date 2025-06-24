Убежище в Швейцарии: ключевые цифры и тенденции

Кто именно обращается за защитой к Швейцарии? Кто и почему получает право остаться в стране, а кто нет? Keystone / Urs Flueeler

Агрессия России против Украины вынуждает спасаться бегством миллионы людей. Власть в Афганистане власть опять захватили талибы, и многие афганцы тоже вынуждены покинуть свою страну. Климатические перемены заставляют людей искать защиту в более стабильных регионах и государствах. Кто именно обращается за защитой к Швейцарии? Кто и почему получает право остаться в этой стране, а кто нет?

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Швейцария — небольшое государство в центре Европы, но когда в мире происходят войны или катастрофы, то все эти события затрагивают и Швейцарию. Почему? Потому что это одно из государств, регулярно предоставляющих людям, пострадавшим от войн и несчастий, надёжное убежище. Но кто именно обращается за защитой к Швейцарии?

Кто и почему получает право остаться в этой стране, а кто нет? Чтобы ответить на эти вопросы, общественный швейцарский телеканал SRF публикуетВнешняя ссылка серию графиков, отражающих основные тенденции в области предоставления убежища. Данные обновляются ежемесячно в автоматическом режиме.

Кто имеет право подавать ходатайство о предоставлении убежища?

Процедуру получения убежища в Швейцарии можно сравнить с огромным залом ожидания. Человек подаёт заявление — и зачастую «зависает» в этой системе очень надолго, иногда на несколько лет, и только потом он получает окончательное решение. На сегодняшний день количество лиц, находящихся в швейцарской системе предоставления убежища, достигло самого высоких показателей за последние десятилетия.

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Это связано, прежде всего, с приездом в страну большого числа граждан Украины (начиная с февраля 2022 года). Подавляющему большинству из них предоставляется миграционный статус, оформленный временным разрешением на пребывание категории SВнешняя ссылка. Он обеспечивает таким беженкам и беженцам немедленную защиту без необходимости проходить все этапы стандартной процедуры предоставления убежища. Но именно поэтому украинские граждане в этих графиках не учитываются.

Динамика и тренды

Такой показатель, как «количество новых ходатайств о предоставлении убежища в месяц» даёт некоторое представление о том, как реально развивается ситуация в этой непростой сфере. Государственный секретариат по делам миграции (SEM, подразделение Министерства юстиции и полиции страны, EJPD) публикует соответствующую статистику ежемесячно начиная с 2013 года, а в годовом пересчете — с 1994 года.

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На основе этих данных можно чётко отследить ключевые события, повлиявшие на ситуацию в области предоставления убежища качественным образом — таков, например, приток беженцев из Косово в 1998–1999 годах и резкий рост числа ходатайств о предоставлении убежища в 2015 году на фоне так называемого «общеевропейского миграционного кризиса».

Страны происхождения заявителей

Большинство людей, обращающихся за убежищем в Швейцарии, прибывают из стран, охваченных затяжными военно-политическими конфликтами или гуманитарными кризисами. Немаловажную роль играет и наличие в Швейцарии соответствующей диаспоры.

В таких случаях люди чаще подают заявления, следуя примеру уже находящихся в стране соотечественников. Таблица с нашими данными позволяет отсортировать информацию по числу обращений, по странам происхождения и по другим параметрам — для этого нужно нажать мышью на заголовки столбцов.

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Решения по заявлениям: варианты и структура

Упрощённо говоря, лицо, подавшее ходатайство о предоставлении убежища, может получить по своему прошению одно из трёх решений:

Предоставление статуса беженца — прошение удовлетворяется, заявитель или заявительница получают защиту согласно Женевской конвенции.

— прошение удовлетворяется, заявитель или заявительница получают защиту согласно Женевской конвенции. Окончательный отказ с обязательством покинуть страну — прошение отклоняется, заявитель подлежит выдворению.

— прошение отклоняется, заявитель подлежит выдворению. Временное разрешение на пребывание — несмотря на отказ, заявителю разрешается остаться в Швейцарии, если его возвращение в страну происхождения невозможно по гуманитарным причинам, например, в случае угрозы пыток, преследования или в случае открытого вооружённого конфликта в этой стране.

Гуманитарные основания для временного разрешения на пребывание могут со временем утратить силу — если ситуация в данной стране происхождения улучшится. Вероятность получения убежища в значительной степени зависит от гражданства заявителя. У граждан одних стран шансы на положительное решение практически отсутствуют, в то время как по другим странам каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке.

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