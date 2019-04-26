Флаги швейцарских кантонов Гларус (слева) и Аппенцелль-Внутренний (Appenzell Innerrhoden): только в этих двух субъектах федерации в стране сохранились архаичные формы демократического прямого народовластия в формате народного законодательного схода (Landsgemeinde). Люди смотрят из окон на народный сход в 2016 году в городе Аппенцелль. (© Keystone / Gian Ehrenzeller)

Первый акт швейцарских федеральных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 года, состоится… уже в это воскресенье на главной площади маленького сельского кантона Аппенцелль-Внутренний. Ведь только в этом кантоне, а еще в кантоне Гларус, в Швейцарии ещё практикуется архаичная форма демократического прямого народовластия в формате народного законодательного схода (Landsgemeinde). Но при этом современная эпоха давно уже наступила и здесь, в этой швейцарской глубинке, потому что на этот раз древнее голосование руками впервые будет транслироваться в прямом эфире в интернете. Избирателям, в частности, предстоит определить, кто достоин представлять кантон в малой палате федерального парламента, в Совете кантонов.

Такого рода техническая инновация, разумеется, никоим образом не повлияет на традиционно праздничное, приподнятое настроение, царящие как правило в этом регионе Швейцарии в день проведения народного схода. Ничего не изменится и в порядке проведения голосований — процедуры и правила народного волеизъявления здесь отработаны уже на протяжении веков. Единственное, что добавится, так это возможность наблюдать за торжеством истинного народоправства в прямом эфире в интернете и в социальных сетях. Первым это уже ввёл у себя Гларус. Теперь очередь за Аппенцеллем-Внутренним.

Впрочем, правительство этого кантона остаётся острожным. Трансляция в прямом эфире, которая состоится 28 апреля 2019 года и о которой мы вам, уважаемые читатели, обязательно напомним, будет только «пилотным проектом, тестом, пробой». На это местные власти указывают в специальном пресс-релизеВнешняя ссылка.

Идея проста — дать возможность тем гражданам, кто не сможет лично участвовать в действе на площади, наблюдать за голосованием на сайте правительства кантонаВнешняя ссылка. Новацией станет еще и перевод всего происходящего на язык глухонемых. Пользоваться этой опцией можно было уже в прошлом году, но воспользовались ею далеко не многие. «Правительство надеется, что в этом году степень востребованности этой возможности превзойдёт прошлогоднюю», — указывает оно в своём пресс-релизеВнешняя ссылка.

Первый депутат нового созыва

В этом году участников народного сбора в кантоне Аппенцелль-Внутренний ожидает весьма плотная программа. На повестке дня, наряду с разного рода повседневными вопросами, находится и вопрос избрания двух новых министров кантонального правительства, а также и нового представителя кантона в сенаторской палате федерального парламента, в Совете кантонов. Пока желание начать ездить в Берн на сессии парламента изъявили два кандидата. Победитель должен получить абсолютное большинство голосов (Совет кантонов, как мы знаем, избирается на основе мажоритарного принципа).

Общее население кантона едва ли достигает 12 тыс. человек и тем самым здешний электорат имеет полное право претендовать на звание самого малочисленного в стране. Избрание депутата Совета кантонов традиционно совершается открыто на народном сходе, который проводится, как правило, ежегодно в последнее воскресенье апреля. Именно поэтому вполне можно говорить о том, что октябрьские выборы в Швейцарии уже начались в апреле. Остальные члены Совета кантонов будут избраны в общий день голосования осенью, 20-го октября.

Кстати, а знаете ли вы, что выборы обоих палат парламента проводятся совершенно автономно? И что они просто из-за экономии средств проводятся в один и тот же день? Проводить выборы сразу в обе палаты не принуждает ни один закон, и сделано было это в своё время специально, чтобы учесть разные традиции народоправства в разных кантонах. Поэтому, кстати, и в прессе Швейцарии очень часто говорят о парламентских выборах как о выборах в Национальный совет, в большую палату, беря часть за целое.

Кто конкретно?

Если же совсем конкретно и в деталях, то за кресло в Совете кантонов, освобождаемое ушедшим в отставку представителем партии демохристиан (CVP) Иво Бишофсбергером (Ivo BischofbergerВнешняя ссылка), хотят побороться два кандидата. Один из них и наиболее вероятный кандидат – нынешний глава правительства кантона (ландаманн) Даниэль Фэсслер (Daniel FässlerВнешняя ссылка, также CVP). Он уже, начиная с 2012 года, является депутатом большой палаты федерального парламента, Национального совета. Теперь же он хочет оставить как это кресло, так и должность премьера, и попытать счастья в качестве сенатора. Его оппонент и конкурент, однако, тоже является довольно сильной фигурой.

Это Томас Рехштайнер (Thomas RechsteinerВнешняя ссылка), также представитель демохристианской партии. На выборы в эти выходные он идет в качестве выдвиженца от инициативной группы «Bürger mit WeitsichtВнешняя ссылка» («Граждане, которые умеют мыслить перспективно»). Сам Т. Рехштайнер утверждает, что не знает, кто эти люди, организовавшиеся в этот комитет, но в случае своего избрания отказываться от сенаторских лавров он не собирается. Интересно также и другое обстоятельство – в этом кантоне политические кандидаты не номинируются заранее, а выдвигаются непосредственно перед выборами, и могут даже быть номинированы прямо на площади, в день народного схода.

Вот так, на площади, в 2018 году был избран новый министр финансов кантона. Давайте познакомимся с ним поближе.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch/sf

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!