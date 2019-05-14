Форарльберг и город Брегенц являются для швейцарцев любимым и популярным местом высокой культуры, развлечений — и выгодного шопинга. На фото: сценическое оформление оперы «Кармен», Брегенцский фестиваль (Bregenzer Festspiele), 2017 год.

(© Keystone / Gian Ehrenzeller)

Ровно сто лет назад граждане австрийской федеральной земли ФорарльбергВнешняя ссылка провели референдум о политическом и территориальном самоопределении и высказались в пользу вхождения в состав Швейцарии. Этот плебисцит на некоторое время буквально выпихнул Конфедерацию на авансцену мировой политики. В итоге эта самая «мировая политика» и поставила крест на красивой мечте о кантоне Форарльберг.

Сто лет назад мир выглядел так, словно на него обрушилась пресловутая «долгая зима»: только что отгремели кровавые битвы Первой мировой, был заключен мир, уже содержавший в себе зерна мировой бойни номер два, эпидемия «испанки» пошла на убыль, но империя Габсбургов переживала период распада, экономика Европы лежала в руинах, а целые регионы были охвачены голодом.

И вот именно в этот момент, в такой непростой ситуации, 11 мая 1919 года граждане австрийской федеральной земли ФорарльбергВнешняя ссылка провели референдум о политическом и территориальном самоопределении и высказались в пользу вхождения в состав Швейцарии. Если быть совсем точным, то речь шла не о мгновенном вхождении, а о том, должно ли правительство этой австрийской федеральной земли начать переговоры с правительством Швейцарии относительно параметров и модальностей такого вхождения.

Территориальный вопрос Город Мутье в Швейцарии поменяет прописку Город Мутье проголосовал и решил большинством в 51,7% голосов уйти из Берна в кантон Юра. Наши первые впечатления по итогам голосования. Автор: Самуэль Жабер (Samuel Jaberg), Бальц Ригендингер (Balz Rigendinger), агентство sda Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Ein gespaltenes Städtchen wechselt den Kanton

Итог референдума в Форарльберге был более чем убедительным: в пользу начала переговорного процесса высказались 81% участников голосования. Фактически это был однозначный вотум в пользу создания нового кантона Форарльберг в составе Швейцарии.

На швейцарской стороны тоже уже довольно давно косились на соседний австрийский регион: тогдашней министр иностранных дел Конфедерации Феликс-Луи Калондер (Felix Louis Calonder, 1863-1952Внешняя ссылка), уроженец города Скуол что в кантоне Граубюнден, был одним из самых горячих приверженцев вхождения соседнего австрийского региона в состав Швейцарии.

Кратский флирт, внезапный финал

Однако несмотря на все взаимные симпатии, царившие по обе стороны границы, и несмотря на все результаты народного волеизъявления, мечта о новом кантоне так и осталась мечтой. Сен-Жерменский мирный договор, подписанный 10 сентября 1919 года в Сен-Жерменском дворцеВнешняя ссылка в Париже по итогам Первой мировой войны между странами Антанты и новообразованной Республикой Австрия, которая выступала в роли одного из правопреемников Австро-Венгрии, потерпевшей поражение, поставили на всех этих планах жирный крест.

Договор выступил в качестве основы для создания и укрепления современной, демократической Республики Австрия, запретив входящим в неё федеральным землям (субъектам федерации) принимать решения о выходе из состава нового государства и присоединяться к другим странам. Этот запрет касался и земли Форарльберг. Швейцария и ее министр иностранных дел могли сколь годно долго совершать авансы в сторону приграничного австрийского региона — мировая история оказалась сильней.

Солидарность с бедствующими

Остаётся, однако, вопрос, а что, собственно, мотивировало жителей Форарльберга со столь очевидно выраженным энтузиазмом к переходу на сторону Швейцарии. Ответ прост — в условиях глубочайшего экономического кризиса мало кто верил здесь в будущее нового государства, возникшего на руинах дуалистической Дунайской монархии.

Таково мнение председателя парламентаВнешняя ссылка современной федеральной земли Форарльберг Харальда Зондерэггера (Harald SondereggerВнешняя ссылка), высказанное им в интервью швейцарскому национальному общественному (негосударственному) радио Schweizer Radio SRF. Важную роль сыграл и тот факт, что Швейцария, особенно от войны не пострадавшая, и на фоне своих соседей выглядела с экономической точки зрения просто блестяще, оказала своим соседям по региону Боденского озера огромную добрососедскую помощь.

Трансграничные связи

Однако как бы там ни было — граница осталась там, где она находится и сегодня. Своего рода фактором, компенсирующим поражение проекта создания нового кантона, является тесные региональные торгово-промышленные и экономические связи, на базе которых между странами этого уголка Европы, — а до Германии тут рукой подать, — был создан эффективный механизм взаимовыгодной кооперацииВнешняя ссылка, функционирующий поверх всех существующих государственных границ.

Вид на Швейцарию с акватории Боденского озера: гора Сэнтис и город Романсхорн, фото сделано 16 мая 2016 года. (© Keystone / Gian Ehrenzeller)

В настоящее время в Швейцарии, прежде всего в кантоне Санкт-Галлен, работают более 7 000 маятниковых мигрантов из Австрии. Очень большую роль в бесперебойном функционировании механизмов трансграничной кооперации играют связи между университетами, высшими школами и средними специальными учебными заведениями Швейцарии, Австрии, Германии и Лихтенштейна. Для многих швейцарцев, что тоже немаловажно, Форарльберг и город Брегенц являются любимым и популярным местом высокой культуры, развлечений — и выгодного шопинга.



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Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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