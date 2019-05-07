Каких только народных законодательных инициатив не придумывают в Швейцарии, среди них — идея предоставить человекообразным обезьянам равные с человеком права. На фото: человек и орангутан в 1974 году, зоопарк г. Цюрих. (Keystone)

За последние годы такой формат швейцарской прямой демократии, как народная законодательная инициатива, фактически стал стандартом повседневной политической деятельности в Конфедерации. На любую проблему, на любой острый вопрос национальной повестки все основные акт(о)ёры швейцарского политического театра теперь отвечают, как правило, одним и тем же: с большими или меньшими фанфарами запущенной народной законодательной инициативой.

Но если в прошлом многие эксперты предостерегали от «девятого вала» инициатив, то сегодня все признали, что инициатива — это всегда fun, «движуха» и вообще «свежий ветер в политике». Но зато возник другой вопрос — а как претворять в жизнь порой весьма произвольно и эмоционально сформулированные инициативы и законопроекты? Именно этой теме и были посвящены многие материалы в очередном «Ежегоднике прямой демократии».

Ну вот, например, если взять запущенную в 2017 году в кантоне Базель-городской народную законодательную инициативу под названием «Grundrechte für PrimatenВнешняя ссылка» («За предоставление высшим приматам базовых прав человека»). Среди авторов этой идеи находится научно-практический фонд Sentience PoliticsВнешняя ссылка, члены которого говорят совершенно откровенно: выдвинув такое экстравагантное предложение мы, собственно, о правах человека для высших обезьян думали в последнюю очередь, а на первом плане для нас находится совершенно иное, а именно, уравнивание с человеком в правах на личное достоинство и на неприкосновенность «личности» не только приматов, но и свиней, коров и кур.

Иными словами, данная инициатива является шагом в сторону запрета вообще убивать животных с целью пропитания и перехода общества на всеобщее веганство. Для фонда Sentience Politics эта кантональная инициатива, тем самым, является «ногой, всунутой в дверь» на пути не много не мало... к мировой кулинарной революции? Пока, правда, кантональный парламент Базеля-городского эту самую «ногу» выпихнул обратно «за дверь», квалифицировав такой законопроект в качестве нарушающего действующее кантональное законодательство, а потому для выноса на голосование непригодного. Кантональный конституционный суд, правда, недавно удовлетворил апелляцию, поданную авторами инициативы в связи с таким решением парламента.

«Нога в двери»

Словосочетание «просунуть ногу в дверь» означает, как известно, попытку, усмотрев самую мельчайшую возможность или шанс, не упускать его, а использовать в качестве первого шага в достижении гораздо более значимой, но отдалённой цели. Сюзанн-Виола Реннингер (Suzann-Viola RenningerВнешняя ссылка) это понятие очень понравилось и она охотно использует его в новом выпуске «Ежегодника прямой демократии» (см. инфобокс ниже) в качестве обозначения одной из важнейших общественно-политических функций, присущих народной законодательной инициативе как инструменту непосредственного народоправства по-швейцарски.

Такого рода тактика известна нам из истории (теория малых дел), а также из области рекламы и маркетинга — «техника, позволяющая убедить вашего визави сделать то, что нужно вам при помощи медленного, но верного наращивания интенсивности персонально ориентированных апелляций, требующих сделать „здесь и сейчас“ ну очень мало, почти ничего, ну что вам стоит, ну пожалуйста....». В данном случае первой ступенью, первой «апелляцией» является народная законодательная инициатива, содержащая политическое требование о предоставлении приматам базовых прав человека.

Такое требование, так или иначе, но имеет некоторые шансы, ведь в последнее время наиболее успешными являются политические акции, прицельно и довольно бесстыдно эксплуатирующие разного рода «чувства стыда», начиная от «климатического стыда» и заканчивая требованиями к нынешним европейцам начать каяться за всю свою предыдущую тысячелетнюю историю.

