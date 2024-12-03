Швейцария выделит для Украины 96 млн франков

Совет кантонов, малая сенаторская палата парламента Швейцарии, одобрил выделение кредита в размере 96,11 млн франков на восстановление Украины. Идея состоит в том, чтобы Швейцария могла использовать эти деньги для участия в увеличении собственного капитала Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
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Соответствующее решение малая палата одобрила во вторник 3 декабря 2024 года 36 голосами «за», при двух голосах «против» и при трёх воздержавшихся сенаторах. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Национальный совет, большая палата парламента. Решения парламент принимает только на основе консенсуса обеих палат. Причиной такого решения стало намерение стран-членов Банка увеличить собственный капитал ЕБРР на 4 миллиарда евро.
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По мнению Федерального совета, этот дополнительный капитал позволит в период до 2032 года сгенерировать для Украины кредитов на общую сумму около 24 миллиардов евро. Как указало правительство Швейцарии ещё в сентябре 2024 года, среди прочего эти деньги будут в сотрудничестве с частным сектором направлены на инвестиции в защиту климата. Предстоит также реформировать рамочные условия ведения бизнеса.
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