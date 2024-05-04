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Юлия Навальная посетила Университет Санкт-Галлена

Вдова Алексея Навального приняла участие в «Симпозиуме студентов Университета города Санкт-Галлен».
Вдова Алексея Навального приняла участие в «Симпозиуме студентов Университета города Санкт-Галлен». KEYSTONE/© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER

Юлия Навальная, вдова умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального, выступила в пятницу 3 мая 2024 года на 53-м «Симпозиуме студентов Университета города Санкт-Галлен».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Данный форматВнешняя ссылка является традиционным местом встречи лучших учащихся вуза с представителями общественной, деловой и политической элиты Швейцарии. «Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за свои преступления», — сказала Юлия Навальная.

«Владимир Путин — диктатор, который сажает своих оппонентов в тюрьму или убивает их. После того как он не позволил Алексею Навальному участвовать в выборах 2017 года, российский президент приказал посадить (его) в тюрьму, а затем убить».

«Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за свои преступления», - сказала Юлия Навальная.
«Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за свои преступления», – сказала Юлия Навальная. KEYSTONE/© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER

«Для господина Путина самым ужасным преступлением, совершенным Алексеем Навальным, стал обращенный к молодым людям призыв идти в политику», — сказала Юлия Навальная. По ее мнению, для спасения демократии в России необходима смена поколений на политическом уровне.

«Для господина Путина самым ужасным преступлением, совершенным Алексеем Навальным, стал обращенный к молодым людям призыв идти в политику»
«Для господина Путина самым ужасным преступлением, совершенным Алексеем Навальным, стал обращенный к молодым людям призыв идти в политику» KEYSTONE/© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER

«Западным демократиям, представляющим собой правовые государства, трудно понять (логику мышления и действий) Владимира Путина, он ведет себя как коррумпированный „мафиозный босс“. Относиться к нему как к политику — это пустая трата времени. Путин должен быть привлечен к ответственности за свои преступления».

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