В конце же этой «цепочки» требований находится ни много ни мало как намерение закрепить в конституции обязанность быть веганом, каковая обязанность, скажем очень и очень мягко, вряд ли будет встречена в обществе «бурными и продолжительными аплодисментами». В самом деле, с какой стати группа товарищей вдруг вознамерилась навязать свои привычки всему обществу? Потому что веганство — это хорошо? А кто это анализировал и кто определяет, что «такое хорошо и что такое плохо»?

Дать голос меньшинству

С этим пафосом можно было бы и согласиться: 19-летний «инфлюенсер» с Инстаграмом в руке и с мечтой о диктатуре соевых бургеров в голове не может и не должен определять политическую повестку дня всего общества. И тем не менее, функция «ноги в дверях», на самом деле, играет очень важную общественную роль наряду и с другими функциями, присущими швейцарской прямой демократии и такому её инструменту, как народная законодательная инициатива. Политолог Бернского Университета, патриарх швейцарской политологии Вольф Линдер (Wolf LinderВнешняя ссылка) называет три основных функции:

— Речь идет, прежде всего, о «функции парового клапана или вентиля», которая позволяет рационально формулировать и озвучивать даже самые завиральные идеи и встраивать их в контекст разумного политического целеполагания в рамках упорядоченного общественно-политического дискурса. Тем самым авторы даже самых фантастических инициатив получают законное право украсить себя лаврами борцов с «элитами» (понятие, придуманное правыми радикалами и охотно взятое на вооружение левыми и левацкими группами), не разрушая сразу же существующий порядок вещей так, как это делают пресловутые «жёлтые жилеты» во Франции.

— Вторая функция: «катализатор». В самом деле, любые формы народного политического творчества способны стать инструментом просеивания «сотен тонн словесной руды» в поисках редких золотых искр, то есть перспективных политических идей со значительным потенциалом. Такое творчество можно объявить, конечно, влиянием «пятой колонны» и «иностранных агентов», но это не швейцарский путь.

— Третья функция: «трамплин». Она может придать дополнительный импульс и другим проектам и идеям, обсуждаемым на данный момент в рамках гражданского общества, и даже, может быть, помочь взглянуть на них с неожиданного ракурса.

Инструмент в руках партий

Есть здесь еще и четвёртая функция, а именно, функция разгонной ступени для партий, особенно в преддверии важных голосований, например, общенациональных парламентских выборов. Эта функция может быть, и по факту является, для швейцарских партий удобным методом и способом самопрофилирования. В последнее время, правда, партии в Конфедерации пользуются этой функцией несколько реже и с меньшим, чем раньше, энтузиазмом, и это логично, с учётом «обоюдоострого» характера такого инструмента, как законодательная инициатива, которая способна как укрепить репутацию партии, так и похоронить ее.

В своей статье, опубликованной в «Ежегоднике прямой демократии» политологи Аксель Ченчер (Axel Tschentscher), Андреас Гутманн (Andreas Gutmann) и Ларс Ручти (Lars Ruchti) показывают, что так называемый «девятый вал инициатив» в последнее время в заметной степени пошёл на убыль, соответственно и дебаты на предмет необходимости реформирования соответствующего регулирующего законодательства свою общественную актуальность также утратили. Напомним, что многие эксперты опасались, что государство будет заниматься одними только народными законодательными инициативами, не имея времени и ресурсов для отправления своих непосредственных обязанностей.

Видео-ликбез Что такое народная законодательная инициатива? Как функционирует швейцарская прямая демократия? Подробнее об этом в нашем забавном видео-сюжете. Автор: Микеле Андина (Michele Andina)

Соответственно выдвигались предложения повысить, например, число подписей граждан, необходимых для выноса того или иного законопроекта на референдум. Сейчас, напомним, под проектом закона в течение 18 месяцев в Швейцарии нужно собрать 100 тыс. подписей. По мнению авторов данной статьи «успокоить страсти» помогло недавно проведенное научное исследование. Оно показало, что, с одной стороны, в последние 40 лет швейцарские партии активно использовали народные законодательные инициативы в качестве инструмента саморекламы и мобилизации избирателей.

