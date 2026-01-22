Глава МИД Швейцарии планирует визит в Россию

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) намерен посетить Москву в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Keystone-SDA

О своём намерении посетить Москву Иньяцио Кассис заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе (World Economic Forum, WEF). Дата визита пока не названа, поскольку поездка будет зависеть от ситуации в Украине.

Иньяцио Кассис не посещал Россию с июня 2019 года. В ноябре того же года в Москве побывал тогдашний президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер (Ueli Maurer). Менее чем через три года Москва вторглась в Украину. «Главная цель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) — положить конец войне в Украине», — сказал Иньяцио Кассис в разговоре с прессой в Давосе.

Он также намерен посетить Киев и Вашингтон, но дополнительных подробностей о сроках пока не сообщил. Цель — прояснить роль ОБСЕ, которую в этом году возглавляет Швейцария. Официальный Берн хочет «быть готовым (к действиям в рамках ОБСЕ), когда придёт время». Как заявил Иньяцио Кассис, крайне важно, чтобы, когда и если будет достигнута договорённость о прекращении огня, группа специалистов OSCE смогла отправиться в регион уже в течение 48 часов.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

