Они все еще представители народа или уже лоббисты компаний и ассоциаций? Депутаты швейцарского парламента во время переговоров в фойе в Федеральном дворце.

(Peter Klaunzer / Keystone)

Осенью швейцарцы избирают новый парламент. Но слуги народа все чаще в стенах Федерального дворца представляют не только и не столько интересы избирателей, но интересы компаний, ассоциаций и организаций. Такой поворот является частью процесса изменений функциональной и рабочей культуры швейцарского парламента.

«Как будто за ними стоит дьявол»Внешняя ссылка: если парламент находится у власти, а в газете газет Tages-Anzeiger выходит статья с таким заголовком, то, должно быть, что-то чрезвычайное произошло в Федеральном дворце в Берне.

Действительно, в марте 2018 года швейцарский парламент протолкнул новый - и очень спорный - закон об использовании услуг так называемых социальных детективов. Сделано это было в рекордно короткие сроки - за одну неделю.

Почему же происходит эта турбулентность в законодательстве страны, где сбалансированное и независимое законотворчество считается одним из высших достоинств демократии?



Под ковром Могущественное лобби в стране гор и шоколада Швейцария — одна из наиболее развитых демократий мира. Но при этом она относится к числу стран, где влияние тех или иных групп интересов на ... Автор: Армандо Момбелли (Armando Mombelli)

Между тем ответ прост: из-за лоббирования. Компании, работающие в сфере медицинского страхования, и крупнейший швейцарский страховщик от несчастных случаев – Suva – используют различные методы и ведут порой настоящую игру, чтобы провести свои интересы.

В данном случае они вели борьбу, очень повлиявшую на избирателей, с людьми, которых подозревают в злоупотреблении социальным страхованием.

Двойная роль

Но как это возможно? Народные депутаты, избираемые сроком на четыре года, представляют все более партикуляристские, частные интересы. Если посчитать, то в целом 246 депутатов нынешнего швейцарского парламента приняли 2 000 лоббистских обязательств перед 1 700 организациями.

Это видно из исследованияВнешняя ссылка, недавно опубликованного неправительственной организацией Transparency International Switzerland. И получается, что когда 246 членов парламента обсуждают законопроект, 1 700 компаний и организаций принимают непосредственное участие в законодательном процессе.

200 мандатов за столом переговоров

Член парламента в среднем имеет восемь мандатов на представление чьих бы то ни было интересов. Лидерами по количеству полученных мандатов среди почти 250 депутатов являются представитель одной центристской партии и один политик из партии левого края политического спектра – у них 31 и 29 мандатов соответственно.

Эта тенденция с начала тысячелетия только усилилась: с 2000 по 2011 гг. среднее число мандатов на одного члена парламента более чем удвоилось. Скачок с 2007 по 2015 год составил +20%.

Вот что получается, если всё это перевести с языка теории на язык конкретной ситуации, возникшей вокруг нового закона о страховании: 38 членов двух задействованных комиссий по социальному обеспечению и здравоохранению (Kommissionen für Soziale Sicherheit und Gesundheit - SKGВнешняя ссылка), которые настаивали на выделении социальным детективам права следить за гражданами, по данным швейцарского отделения Transparency International, представляют интересы в общей сложности 90 компаний и структур.

Ну а настоящие чемпионы в деле лоббирования - это комиссия Национального совета по экономическим вопросам и тратам (Kommission für Wirtschaft und Abgaben - WAKВнешняя ссылка). Когда речь шла о предварительных консультациях по законопроекту, то последние 15 лет, чтобы их вести, за одним столом собиралось несколько человек, имеющих в общей сложности от 150 до 200 мандатов на представление различных интересов. Эти цифры взяты из анализаВнешняя ссылка Цюрихского университета прикладных наук.

Таким образом, компании, ассоциации и другие организации пытаются закрепить в законах свои особые интересы непосредственно через парламентариев вместо того, чтобы посылать традиционных лоббистов с рабочей миссией в кулуары Федерального дворца.

