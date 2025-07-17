Задержка связана с пересмотром американской стороной своих приоритетов в пользу поддержки Украины.
Keystone
США откладывают поставку систем ПВО Patriot Швейцарии. Задержка связана с пересмотром американской стороной своих приоритетов в пользу поддержки Украины.
Этот контент был опубликован на
17 июля 2025 года - 16:00
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Поставка систем противовоздушной обороны Patriot в Швейцарию откладывается. Как
в Федеральном департаменте / министерстве обороны, защиты населения и спорта (VBS), власти США пересмотрели приоритеты поставок в связи с усилением своей поддержки Украины. сообщили Внешняя ссылка
Решение американского Министерства обороны затрагивает и Швейцарию: страна получит заказанные ею системы ПВО позже запланированного срока. Правительство страны, Федеральный совет, уже было проинформировано об этом решении. Германия, напомним, решила передать Украине еще два комплекса ПВО Patriot.
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Пока неясно, когда и сколько именно систем будет поставлено и коснётся ли задержка также управляемых ракет к данным системам. Точные сроки поставки и возможные последствия для Швейцарии на данном этапе пока назвать невозможно — соответствующие консультации продолжаются. В 2022 году Швейцария заказала пять комплексов Patriot. Поставка должна была начаться в 2027 году и завершиться в 2028 году.
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