Юлия Навальная посетила Университет Санкт-Галлена
Юлия Навальная, вдова умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального, выступила в пятницу 3 мая 2024 года на 53-м «Симпозиуме студентов Университета города Санкт-Галлен».
Данный форматВнешняя ссылка является традиционным местом встречи лучших учащихся вуза с представителями общественной, деловой и политической элиты Швейцарии. «Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за свои преступления», — сказала Юлия Навальная.
«Владимир Путин — диктатор, который сажает своих оппонентов в тюрьму или убивает их. После того как он не позволил Алексею Навальному участвовать в выборах 2017 года, российский президент приказал посадить (его) в тюрьму, а затем убить».
«Для господина Путина самым ужасным преступлением, совершенным Алексеем Навальным, стал обращенный к молодым людям призыв идти в политику», — сказала Юлия Навальная. По ее мнению, для спасения демократии в России необходима смена поколений на политическом уровне.
«Западным демократиям, представляющим собой правовые государства, трудно понять (логику мышления и действий) Владимира Путина, он ведет себя как коррумпированный „мафиозный босс“. Относиться к нему как к политику — это пустая трата времени. Путин должен быть привлечен к ответственности за свои преступления».
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