Открытые двери для недемократического вмешательства

«Сегодня в Швейцарии система лоббирования достигла угрожающих размеров», - говорит Алекс Бискаро (Alex Biscaro), заместитель главы швейцарского отделенияВнешняя ссылка Transparency International.

Будучи одним из авторов исследования, он предупреждает: «Лоббирование слишком во многих областях швейцарской политики непрозрачное, нерегулируемое и несбалансированное, что открывает ворота для опасного недемократического влияния и порождает риск коррупции».

Продукт «милиционной» системы

Но как получается, что сами парламентарии одновременно являются и лоббистами? Одна из причин этого заключается в том, что по «милиционному» принципу, они вынуждены заниматься какой-либо еще профессиональной деятельностью в дополнение к заседаниям на парламентских сессиях, которые проходят 4 раза в год по 3 недели каждая.

Имея депутатский мандат, политик всегда работает на неполную ставку, которая, по данным разных исследованийВнешняя ссылка, бывает и 90%, но чаще 60% или даже меньше. Таким образом, парламентарий может работать «на стороне» на 10-40% или выполнять обязанности внештатного консультанта компании. Или быть членом правления, а значит, получать зарплату. Это не только законно, но и всячески приветствуется в рамках существующей системы.

«Принципиально чем-то плохим лоббирование не является, оно стало важной и законной частью плюралистической демократии и “милиционной”системы», - говорит борец с корупцией Алекс Бискаро. Швейцария сознательно имеет небольшой парламентский аппарат, который не предлагает значимой поддержки политикам-непрофессионалам.

«Они зависят от конкретных знаний и практической информации – их часто привносят люди, которые преследуют особые интересы. В идеале лоббирование за счет привлечения экспертных знаний помогает гарантировать принятие парламентом необходимых и осуществимых законов», - отмечает Бискаро.



Почти без контроля

Члены парламента Швейцарии вносят свои контакты в специальный реестрВнешняя ссылка, в котором фиксируются все «особые интересы». Но тем не менее абсолютной гарантии прозрачности нет, потому что отсутствует контрольный орган. Каждый депутат может организовать постоянный пропуск для прохода в Федеральный дворец любым двум лицам, что обеспечивает внешним лоббистам привилегированный доступ к сердцу швейцарской политики. Если лоббист позволяет себя «купить», парламент может лишить его иммунитета. Впервые обвинение в «подкупе» привело к последствиям в сентябре 2018 года: бывший депутат от Швейцарской народной партии (SVP) и кантона Базель-сельский Кристиан Миш (Christian Miesch) был заподозрен в пассивном подкупе и теперь им занимается Федеральная прокуратура. Но большинство дел, которыми так увлечены парламентарии, регулируются, по данным Виктора Пармы, «малой кровью», то есть сообразно джентльменскому соглашению. Конец инфобокса

«След законодателя»

Но, по его же словам, «лоббирование нуждается в прозрачности и четких правилах. Прежде всего должно быть ясно, кто, какие и чьи интересы представляет. Также необходима полная финансовая прозрачность - то есть должен быть раскрыт доход, получаемый за лоббирование».

Во-вторых, нужен «кодекс поведения» для парламентариев и лоббистов с указанием того, как поступать в случае конфликта интересов или как обходиться с «приятными преимуществами», такими как подарки и оплаченные поездки.

«И, в-третьих, необходим “след законодателя”Внешняя ссылка - реестр «особых интересов», то есть четкая, понятная и абсолютно прозрачная документация о том, кто, когда и как повлиял на законодательный процесс».

Примерами здесь могут служить, скажем, Словения или Европейская комиссия. «Они ведут прозрачную документацию, которая содержит всю подробную информациюВнешняя ссылка о деятельности лоббистов в отношении членов Комиссии и ее законотворческой работы».

Непрозрачное влияние опасно

В Швейцарии, однако, решения комиссий попадают в «черный ящик»: это старый принцип, по которому, информация не покидает стен залов, где заседают комитеты.

