В Швейцарии многие лица с психическими заболеваниями интересуются политикой, но у них нет возможности в полной мере воспользоваться своими гражданскими правами. (© Keystone / Gaetan Bally)

Психическое заболевание не должно быть больше препятствием для участия в выборах и голосованиях: таково требование организации «Insieme Schweiz», общественной структуры, занимающейся в Швейцарии защитой интересов людей с психическими заболеваниями и объединяющей профильные региональные родительские комитеты. С прицелом на парламентские выборы 20-го октября «Insieme Schweiz» выпустила специальную информационную брошюру, в которой простым языком изложена вся основная предвыборная информация.

Люди с психической инвалидностью имеют такие же политические и гражданские права, как и все остальные граждане Швейцарии. К этим правам относится право голосовать и избирать, при условии, что данное лицо не находится на момент проведения выборов или референдума под опекой соответствующих социальных служб или своих родных и близких.

«Конвенция ООН о правах инвалидовВнешняя ссылка», принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года, вступившая в силу 3 мая 2008 года и ратифицированная Швейцарией в 2014 году, содержит обязательство государств, подписавших этот документ, обеспечивать людям с инвалидностью участие в политической и общественной жизни. На практике, однако, ситуация выглядит куда более прозаичней.

Швейцария не устает повторять, что для нее участие граждан в общественной жизни и защита меньшинств являются приоритетом. Однако что касается людей с инвалидностью, но они в Конфедерации все еще наталкиваются на проблемы и препятствия в части, касающейся реализации их политических прав. В итоге реализация этих прав становится для них невозможной.

В теории в Конфедерации люди с душевными расстройствами и инвалиды но основании «психического диагноза» имеют право и голосовать, и избирать (при определённых условиях, подробнее в конце материала). Так что проблема не в этом, а в том, что вопросы, которые выносятся на референдумы, или темы, с которыми партии и отдельные кандидаты идут на выборы, оказываются для них слишком сложными. В результате они теряют веру в себя, опускают руки приобретают пониженную самооценку.

А между тем «многие граждане с психической инвалидностью активно интересуются политикой, делая более активно участвовать в выборах и опросах общественного мнения. Однако порой им бывает очень трудно разобраться, о чем идет речь в стандартной „Памятке избирателя“, рассылаемой властями по домашним хозяйствам накануне выборов или референдумов», — говорит Сюзанн Шанда (Susanne Schanda), официальная представительница организации «Insieme SchweizВнешняя ссылка».

Понятный язык

В особенной степени это касается выборов в федеральный парламент, которые проходят в Швейцарии раз в четыре года. Для указанной общественной группы бывает очень непросто понять, что такое партийный список, что значит«панашировать» и «аккумулировать», с какой программой идет на выборы та или иная партия.

Чтобы как-то изменить ситуацию к лучшему недавно организация «Insieme Schweiz», вместе с интернет-порталом easyvoteВнешняя ссылка, издала специальную брошюру, в которой простым языком изложена вся основная предвыборная информация. Там рассказано, как проходят в стране выборы, сколько депутатов в большой и малой палатах парламент и так далее.

Поддержку этому проекту оказало Федеральное бюро по вопросам равноправия лиц с инвалидностью (Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung — EBGBВнешняя ссылка). Брошюра издана на трёх официальных языках Швейцарии (немецком, французском и итальянском), ее можно заказать бесплатно или сгрузить в формате PDF по этой ссылке.Внешняя ссылка

«Попасть под чужое влияние можно и не имея инвалидности на основании „психического“ диагноза». Эммануэль Сэнгр (Emmanuelle Seingre), организация «Insieme Schweiz» Конец цитаты

«Разумеется, основной целевой аудиторией является для нас общественная группа „инвалиды“, но брошюра может быть полезна и тем, кто в целом имеет проблемы, например, с языком и кто не может пока понимать сложный бюрократический язык. Я имею в виду, например, молодых людей, идущих голосовать впервые в жизни», — указывает С. Шанда.

Больше самостоятельности

Именно такой подход и находится в основании широкого общественного движения в Швейцарии, цель которого состоит в том, чтобы помочь людям с инвалидностью обрести большую самостоятельность. С тех пор, как в 2013 году в Швейцарии заработали новые правовые нормы, обеспечивающие современные стандарты в области защиты интересов молодых людей и взрослых (ErwachsenenschutzrechtВнешняя ссылка) число лиц-инвалидов, исключенных из общественной и политической жизни, начало последовательно сокращаться.

«Все большее количество людей с психической инвалидностью высказывает желание более активно участвовать в политической жизни общества и высказываться по актуальным вопросам политической повестки дня, пользуясь имеющимися у них гражданскими правами. Особенно отчетливо это заметно по тому, что происходит в отраслевых, политических и общественных объединениях и союзах, где такие люди действительно получают реальные шансы в части обеспечения их настоящей общественной автономии», — говорит Эммануэль Сэнгр (Emmanuelle Seingre), заместитель председателя организации «Insieme Schweiz».

Но нет ли тут опасности, что такие люди будут зависимы от мнения тех, кто захочет помочь этим людям реализовать свои права? «Инвалиды тоже, как и мы с вами, способны принимать продуманные решение. А значит они способны голосовать вполне самостоятельно. Им нужно просто дать больше времени и предоставить им в распоряжение соответствующие инструменты», — говорит Э. Сэнгр.

Понятно, что порой в такой ситуации не обойтись без помощи родных и близких, они могут в какой-то степени направить и отрегулировать процесс формирования лицом с инвалидностью собственного мнения, но ведь в целом не выходит за рамки повседневности. «Попасть под чужое влияние можно и не имея инвалидности на основании „психического“ диагноза. Нечто подобное происходит в каждой семье, в любом социальном окружении. Но потом каждый может все-таки принимать свои собственные решения».

Статус «лицо под опекой» (BeistandschaftВнешняя ссылка) и политические права В настоящее время в Швейцарии насчитывается 1,6 млн человек с инвалидностями. Лица с особенно тяжелыми формами инвалидности и стойкой утраты трудоспособности могут быть на основании обоснованного решения властей могут получить статус «лицо под опекой». По состоянию на 2017 год число таких лиц в Швейцарии достигало 15 тыс. человек, при этом в этой число входят не только люди с «психической инвалидностью». Под опекой может, например, находится лицо в продвинутом возрасте. Решение о том, кто и на каких основаниях превращается в «лицо под опекой», принимается «Ведомством по защите интересов детей и взрослых» (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde — KESB). В случае положительного решение «лицо под опекой» лишается права голоса. Обжаловать это решение в судебном или ином порядке в Швейцарии нельзя, за исключением ситуации, когда с таким статусом не согласно само лицо, помещённое под опеку. По мнению многих экспертов, такая практика противоречит положениям «Конвенции ООН о правах инвалидов». Кантоны Во, Женева и Тичино дают своим гражданам с инвалидностями право отстаивать свои политические права в судебном порядке. В случае позитивного решения суда такие граждане получают право голосовать — но только на общинном и кантональном уровне. Права голосовать на федеральном уровне у них нет. Конец инфобокса

С автором версии на французском языке можно связаться в сети Twitter: @samueljabergВнешняя ссылка



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