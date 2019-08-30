Улыбка популизма? Символ и талисман Швейцарской народной партии, февраль 2019 года.

(© Keystone / Peter Klaunzer)

Может показаться, что Швейцария — одна из самых популистских стран в Европе. Выступающая против ЕС и притока иммигрантов Швейцарская народная партия (SVPВнешняя ссылка) является едва ли не самой влиятельной партией в стране, обладая наибольшей электоральной поддержкой, и это несмотря на то, что в стране сильны именно анти-элитарные, эгалитаристские настроения.

В рамках системы прямой демократии народ в стране может позволить себе решения, которые скорее продиктованы сердцем, а не разумом. И при этом Швейцария почти по всем показателям — это образцовый пример политической стабильности, экономического процветания, высокого качества жизни, мультикультурализма, ведь 25% жителей — иностранцы.

Необъяснимый парадокс?

Так может показаться только стороннему наблюдателю, не знакомому с реалиями жизни в этой стране. Своего рода «альпийский популизм» возник в Швейцарии из-за целого ряда факторов, из-за чего он качественно отличается от версий этого явления, существующих в других странах Западной Европы. Первый фактор — это хронология. Клод Лоншан (Claude LongchampВнешняя ссылка), политолог НИИ исследования общественного мнения GfS bern и постоянный автор портала swissinfo.ch, считает, что Швейцария в настоящее время находится на нисходящем отрезке волны популизма, который сейчас на подъёме в таких странах, как Франция, Италия, Австрия, Венгрия и Польша.

По его словам, определенный пик «популизма» в Швейцарии пришёлся на 2007 год, когда лидер Швейцарской Народной партии Кристоф Блохер (Christoph Blocher) активно пытался, будучи членом правительства, разжечь в стране анти-иммиграционные настроения. Сделать ему лично это не удалось, но тренд он отметил верно и в 2010 году на референдуме граждане одобрили предложение этой партии немедленно депортировать из страны любого иностранца, совершившего тяжкое уголовное преступление или злоупотребившего социальной помощью.

Ещё одна волна популизма достигла в Швейцарии пика в 2013-2015 годах. Финансовый кризис в соседних странах еврозоны повлиял и на швейцарский электорат, который решил, что, наверное, трудовую иммиграцию из ЕС в Швейцарию необходимо немного «прикрутить». Однако с тех пор влияние Швейцарской Народной партии на избирателя неуклонно сокращается, ее в целом популистские по своему характеру взгляды уже не излучают былой притягательности. По крайней мере, такого мнения придерживается Клод Лоншан.

Итоги последних кантональных парламентских выборов, а также несколько поражений, которые потерпела партия со своими инициативами на всенародных референдумах, привели к тому, что консерваторы были отодвинуты на второй план, а политическую инициативу в стране перехватили левые и левацко-популистские силы, делающие, порой в несколько истеричном тоне, ставку на вопросы защиты климата. По имеющимся прогнозам в октябре на выборах в парламент Конфедерации «зелёные» и левые силы могут получить значительный прирост степени поддержки граждан.

Движение маятника

Почему в Швейцарии эти процессы не совпадают по времени с аналогичными процессами в остальной Европе? Клод Лоншан говорит, что отчасти это объясняется их цикличностью. Периоды взлётов и падений популистских настроений являются неотъемлемым элементом любой демократии, в рамках которой степень политической стабильности прямо пропорциональна способности режима улавливать и удовлетворять запросы достаточного количества людей, не обращаясь при этом к экстремальным альтернативным решениям. В Швейцарии, поэтому, народу не надо по примеру «желтых жилетов» выходить на улицы.

Швейцария столкнулась с проблемой роста популизма как раз тогда, когда Европа, а это был 2007 год, только-только с головой погрузилась в глубокий финансовый кризис. Десятилетие спустя демократические страны ЕС пожинают политические плоды экономической стагнации на фоне довольно пессимистических перспектив, швейцарская же промышленность находится в «полном шоколаде» и спокойно наблюдает за соседями со своих альпийских вершин. Но это ещё не все.