Почему такая концентрация определенных интересов в парламентских комитетах? Дело в том, что именно там разрабатывается основная государственная позиция, которая зачастую становится решающей и для последующих дебатов в обеих палатах парламента, и для ​​возможного референдума.

Спорное и непрозрачное влияние лоббистов представляет опасность для демократии, - говорит Бискаро. «Это в первую очередь касается нашей системы референдумов - например, в той ситуации, когда остается полностью скрытой информация о том, кто пытается влиять на мнение избирателей путем финансирования избирательных кампаний».

Лоббирование на заказ

В том, что касается попыток давления, то в этом смысле очень уязвим сектор здравоохранения, особенно если вспомнить, что за ним стоит фармацевтическая промышленность с ее активными гигантами - транснациональными корпорациями Novartis и Roche. Виктор Парма (Viktor Parma), работающий журналистом в Федеральном дворце около 40 лет, специально указывает на эту активность.

«В случае с Законом о социальных детективах комитеты, где и происходили предварительные консультации двух палат парламента, в определенной степени действовали как длинная рука компаний, занимающихся медицинским страхованием», - говорит Виктор Парма.

Вместе с Освальдом Зиггом (Oswald Sigg), бывшим пресс-секретарем швейцарского правительства, в 2011 году Парма опубликовал книгу о классическом лоббировании в парламенте.

В последние годы он улавливает фундаментальные изменения: лоббирование проходит путь от классического влияния крупных бизнес-корпораций до «индивидуализации». То есть теперь всё чаще предприятия и организации отправляют своих людей в Берн и хотят влиять на законодательство так, чтобы получать от этого выгоду.

Границы размыты - лоббист, политик или и то, и другое? (Peter Klaunzer / Keystone)

Одним из примеров этого, по словам Пармы, является отрасль бизнеса и финансов - еще одна из любимых сфер лоббирования в федеральном парламенте. Раньше здесь была поистине всемогущий организация Swiss BankingВнешняя ссылка, отраслевая ассоциация швейцарского банковского сектора.

Необходимость оправдываться

В последние годы этот сектор - в том числе из-за международного давления - также подвергся атомизации, проще говоря, в нем произошел распад традиционных установленных связей. «В результате банковская индустрия Швейцарии разделилась на отдельных игроков, причем теперь как крупные банки, так и самостоятельные фигуры имеют своих собственных лоббистов», - говорит Парма.

Ту же картину можно видеть и в области экономической политики, давно ставшей площадкой для продвижения чьих-либо особых интересов. Когда-то крупнейшую ассоциацию швейцарской экономики называли «предместьем», и было это «предместье» настолько мощным, что его главу между собой называли «восьмым федеральным министром».

Сегодня объединение-преемник называется EconomiesuisseВнешняя ссылка и является ни чем иным, как головной организацией швейцарской экономики. Но компании все чаще действуют самостоятельно. «Сегодня лоббистов традиционных отраслевых объединений можно фактически пожалеть - ведь им зачастую приходится оправдываться за их существование», - заключает Виктор Парма.



Каналы лоббирования В швейцарской политике есть разные типы лоббистов и их влияние имеет разную направленность: Внутри Федерального дворца ● Внутренние лоббисты: сами парламентарии представляют чьи-то особые интересы; ● Внешние лоббисты: ассоциации и организации, такие как компании, НПО или профсоюзы, а также, например, представители кантонов, пытаются влиять на членов парламента в кулуарах Федерального дворца и, таким образом, принимать законы. Смешанные формы ● Внешние лоббисты на постах, формально относящихся к парламенту, например секретари официальных парламентских групп (ПГ). ● Внешние лоббисты на неофициальных парламентских должностях: например, организаторы и участники рабочих групп. Вне Федерального дворца ● Внешние лоббисты приглашают членов парламента на «информационные мероприятия», события в мире спорта или в поездки. Конец инфобокса

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Перевод и подготовка русскоязычной версии: Надежда Капоне

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