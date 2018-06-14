Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 12:13 14.06.2018 - 12:13

Народная законодательная инициатива «AHVplus — за солидное пенсионное обеспечение» предлагает повысить пенсионные выплаты на 10%. По сути, вопрос заключается в следующем: хочет ли народ повысить себе пенсию? Странный вопрос, скажут многие, но не будем торопиться, ведь если деньги куда-то прибавляются, это значит, что где-то они убавляются. И вот тут рядовой швейцарец обычно берется за калькулятор и начинает считать. Поэтому сказать, чем закончится голосование по данному вопросу, пока невозможно.

Народная законодательная инициатива «AHVPlus» предлагает повысить ежемесячные пенсионные выплаты на 10%. (Keystone)

Главным «застрельщиком» и идеологом инициативыВнешняя ссылка является «Швейцарское профсоюзное объединение» («Schweizerischer Gewerkschaftsbund» — «SGBВнешняя ссылка»). ПоддерживаютВнешняя ссылка его партии левой и «зелёной» направленности, тогда как ассоциации и объединения работодателей и партии правоцентристского характера выступают против нееВнешняя ссылка. В чем же суть инициативы? Ее сторонники указывают, что в последнее время заработная плата в Швейцарии медленно, но стабильно росла, при этом пенсионные выплаты по линии «второй опоры» (что это такое — см. инфобокс внизу) постоянно сокращались. А потому наступила пора повысить выплаты по линии «первой опоры», чтобы выправить обозначившийся перекос.

«В швейцарской федеральной конституции закреплено положение, в соответствии с которым, гражданин при выходе на пенсию должен иметь возможность, получая пенсионные выплаты по линии первой и второй „опор“, сохранять свой привычный уровень благосостояния. В последние годы, однако, пенсионные выплаты по «второй опоре» постоянно снижаются, во многом из-за неблагоприятной ситуации на финансовых рынках, которые обычно используются пенсионными страховыми компаниями для зарабатывания денег своим клиентам. Отсюда очевидно, что без корректур не обойтись, иначе мы рискуем перестать выполнять положения Основного закона страны», — аргументирует Пауль Рехштайнер (Paul RechsteinerВнешняя ссылка), член партии социалистов и председатель «SGB».

Референдум в неурочный час

Голосование по данному законопроекту пройдет в не очень удачное для организаторов время, с учетом того, что как раз осенью парламент страны будет обсуждать всеобъемлющую программу реформирования пенсионной системы Швейцарии под названием «Altersvorsorge 2020Внешняя ссылка» («Пенсионное обеспечение на период до 2020 года»). В рамках этого пакета предусмотрен целый ряд мер, призванных поставить «первую» и «вторую опоры» швейцарской пенсионной системы на более прочную финансовую основу, особенно с учетом фундаментального «демографического поворота», переживаемого сейчас страной.

В идеале эта реформа должна обеспечить как финансирование пенсий, так и их размер, сделав так, чтобы человек, отработав положенный стаж и выплатив в фонды пенсионного страхования все положенные взносы, как и раньше, имел в Швейцарии возможность при уходе на заслуженный отдых сохранять свой привычный уровень благосостояния и комфорта. Сделать же это будет непросто, если учесть, что скоро на пенсию будет массово выходить многочисленное поколение так называемых «бэби-бумеров», то есть люди, родившиеся сразу после Второй мировой войны.



Растет в Швейцарии и средняя продолжительность жизни, а это значит, будет расти и такой важный для расчета пенсий показатель, как «срок дожития». Иными словами, люди будут жить дольше, денег им в общей сумме будет требоваться больше, и это в условиях, когда численность работающего населения будет сокращаться, а прибыльность инструментов, с помощью которых пенсионные кассы зарабатывают деньги на финансовых рынках, будет падать.

Инициатива AHVplus Народная законодательная инициатива «AHVplus: für eine eine starke AHV» («AHVplus — за солидное пенсионное обеспечение») была зарегистрирована в декабре 2013 года. Всего в ее пользу очень быстро, меньше, чем за год, было собрано 112 тыс. тыс. подписей граждан. Если совсем коротко, то авторы законопроекта предлагают повысить, самое раннее с января 2018 года, выплаты по линии «первой опоры» на 10%. В настоящее время минимальная пенсия AHV в Швейцарии, с учетом непрерывности выплат страховых взносов составляет 1 175 франков в месяц, максимальная 3 525 франков. Тем самым в абсолютных цифрах доплата составила бы сумму от 117.50 до максимально 325.50 франков. Правительство и парламент Швейцарии призывают отвергнуть инициативу. В Национальном совете, большой палате парламента, 139 голосов депутатов были поданы против законопроекта и 53 за него, Совет кантонов принял такое же решение со счетом 33:9. В пользу инициативы агитируют социал-демократы и «Зелёные», в то время как все остальные партии также призывают отвергнуть ее. Конец инфобокса

Не случайно, поэтому, что в последние годы самым «расстрельным» министерством в Швейцарии является именно министерство (департамент) внутренних дел (BDI), которое курирует как раз вопросы социального обеспечения. Глава министерства Ален Берсе (Alain BersetВнешняя ссылка), тем не менее, старается сохранять оптимизм и подчеркивает при каждом удобном случае, что стратегия «постепенного приведения параметров пенсионного обеспечения в соответствие с актуальными потребностями общества» является «идеальным третьим решением, позволяющим избежать как резкого повышения, так и болезненного понижения пенсий».