Действие равно противодействию. В последнее время в качестве ответа на существование правого популизма в Швейцарии активно развивается популизм лево-либерального, и даже левацкого толка, вполне способный противопоставить нарративу «народников» свой не менее агрессивный пропагандистский аппарат. За примерами далеко ходить не надо, возьмём движение «Operation LiberoВнешняя ссылка». Оно возникло в среде швейцарского городского населения с целью противодействовать политическим инициативам правых.

Левые популисты из Operation Libero. (Keystone / Peter Schneider)

Его участники умело использовали потенциал социальных сетей и организованных с опорой на них общественных кампаний, отличаясь грандиозной гибкостью идеологической программы. И сейчас эти люди активно продвигают своих кандидатов, пытаясь обеспечить им победу на предстоящих в октябре федеральных парламентских выборах.

Правда, как пишет левая швейцарская газета WOZВнешняя ссылка представители движения Libero делают это не просто за так: кандидаты, которые хотят рассчитывать на их поддержку, обязаны придерживаться определенного заранее составленного каталога тезисов, отражающего идеалы стратегов Libero. Эксперты говорят, что такой курс накануне парламентских выборов где-то уже выходит за пределы просто лоббизма и может быть даже нарушает Конституцию (Ст. 161), в которой закреплено положение о том, что депутаты парламента должны голосовать сами, по своей совести, без подсказок со стороны.

Лаура Циммерман (Laura ZimmermannВнешняя ссылка), одна из лидеров движения Libero, эти обвинения отвергает, указывая, что многие кандидаты сами обращаются к ним за консультациями, и потом «мы создали объединение, которое снизу вверх, от базиса, формулирует рекомендации для политиков, которые не хотят быть „на линии“ той или иной партии, и что это, как ни самая настоящая исконная демократия».

Факт остается фактом: перезагрузка политических практик и механизмов на основе, условно говоря, «логики инстаграма и инфлюэнсерства» смогла выбить почву из-под ног консервативных популистов, «империя» которых, правда, не замедлила нанести ответный удар в формате уже вызвавшего ожесточенные споры образа швейцарского яблока, того самого, из легенды про Вильгельма Телля, пожираемого «левыми и фальшивыми гуманистами», изображенными в виде плодовых червей.

Роль прямой демократии

Таким образом, в Швейцарии есть все условия для развития как правого, так и левого популизма. Здесь, с одной стороны, существуют и сегодня традиционалистские, консервативные и изоляционистские традиции, которые сталкиваются с популярными у леволиберального истеблишмента клише и нарративами. Прямая же демократия дает и тем и другим возможность напрямую обращаться со своими предложениями и инициативами к народу. И как раз она-то и является инструментом, не дающим крайним воззрениям доминировать в рамках национальной политической повестки.

Прямая демократия (референдум, народная законодательная инициатива) быстро переводит идеи и теории в практическую плоскость, проверяя их по гамбургскому счету при помощи народа, который может не просто ругаться в сетях или на страницах газет, но тут же сказать, годится ли тот или иной проект в качестве закона и согласны ли они с тем, что то или иное предложение, прямо по Канту, может стать всеобщим моральным законом. Совершенно конкретно, вне зависимости от политического окраса.

Политолог Лоран Бернхард (Laurent BernhardВнешняя ссылка) из Университета Лозанны уточняет и указывает на особенность швейцарской системы, которая привлекает к политической ответственности все потенциально оппозиционные силы. Та же Швейцарская Народная партия прочно «ассимилирована» этой системой, становясь в результате более умеренной и прагматичной. И как бы ни были «по-боевому» настроены правые и левые популисты, они, например, в лице откровенной левой популистки Тамары Фуничиелло (Tamara FunicielloВнешняя ссылка), признают, что «в Швейцарии никогда не будет революции», и это при том, что революции происходят в стране почти что каждые три месяца. Почему? Подробности здесь.

Как указывает Клод Лоншан, очень важно вести постоянный мониторинг такого «риторического популизма», для которого, по его мнению, характерны упрощение дискурса до крайности, негативные политические кампании и привлечение к себе внимания СМИ любой ценой. Что же касается самой Швейцарской Народной партии, то Клод Лоншан менее, чем многие эксперты, склонен навешивать на неё ярлык «до мозга костей популистской партии. Она никогда не была правоэкстремистской партией», — резюмирует он.



Перевод: Нина Шулякова, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!