«Ежегодник прямой демократии» Выпуск 2017-го года стал 7-м томом «ЕжегодникаВнешняя ссылка», в центре которого стоят актуальные вопросы и проблемы швейцарского непосредственного народоправства. В этом году главным выпускающим редактором ежегодника стала дипломированная юрист Надя Браун Биндер (Nadja Braun BinderВнешняя ссылка). До лета 2019-го года она еще будет работать для «Центра изучения проблем демократии в городе Аарау» (Zentrum für Demokratie Aarau — ZDAВнешняя ссылка), затем займет должность адъюнкт-профессора в Университете Базеля. В нынешнем «Ежегоднике прямой демократии» содержатся материалы посвященные как актуальной швейцарской тематике, так и аналитические публикации на международные темы, включая «каталонский вопрос», перспективы развития прямой демократии в Латинской Америке и в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, а также аналитические материалы обзорного характера по Германии и Австрии. Конец инфобокса

Но, что куда важней, несмотря на сознательное и довольно беспардонное превращение инициативы в оружие массового партийного поражения, самая главная, по мнению авторов «Ежегодника», функция, а именно, «паровой вентиль для общественно-маргинальных групп», за ней, несмотря ни на что, сохранилась. Сейчас, как считают авторы, «мобилизационная» и «вентильная» функции такого инструмента прямой демократии, как народная законодательная инициатива, примерно имеют одинаковую степень важности и востребованности.

Легенда «о девятом вале»

Есть в новом «Ежегоднике» и другие интересные цифры, которые показывают, в частности, что на самом деле никакого «девятого вала» народных законодательных инициатив на самом деле не было и нет. В 2014 году, то есть накануне прошлых парламентских выборов в Швейцарии, на федеральном уровне всего в стране было запущено 12 народных законодательных инициатив, что точно соответствует среднему показателю за период с 2006 по 2010 годы.

Что касается периодов выборов, то тут даже, как утверждают политологи, напротив, наблюдается спад числа таких законопроектов: в 2015 году запущено всего было шесть народных законодательных инициатив, что является заметным спадом по сравнению с 2011 годом, года на федеральном уровне в стране была зарегистрирована рекордная 21 инициатива. Для сравнения: в 2007 год таковых было запущено 12.

Года 2016 и 2017 стали классическими «рубежными» годами, маркировавшими середину легислатурного периода, который завершится в 2019 году 20-го октября, то есть в день, когда в стране пройдут выборы депутатов большой и малой палат федерального парламента, Национального совета и Совета кантонов. На эти два года пришлись в среднем по 8,5 народных законодательных инициатив, что соответствует медианному значению за целый ряд предыдущих лет.

Тем самым ответ на вопрос, не начинает ли прямая демократия в Швейцарии «подрывать» основы демократии репрезентативной, может звучать успокаивающе: нет, не начинает, более того, они образуют два «крыла», без одного из которых швейцарская политическая система просто не сможет и прежде лететь так же успешно, как это она делала все последние десятилетия своей истории.

«И шум, и драка»

Итак, как указывают авторы «Ежегодника», народная инициатива вполне продолжает находиться в границах «берегов». Но это только один тренд. А вот второй тренд не менее важен и интересен — речь идет об ужесточении характера дебатов и политической борьбы в области толкования значения и смысла законопроектов, одобренных на референдумах и, что еще важнее, в сфере реализации народного вотума на законодательном уровне. И в самом деле — сформулировать и провести законопроект через референдум это одно, а вот как потом его реализовать на практике?

