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Юные украинцы в Швейцарии: «Я плакал каждую ночь»

Сейчас в Швейцарии живут почти 20 000 детей и молодых людей-беженцев из Украины. Как они осваиваются в чужой стране?
Сейчас в Швейцарии живут почти 20 000 детей и молодых людей-беженцев из Украины. Как они осваиваются в чужой стране? SRF SWI

Сейчас в Швейцарии живут почти 20 000 детей и молодых людей-беженцев из Украины. Как они осваиваются в чужой стране?

Этот контент был опубликован на
9 минут
Маттиас фор Вартбург (Matthias von Wartburg), телеканал SRF / портал SWI

Рассказывая о своем детстве в Украине, 16-летний Максим на некоторое время забывает всю боль последних трёх лет. «Каждый вечер дети из нашего района собирались на большой игровой площадке». Он вспоминает в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка это время с чувством щемящей тоски и нежности. «Мы играли в догонялки или в „дурака“ — карточную игру, похожую на швейцарскую игру „ясс“».

Максим вырос на юго-западе Украины в городе Ивано-Франковск. За год до начала войны он влюбился в одноклассницу, которая стала его первой девушкой. «По выходным мы часто катались с друзьями на велосипедах за город. У меня было идеальное детство». Но 24 февраля 2022 года оно закончилось в одночасье. В этот день Россия начала полномасштабное вооруженное вторжение в Украину.

Когда он вместе с семьей покинул родную страну, Максиму было 13 лет. Во время первой остановки в Польше он получил сообщение от своей девушки. «Она написала, что мы больше не можем быть вместе из-за войны», — рассказывает он. Этот момент стал для него переломным. «Я потерял свой дом, друзей, а теперь еще и девушку».

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Вскоре Максим и его семья добрались до Швейцарии. Первый год они жили в швейцарской семье недалеко от Берна. Привыкнуть к таким драматическим переменам было очень сложно. «В первое время я плакал каждую ночь». Хотя одноклассники в швейцарской школе относились к нему дружелюбно, он все равно чувствовал себя чужаком. «Все говорили на местном диалекте немецкого, я абсолютно ничего не понимал». Парень, у которого на родине было много друзей, в Швейцарии оказался в полном одиночестве.

Сеть Instagram становится проблемой

Первые два года в Швейцарии Максим очень страдал от тоски по дому. «Я не мог представить себе жизнь в какой-то другой стране, кроме Украины». Социальные сети, как ни странно, только усугубляли ситуацию. На первый взгляд может показаться, что Instagram и другие платформы помогают поддерживать связь с друзьями. Но для Максима они стали источником постоянной боли.

В его городе, несмотря на войну, повседневная жизнь в какой-то мере продолжалась как обычно. Однажды его школьный класс отправился в многодневный поход в горы, и Максим следил за событиями через Instagram. «Они сняли хороший отель, веселились — а меня там не было». Тоска по дому и осознание, что он пропустил такой важный момент, оказались слишком сильным переживанием: «Я плакал каждый раз, когда открывал Instagram».

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В конце концов он удалил свой аккаунт. Прошло время, Максиму удалось быстро выучить немецкий и поступить в специализированную среднюю школу Fachmittelschule (FMS) в Берне. В то же время у него были и типичные подростковые проблемы: «Я часто спорил с родителями, причем чаще всего причиной конфликтов становилась учеба». Родители настаивали, что Максим должен уделять больше внимания занятиям. «Сейчас я очень сожалею, что восставал против них. Обычно они были правы».

В Швейцарии по воле случая

Другой Максим, 19-летний парень из Одессы, пережил схожий опыт. Когда три года назад он вместе с матерью бежал в Швейцарию, у него не было ни малейшего представления об этой стране. «Я даже не знал, на каком языке здесь говорят». Решение о переезде было спонтанным: в автобусе гуманитарной организации оказалось два свободных места, и семья воспользовалась этой возможностью. «Во время поездки у меня не было выхода в интернет, и я не мог получить никакой информации». В Швейцарии Максим особенно скучает по друзьям и по морю. «Я любил плавать в Черном море. Здесь я часто бываю на Бильском озере, но это не то же самое».

