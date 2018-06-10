Швейцарцы сохранят (77,4% голосов) свою кредитно-денежную систему в прежнем формате и позволят (69,4% голосов) блокировать в интернете иностранные онлайн-казино. Ниже все результаты в режиме реального времени.
Финансовая революция в Швейцарии не состоится: по первым подсчётам швейцарской национальной общественной негосударственной телерадиокомпании SRG так называемая законодательная инициатива «О живых деньгах» («Vollgeld-Initiative») не имеет ни единого шанса.
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Результаты референдума 10 июня 2018 года
Народная законодательная инициатива «За деньги, неподвластные кризисам: только ЦБ может быть главным эмиссионным и денежно-кредитным регулятором страны» («Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank!» — «Vollgeld-Initiative») была запущена в Швейцарии группой граждан, экономистов, финансистов и предпринимателей.
Цель инициативы: создать в Швейцарии устойчивую кредитно-финансовую систему, неподвластную кризисным явлениям. Если коротко: все активы коммерческих банков, не обеспеченные их собственными активами, а только «нарисованные» в компьютере, должны были стать кредитами ЦБ. Народ счёл такую реформу слишком сложной и рискованной.
Что касается нового закона «О государственном регулировании в Швейцарии деятельности по организации и проведению азартных игр» (Geldspielgesetz, BGSВнешняя ссылка), то его, к вящему неудовольствию либертариански настроенных молодёжных организаций четырёх самых крупных партий, представленных в парламенте, — «народников» (SVP), «либералов» (FDP), «зелёных либералов» (GLP) и просто «Зелёных» (GP), можно считать одобрили большинством в 72% голосов.
В Швейцарии деньги от азартных игр идут на финансирование пенсий.
Конец цитаты
В свое время именно молодые политики и приняли решение вынести уже одобренную парламентом редакцию данного закона на всеобщий референдум. При этом они ссылались на недопустимость «ограничений свободы» в интернете — новый закон подразумевает возможность блокировки иностранных сайтов с азартными играми, не соблюдающих швейцарское законодательство, в частности не имеющих швейцарской лицензии.
Накануне голосования 10 июня лагерь сторонников принятия закона смог увеличить свою долю на 6% до 58%, тогда как противников закона стало меньше на 2% (37%). Аналитики считали, что, скорее всего, закон об азартных играх будет принят, сюрпризы возможны, но маловероятны. Так и получилось. Закон был принят, основную роль сыграл тот факт, что в Швейцарии деньги от азартных игр идут на финансирование пенсий.
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