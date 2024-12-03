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Швейцария выделит для Украины 96 млн франков

Совет кантонов (малая палата парламента) одобрил выделение 96 миллионов франков на восстановление Украины.
Совет кантонов (малая палата парламента) одобрил выделение 96 миллионов франков на восстановление Украины. Keystone-SDA

Совет кантонов (малая палата парламента) одобрил выделение 96 млн франков на восстановление Украины.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Совет кантонов, малая сенаторская палата парламента Швейцарии, одобрил выделение кредита в размере 96,11 млн франков на восстановление Украины. Идея состоит в том, чтобы Швейцария могла использовать эти деньги для участия в увеличении собственного капитала Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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Соответствующее решение малая палата одобрила во вторник 3 декабря 2024 года 36 голосами «за», при двух голосах «против» и при трёх воздержавшихся сенаторах. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Национальный совет, большая палата парламента. Решения парламент принимает только на основе консенсуса обеих палат. Причиной такого решения стало намерение стран-членов Банка увеличить собственный капитал ЕБРР на 4 миллиарда евро.

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По мнению Федерального совета, этот дополнительный капитал позволит в период до 2032 года сгенерировать для Украины кредитов на общую сумму около 24 миллиардов евро. Как указало правительство Швейцарии ещё в сентябре 2024 года, среди прочего эти деньги будут в сотрудничестве с частным сектором направлены на инвестиции в защиту климата. Предстоит также реформировать рамочные условия ведения бизнеса.

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