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Он посещает интенсивные курсы немецкого, где уже познакомился с другими украинскими подростками. В отличие от Максима из Ивано-Франковска, 19-летний Максим из Одессы быстро освоился в новой стране. «Я оптимистичный человек и всегда стараюсь видеть плюсы в моем положении». Он нашел подработку в ресторанной сфере и живет в одной из комнат квартиры, которую снимает вместе с другими студентами. Но вопрос о родине ставит его в тупик. «Я не могу сказать, где мой дом — у меня его больше нет».

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В первый год жизни в Швейцарии Украина все еще оставалась для него домом. «Но теперь, после трех лет здесь, я многое забыл о родине — это уже не мой дом». Хотя он и обосновался в Швейцарии, он все же чувствует себя чужим. «Я пока не говорю на швейцарском немецком, поэтому не ощущаю себя по-настоящему интегрированным». Тем не менее, Максим видит свое будущее именно в Швейцарии. «Я вполне могу представить, что останусь здесь навсегда», — говорит он.

Трамвай каждые семь минут

Мергим Вукшинай (Mergim Vukshinay) хорошо знает, что движет обоими Максимами, ведь он тренирует украинских беженцев в своей спортивной школе. Он также знает на собственном опыте, как трудно бывает бежать в чужую страну в подростковом возрасте и начинать всё с нуля: 23 года назад он сам бежал из Косово в Швейцарию.

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«Поначалу я не хотел здесь оставаться». В 14-летнем возрасте его раздражали даже мелочи: «То, что трамвай ходил каждые семь минут, было необычно. Необычно было получать выговор в школе за опоздание на две минуты». Поскольку сначала Мергим Вукшинай тоже не говорил по-немецки, он общался почти исключительно с косовскими албанцами. «Конечно, это не очень помогло в плане общественной интеграции».

Ukrainian women and pram
Агентство ООН по делам беженцев UNHCR сообщило в пятницу 22 апреля, что за время после российского вторжения покинуть свою страну были вынуждены около 5,1 миллиона украинцев. На фото: мэрия города Муртен (Murten), кантон Фрибур, приветствует беженцев и швейцарские семьи, добровольно приютивших беженцев у себя, 20 апреля 2022 года. © Keystone / Peter Schneider

Как и Максиму из Ивано-Франковска, 14-летнему Мергиму Вукшинаю пришлось справляться ещё и с проблемами подросткового возраста. «Это сложный возраст, когда у тебя так или иначе возникают проблемы». Сам Мергим, прожив в Швейцарии почти четверть века, может совершенно четко ответить на вопрос о своей родине: «Я албанец, кровь не водица! Но в Швейцарии я давно чувствую себя как дома». При этом, по его словам, настоящая интеграция требует времени. «Это длительный процесс. Его невозможно пройти за пять лет».

Надежда и любовь

Истории двух Максимов — это частные случаи, и на их основании вряд ли можно сделать выводы о положении всех молодых украинцев в Швейцарии. Ирина Чередниченко, управляющий директор ассоциации Ukraine-Hilfe BernВнешняя ссылка, говорит: «Есть самые разные истории». По ее словам, для молодых украинцев и украинок найти подработку или поступить учиться в гимназию — это скорее исключение, чем правило. Многие испытывают трудности с языком.

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«А без хорошего знания языка они оказываются в социальной изоляции. Многие одиноки и страдают. Я знаю по меньшей мере две дюжины семей, которые вернулись обратно в Украину, отчасти потому, что дети так и не смогли завести друзей». 19-летний Максим понимает, что интеграция требует времени. Его мечта — работать в сфере ИТ. В Украине он поступил бы в университет, но сейчас он учится на специалиста сферы общественного питания.

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«После производственной практики я смогу получить среднее специальное образование и продолжить учебу». 16-летний Максим тоже смотрит в будущее с оптимизмом. «Я понял, что здесь, в Швейцарии, у меня есть реальные перспективы». Он мечтает открыть сервис по ремонту мобильных телефонов и планшетных компьютеров. Когда его спрашивают, где именно он хотел бы это сделать — в Украине или Швейцарии, он отвечает без колебаний: «В Швейцарии. Здесь у меня теперь новая жизнь». Одна из причин, по которой он снова верит в будущее, — любовь. «Я встретил девушку. Она тоже из Украины. Если бы не она, я даже не представляю, что бы со мной было».

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