«Тут все от меня зависит», — говорит швейцарский парламентарий, и тут же получает в свой адрес обвинения в предательстве и неуважении народной воли. Один из самых ярких примеров: так называемая «Усилительная инициатива» (Durchsetzungsinitiative), которая была народом Швейцарии отвергнута на референдуме в феврале 2016 года. Цель этой инициативы, запущенной правоконсервативной Швейцарской народной партией (Schweizerische Volkspartei — SVP) состояла в том, чтобы, в старой «недоброй» традиции, сказать: главное не как голосуют, главное, как «считают» голоса, то есть реализуют инициативу на практике.

Народ, однако, не стал поддерживать инициативу, интуитивно, но безошибочно понимая, что его собственные законопроекты «против всего плохого за все хорошее» нуждаются в итоге в корректном законодательном оформлении, а тут уже имеют значение и многие другие факторы, включая нормы уже действующего национального и международного права. Да, прямая демократия в Швейцарии тоже не безгранична. Алмаз народной инициативы и политического законотворчества нуждается в парламентской огранке. Здесь есть много «серых зон» и масса возможностей для манёвров и компромиссов. Но главное — между этими двумя силами должен сохраняться баланс. Именно это и сказал народ Швейцарии, отвергнув «усилительную» инициативу «народников».

Не меньшие «шум и драка» возникли по вопросу реализации одобренной народом в 2014 году «инициативы против массовой иммиграции», автором которой была всё та же Швейцарская народная партия. Народ свою волю обозначил, но и тут нашлись недовольные: просто если в случае с «усилительной инициативой» недовольными были правые, которые считали, что парламент извратил дух и букву предложения о немедленной высылке из страны иностранных граждан, нарушивших закон, то в этот раз недовольны были левые, которые считали, что ограничение миграции поставит крест на Швейцарии толерантной, открытой и социальной.

С этой целью они выдвинули «усилительную инициативу наоборот», которая называлась «RASA — Raus aus der Sackgasse!» («Прочь из тупика!») и по сути требовала от народа аннулировать свой же собственный народный вотум и согласиться с изъятием из текста федеральной конституции Швейцарии Статьи 121a, модифицированную по итогам референдума 9 февраля 2014 года. На этом референдуме, напомним, народ небольшим преимуществом голосов одобрил инициативу «Швейцарской народной партии» (SVP/UDC) «Против массовой иммиграции».

Позже авторы этой инициативы свой законопроект отозвали, увидев, как «творчески» парламент подошел к реализации указанной инициативы «народников», объективно не оставив от неё камня на камне. Швейцарская народная партия, со своей стороны, посчитала, что парламент нарушил волю народа и принял совсем не тот закон, который следовало бы принять в случае, если бы депутаты скрупулёзно, один в один, соблюли бы букву и дух инициативы «Против массовой иммиграции». Поэтому они запустили еще одну, уже третью по счету «усилительную инициативу» под названием «Für eine massvolle Zuwanderung — BegrenzungsinitiativeВнешняя ссылка» («В пользу умеренной иммиграции» — «Ограничительная инициатива»). Референдум по ней пройдет, скорее всего, в 2020 году.

Востребованный инструмент

В итоге авторы «Ежегодника» приходят к выводу о том, что в Швейцарии народная законодательная инициатива, наряду с референдумом, является самым востребованным и гибким, но также рациональным и ориентированным на достижение конкретных, осязаемых политических результатов, инструментом прямой демократии. Инициатива оберегает волю народа как от опасности соскользнуть в сферу, где господствуют всякого рода любители теорий заговора, так и от незавидной участи годами оставаться предметом бестолковых телевизионных ток-шоу, где господствует тот, кто умеет переорать и перехамить своего собеседника.

Не случайно, что только в марте 2019 года в Швейцарии начался процесс сбора подписей сразу под четырьмя новыми народными законодательными инициативами, пусть даже их авторы и знают, что шансы на успех у них минимальны — в Швейцарии в среднем только одна из 10-ти инициатив получает согласие народа, который, в целом, склонен все-таки проявлять мудрость и здоровые консерватизм и скептицизм. Другим странам стоило бы более внимательно присмотреться к опыту Швейцарии в этой области.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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