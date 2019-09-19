Те, у кого нет швейцарского паспорта, не могут голосовать на федеральных выборах. Но некоторые кантоны, особенно во франкоязычной части страны, дают иностранцам право голоса по муниципальным вопросам. (Keystone)

До выборов в парламент осталось меньше месяца, и портал SWI swissinfo.ch разъясняет, кто может в Швейцарии голосовать и кто нет, то есть кто в Швейцарии лишен права голоса.

На предыдущих выборах 2015 года право голоса в стране имели 5,28 млн человек или 63% от общей численности населения Швейцарии в 8,5 млн человек. Что же представляют из себя остальные 37%?

Мы выбрали основные релевантные общественные группы общества и ответили на вопрос о том, могут ли их члены голосовать на федеральном, кантональном и муниципальном уровнях.

Иностранцы Конец инфобокса

Не имеет швейцарского гражданства четверть постоянного населения Швейцарии. Если у вас нет швейцарского гражданства, то вы вообще не можете голосовать ни на каком уровне и, следовательно, за парламентскими выборами вы будете в лучшем случае наблюдать по общественному телевидению.

Может быть и так, что вы родились в Швейцарии или прожили в этой стране всю жизнь, но у вас все равно нет прав гражданства. И значит выбирать парламент вы не сможете. Слабое утешение: таких в стране насчитывается около 350 тыс. человек. Все они родились в Швейцарии у родителей-мигрантов, но не имеют швейцарского гражданства.

Тем не менее, большинство кантонов франкоязычной Швейцарии предоставляют иностранцам право голоса на муниципальном уровне — обычно после того, как они проживут здесь определенный период времени, а два кантона (Невшатель и Юра) дают иностранцам без паспорта право голосовать и по кантональным вопросам.

Немецкоязычные кантоны гораздо менее открыты в том, что касается права иностранцев голосовать. Кантоны Базель-городской, Аппенцелль-внешний и Граубюнден разрешили своим общинам давать иностранцам право голоса, но на практике лишь делают это лишь очень немногие муниципалитеты и общины.

Лица с двойным гражданством Конец инфобокса

Каждый пятый швейцарец старше 15 лет имеет по крайней мере еще один паспорт другой страны — чаще всего Италии, Франции или Германии. В Женеве почти у половины населения более одного гражданства. Двойное гражданство не влияет на право голоса в Швейцарии, голосовать такие лица могут в полном объёме на всех уровнях.

«Пятая Швейцария», или швейцарцы за рубежом Конец инфобокса

На ПМЖ за рубежом сейчас находятся около 760 тыс. человек со швейцарским гражданством. Они могут реализовывать свои политические права в случае, если им 18 лет и они зарегистрированы в швейцарском представительстве за границей. Они также должны быть зарегистрированы в списке избирателей муниципалитета последнего места их проживания в Швейцарии или, если они никогда не проживали в Швейцарии, по месту их происхождения (исторической родины, что это такое подробнее здесь).

В некоторых кантонах швейцарцы, проживающие за границей, также могут голосовать на кантональном и муниципальном уровнях. Для получения дополнительной информации им следует обратиться в соответствующий кантональный орган. Планировалось, что на выборах 2019 года в полной мере уже будет работать система электронного голосования, однако федеральное правительство Швейцарии приостановило сейчас все проекты по развитию электронного голосования, поэтому швейцарцы за рубежом должны голосовать либо по почте, либо лично. Большинство швейцарцев за границей не голосуют: в 2015 году явка членов «швейцарского мира» за рубежом составила всего лишь 4,5%.

Несовершеннолетние Конец инфобокса

Хотя для голосования на федеральном уровне вам должно исполниться 18 лет, (до 1991 года — и того целых 20 лет), теоретически каждый кантон свободен в предоставлении права голоса, в том числе и несовершеннолетним лицам, правда, только на кантональном уровне. На практике пока только кантон Гларусс населением 40 тысяч человек является единственным субъектом федерации, позволяющим 16-17-летним подросткам голосовать по кантональным и муниципальным вопросам. И пожалуй, несовершеннолетняя молодежь действительно могла бы изменить ход выборов: по статистике на конец 2018 года в Швейцарии к лицам в возрасте до 18 лет принадлежали 18% от всего населения Швейцарии.

Находящиеся в местах лишения свободы Конец инфобокса

Нахождение в тюрьме никак не скажется на вашем праве голоса в Швейцарии — в отличие от Соединенных Штатов (там людей даже ограничивают в праве голоса даже после выхода из тюрьмы) и Великобритании. Другие европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия и Нидерланды, допускают лишение гражданских прав по специальному судебному решению.

Инвалидность вследствие психического заболевания Конец инфобокса

Имея в Швейцарии инвалидность вследствие психического заболевания вы не сможете голосовать в том случае, если вы «находитесь под опекой из-за долгосрочной стойкой утраты дееспособности, то есть способности формулировать рациональные суждения, и при этом вас не представляет доверенное лицо, назначенное действовать от вашего имени».

В эту категорию попадают сейчас, ни много ни мало, порядка 15 тысяч человек. Решение о помещении кого-либо под опеку принимается властями в одностороннем порядке, каждый конкретный случай рассматривается отдельно. Сопутствующая утрата политических прав обжалована быть не может. При этом люди с психической инвалидностью в кантонах Во, Женеве и Тичино могут обратиться в суд и потребовать вернуть им их политические права, но только на кантональном и муниципальном уровнях.

Граждане в пожилом возрасте, больные или инвалиды, которые не в состоянии самостоятельно заполнить свои избирательные бюллетени или бюллетени с вопросами на референдуме, также имеют право реализовывать свои политические права и получают для этого все возможности. Кантон проживания гарантирует таким лицам, что муниципалитет / община, в которой проживает такой избиратель, окажет ему необходимую поддержку.

Женщины Конец инфобокса

Разумеется, женщины в Швейцарии могут голосовать! Но на федеральном уровне они имеют это право только начиная с 1971 года, а кантон Аппенцелль-внутренний задержался с предоставлением женщинам права голосовать аж до 1990 года, и сделал это только после того, как в ситуацию вмешался Федеральный суд в Лозанне.

Хотя Швейцария и стала одной из последних стран в мире, предоставившей женщинам право голоса, показательно, что она была первой, кто сделал это в результате всенародного голосования, в котором на тот момент участвовали только мужчины!

Голосование в Швейцарии В Швейцарии голосование на выборах и референдумах всех уровнях относится к правам, но не к обязанностям (за исключением кантона Шаффхаузен, где граждане до 65-ти лет голосовать обязаны, и тот, кто без уважительной причины не идет на выборы, обязан заплатить 6 франков штрафа!) На практике право голоса имеют около двух третей жителей Швейцарии, фактически голосуют чуть меньше половины. Проверьте себя, можете ли вы голосовать в Швейцарии! У вас есть швейцарское гражданство? Вам не менее 18 лет? Вы проживаете в Швейцарии, или за рубежом или официально внесены в списки избирателей в соответствующем консульском учреждении страны? Вы не находитесь под опекой в связи со стойкой утратой дееспособности? Тогда вы можете голосовать на федеральном, кантональном и общинном уровнях, избирать и быть избранным, инициировать референдумы и законодательные инициативы, а также ставить подписи в их пользу. Источник: сайт политической информации www.ch.chВнешняя ссылка

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