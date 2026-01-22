The Swiss voice in the world since 1935
Глава МИД Швейцарии планирует визит в Россию

Г-н Кассис объявляет о планах лично посетить Россию
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) намерен посетить Москву в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Keystone-SDA

О своём намерении посетить Москву Иньяцио Кассис заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе (World Economic Forum, WEF). Дата визита пока не названа, поскольку поездка будет зависеть от ситуации в Украине.

Иньяцио Кассис не посещал Россию с июня 2019 года. В ноябре того же года в Москве побывал тогдашний президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер (Ueli Maurer). Менее чем через три года Москва вторглась в Украину. «Главная цель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) — положить конец войне в Украине», — сказал Иньяцио Кассис в разговоре с прессой в Давосе.

Наши материалы об российской агрессии против Украины

Он также намерен посетить Киев и Вашингтон, но дополнительных подробностей о сроках пока не сообщил. Цель — прояснить роль ОБСЕ, которую в этом году возглавляет Швейцария. Официальный Берн хочет «быть готовым (к действиям в рамках ОБСЕ), когда придёт время». Как заявил Иньяцио Кассис, крайне важно, чтобы, когда и если будет достигнута договорённость о прекращении огня, группа специалистов OSCE смогла отправиться в регион уже в течение 48 часов.

Текущий кризис должен укрепить ОБСЕ, считает Кассис

Внешняя политика

МИД Швейцарии: «Война в Украине должна стать стимулом к укреплению ОБСЕ»

Этот контент был опубликован на Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, возглавив ОБСЕ, призвал укрепить организацию в ситуации войны в Украине и подготовить её к действиям после прекращения огня.

Читать далее МИД Швейцарии: «Война в Украине должна стать стимулом к укреплению ОБСЕ»
Иньяцио Кассис: «Председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году должно подготовить организацию к возможному перемирию в Украине».

Глава МИД Швейцарии: «Подготовить ОБСЕ к перемирию в Украине»

Этот контент был опубликован на Иньяцио Кассис: «Председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году должно подготовить организацию к возможному перемирию в Украине».

Читать далее Глава МИД Швейцарии: «Подготовить ОБСЕ к перемирию в Украине»

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

ОБСЕ может оказаться не самым лучшим кандидатом на роль будущей площадки, на базе которой можно было бы организовать такой мониторинг — прежде всего в силу критического отношения Украины к предыдущей миссии ОБСЕ.

Внешняя политика

Как должен быть организован мониторинг перемирия в Украине

Этот контент был опубликован на Для успеха возможного перемирия в Украине необходимы чёткие договорённости и надёжная система мониторинга.

Читать далее Как должен быть организован мониторинг перемирия в Украине

