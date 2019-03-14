Получение швейцарского гражданства (натурализация) для мигрантов третьего поколения: год назад они получили эту возможность, однако пользоваться ею никто особенно не торопится. (© Keystone / Christian Beutler)

Вот уже больше года мигранты третьего поколения могут подавать заявки на получение швейцарского гражданства в упрощенном режиме. К таким мигрантам, как правило, относятся внуки тех, кто когда-то попал в Швейцарию либо в качестве гастарбайтера, либо беженца. Эти люди родились или выросли в Швейцарии, не знают никакой иной культуры, говорят на здешних языках, включая диалекты, но по чисто формальным причинам гражданами Конфедерации они не являются.

Год назад они получили возможность подавать на паспорт в упрощённом формате, и, казалось бы, миграционные ведомства должны не знать отбоя от таких кандидатов на получение красной книжечки. Казалось бы, потому что реальность выглядит иначе. С чем это связано? Причин тому несколько!

За прошедшее время новой возможностью воспользовались чуть больше тысячи человек (см. подробнее ниже), реально получили паспорт 309 человек. Таковы данные Швейцарской федеральной комиссии по делам миграции (Eidgenössische Migrationskommission — EKMВнешняя ссылка). И это при том, что к числу мигрантов третьего поколения в стране относятся как минимум 25 тыс. человек, а практический интерес с натурализации продемонстрировали по меньшей мере 3 тыс. чел.

Меньше ходатайств, чем ожидалось

«На самом деле нам бы очень хотелось, чтобы этой возможностью (получить паспорт в упрощенном порядке) воспользовалось как можно больше молодых мигрантов третьего поколения», — говорит Вальтер Ляймгрубер (Walter Leimgruber), председатель EKM. По его словам, все «эти люди демонстрируют абсолютную степень социальной интеграции, и им не хватает только формального завершения — собственно паспорта».

«Общественные интересы диктуют нам ясные приоритеты: молодые люди, родившиеся тут и живущие в этой стране, должны рассматриваться в качестве членов общества этой страны. Значительную роль при этом играют права гражданства, которые дают возможность проявлять себя, в том числе, и на политическом поприще», — указывает Вальтер Ляймгрубер.



80% из четырёх стран В период с середины февраля 2018 года лицами, причисляемыми к третьему поколению мигрантов, было подано всего 1 065 заявок о натурализации в упрощенном формате. 80% заявок пришлось на граждан только четырёх стран: Италии, Турции, Косово и Испании. На граждан стран ЕС/ЕАСТ пришлись 55% таких заявок, среди тех, кто в итоге получил паспорт Швейцарии граждане этих стран образуют долю в 72%. Конец инфобокса

Нет необходимых «корочек»

Как показывают данные EKM, многие из потенциальных кандидатов на получение паспорта просто не смогли, например, документально доказать факт обучения кого-то из родителей в течение обязательных минимальных пяти лет в швейцарской общеобразовательной школе. Для многих, как говорит В. Ляймгрубер, «это обстоятельство стало основным камнем преткновения на пути к гражданству».

Многие родители, а также бабушки и дедушки таких кандидатов в своё время работали в Швейцарии в качестве сезонных рабочих. При этом права привезти с собой в Швейцарию свою семью они долгое время не имели, получая его только после того, как им удавалось «превратить» сезонный вид на жительство в Швейцарии в вид на жительство постоянного образца (категория «B», буква латинская).

Многие родители мигрантов третьего поколения, поэтому, не успевали просто набрать необходимых пяти лет школы. Все они потом, правда, проходили профессиональное образование и обучение, но в глазах властей это время «не засчитывалось».

Учитывать производственное обучение?

Один из выводов, к которому пришла EKM состоит в том, что «требования и условия получения прав гражданства в упрощенном порядке были не совсем оптимально „подогнаны“ под особенности биографии лиц, признанных мигрантами в третьем поколении». Комиссия рекомендует засчитывать также и производственное обучение, считая и его, наряду со временем обучения в школе, временем, в ходе которого закладывались базовые основы социальной интеграции. Для этого, однако, нужно будет внести поправки в соответствующие законодательные акты.

Как указывает Швейцарская федеральная комиссия по делам миграции, для неё приоритетом «является как можно более прозрачная, простая и небюрократическая организация процесса упрошенной натурализации для лиц из третьего поколения мигрантов в возрасте до 25 лет. Кроме того, Комиссия предпримет дополнительные усилия с тем, чтобы мотивировать всех возможных кандидатов пользоваться новыми правами и возможностями в области натурализации. Кантоны и общины должны будут взять на себя часть задач по распространению всей необходимой информации справочного характера».

Упрощённо не значит просто Решение о предоставлении мигрантам в третьем поколении права получать гражданство в упрощенном порядке было принято народом Швейцарии на референдуме в феврале 2017 года. Соответствующие законодательные положения вступили в силу через год в феврале 2018 года. Получить паспорт в порядке упрошенной натурализации имеют право лица из третьего поколения мигрантов в возрасте до 25 лет, как минимум пять лет посещавшие швейцарскую среднюю школу, имеющие вид на жительство категории «C» (буква латинская). Кроме того, кто-то из их бабушек или дедушек также должен обладать видом на жительство в Швейцарии, и кто-то из родителей прожить в стране не менее 10 лет, имея за плечами не менее 5-ти лет средней школы. Именно это обстоятельство стало, как выяснилось, серьёзной проблемой.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, SRF News и SDA

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