И именно поэтому он, в отличие о своей же партии социалистов, считает, что выносимая на референдум законодательная инициатива «AHVplus» только все испортит и не даст правительству медленно, но верно решить проблему финансируемости пенсий.

Астрономические цифры — для одних...

Противники инициативы как раз на этот аргумент и ссылаются, пусть даже пока совершенно неизвестно, каким станет пакет реформ «Altersvorsorge 2020» после того, как он, наконец, покинет стены парламента. «Инициатива торпедирует реформы, намечаемые парламентом», — подчеркивает, например, депутат Национального совета Изабель Морэ (Isabelle MoretВнешняя ссылка) от партии швейцарских либералов (FDP).

По ее словам, без реформ система AHV уже к 2020 году войдет в нормально убыточное состояние, структурный дефицит здесь составит сумму в 800 миллионов франков и будет расти и дальше, добравшись к 2030 году до отметки в 4,0 млрд франков в год. Согласие же народа с инициативой «AHVplus» приведет к тому, что, начиная с 2018 года, ко всем этим и без того астрономическим цифрам добавятся дополнительные расходы в размере 4 млрд франков в год, которые в период до 2030 года вырастут до 5,5 млрд.

«К тому моменту в совокупном бюджете пенсионного обеспечения возникла бы дыра размером в 12,7 млрд франков — что даже невозможно себе представить», — говорит И. Морэ. Противопоставить такой перспективе можно будет только резкое повышение НДС, а это станет ударом по всей экономике страны в целом. «Страдать от этого будут в равной степени все», — говорит депутат.

...приемлемая цена — для других

«Для того, чтобы получать повышенную пенсию, надо платить большие пенсионные взносы. Это логично. При этом в данном случае я хочу сразу подчеркнуть, что цена, которую нам всем придется заплатить за возможность иметь нормальное пенсионное обеспечение в старости, является еще сравнительно скромной», — возражает Пауль Рехштайнер. По подсчетам экспертов, для того, чтобы обеспечить 10-процентную «прибавку к пенсии» необходимо будет увеличить регулярные отчисления от заработной платы всего только на 0,8%, которые на паритетных началах будут выплачиваться как работодателями, так и работниками.

«Не забудем, что, начиная с 1974 года, в Швейцарии работодатели и работники на нужды пенсионного страхования по линии AHV платят по 8,4% соответственно от начисленного заработка и от прибыли на человека, и что этот процентный показатель с тех пор так и не менялся. А что такое эти 8,4%? Это едва ли половина от в среднем 19-ти процентов которые им приходится выплачивать на финансирование „второй опоры“.

Наконец, не забудем и еще одну вещь: выплаты по линии AHV постоянно индексируются в зависимости от инфляции, тогда как пенсии в рамках „второй опоры“ в последнее время не только не индексируются, но, напротив, постоянно сокращаются», — резюмирует П. Рехштайнер, который, как и сторонники инициативы, убежден в том, что в худшем случае, если и придется повышать ставку НДС в стране, то не более чем на 1%.

Эффект «садовой лейки»

Еще один аргумент противников инициативы «AHVplus» заключается в принципиальной вредоносности так называемого «принципа садовой лейки», когда некое социальное благодеяние предоставляется всем без разбору, как тем, кто нуждается в дополнительных деньгах, так и тем, кто в них не нуждается и только зря «проедает» средства, которые куда более полезно было бы применить где-то в другом месте на пользу других людей.

«Повышение пенсий по линии AHV привело бы к необходимости, например, сократить выплаты в рамках так называемого «дополнительного вспомоществования» («Ergänzungsleistungen»), особого швейцарского инструмента социальной поддержки, находящегося, упрощенно говоря, где-то посередине между пенсией и полноценным социальным пособием», — говорит Изабель Морэ. По ее подсчетам в случае реализации инициативы «AHVplus» финансовое положение примерно двух третей лиц, получающих этот вид социальной поддержки, как минимум, перестанет улучшаться, а 7% даже окажутся в ситуации сокращения причитающихся им выплат.

Социальное страхование

«В соответствии с положениями Федеральной конституции существующая в стране пенсионная система должна обеспечивать все основные нужды застрахованных пенсионеров. Эта была и есть основная цель. Данная система должна нормально работать, и тогда нам, собственно, вообще не надо будет прибегать к помощи "дополнительного вспомоществования"», — подчеркивает П. Рехштайнер.



По его мнению, «AHV является наиболее социальным и общественно-солидарным инструментом социальной поддержки, ведь именно с его помощью обеспечивается наиболее заметное перераспределение средств от людей с высокими доходами к людям с низкими. Никакие другие виды социальной поддержки такой степени солидарности не обеспечивают. Поэтому основную выгоду от 10-процентного увеличения пенсий, выплачиваемых по линии AHV, получат, прежде всего, именно лица с низкими доходами».

Состояние пенсионной системы Исследование, проведенное недавно швейцарским Федеральным ведомством по делам социального страхования (Bundesamt für Sozialversicherung — BFSВнешняя ссылка, структурное подразделение федерального Департамента (министерства) внутренних дел), показало, что в настоящее время пенсии, выплачиваемые женщинам в среднем на 37% ниже, нежели такие же пенсии, получаемые мужчинами. Однако, если посмотреть внимательнее по трем составным «частям» швейцарской системы пенсионного обеспечения, то мы увидим значительный разброс. Пенсии, выплачиваемые женщинам по линии AHV, всего на 3% в среднем меньше таких же пенсий, выплачиваемых мужчинам. Этот же дефицит в рамках «второй части» составляет 63%, а в рамках «третьей» (частное добровольное пенсионное страхование) он находится на уровне в 54% в пользу мужчин. Конец инфобокса

Он также обращает внимание на то, что повышение пенсионных выплат по линии AHV пошло бы на пользу, прежде всего, женщинам, которые в Швейцарии все еще зарабатывают меньше, чем мужчины, а это значит, что они выплачивают меньшие страховые взносы и получают потом, при выходе на заслуженный отдых, куда более скромную начисленную пенсию, не говоря уже о том, что AHV является единственным видом пенсионного страхования, учитывающего при выплате страховых взносов расходы, связанные с образованием и воспитанием детей.

Последнее слово в итоге в Швейцарии будет за народом в целом. Поскольку инициатива «AHVplus» потребует внесения изменений в федеральную конституцию, для ее принятия потребуется так называемое «двойное большинство», то есть в ее пользу 25 сентября 2016 года должны будут проголосовать как большинство избирателей, так и большинство кантонов.

Швейцарская пенсионная система Пенсионная система, в том виде, в котором она существует сейчас, заработала в Швейцарии по результатам федерального референдума, который прошел 3 декабря 1972 года. Данная система основана на трех «опорах» или «частей» («Säulen»), каждая из которых решает свои особые задачи. Первая «часть», упрощенно говоря, составляет базовую государственную пенсионную страховку и основана на «Законе о страховании по старости и потере кормильца» («AHV»). Именно эти выплаты и предлагается повысить на 10%. Фонд «первой опоры» формируется из солидарных выплат застрахованного и государства. Жить только на одну эту пенсию в Швейцарии невозможно. Если перечислять взносы в «первую опору» в течение максимально возможного срока (44 года для женщин, 45 лет для мужчин), то минимальная пенсионная выплата может составить 1 200 франков или около 70 тыс рублей в месяц, что для Швейцарии очень мало. Вторая «опора» или «часть» пенсионной системы складывается из выплат как застрахованного в качестве работника на производстве, так и работодателя. Регулируется эта процедура «Законом о профессиональном страховании» («Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen,- und Invalidenvorsorge»). Взносы по этому режиму платят практически все наемные работники, самозанятое население может делать это в добровольном порядке. Главная цель второй «опоры» — обеспечить людям, выходящим на заслуженный отдых, в сочетании с «первой опорой», привычный достаток, минимально на уровне примерно 60% от последней зарплаты, максимально — до 80%. Рассчитывается пенсия в рамках «второй опоры» на основе т.н. «преобразовательного коэффициента», который сейчас находится на уровне 6,8% (начиная с 2014 года). Например, накопив на своем пенсионном счету 500 тыс. франков, человек может получить в месяц в 2,8 тыс. франков. Это, не забудем, в придачу к выплатам по «первой опоре». Получается примерная пенсия в 4 тыс. франков. Данная сумма находится на уровне фактически действующего в Швейцарии МРОТ, что по местным меркам все-таки весьма скромно. Третья «опора» швейцарской пенсионной системы является добровольной. Инвестирование в свою пенсию в рамках этой «опоры» можно проводить на основе бесчисленного количества вариантов, предлагаемых своим клиентам ведущими банками страны. В Швейцарии активно используют систему добровольного страхования, поскольку — и это очень важно отметить — она подразумевает существенные налоговые льготы.

Эти взносы вычитаются из налогооблагаемой базы, что делает такие вложения очень выгодными. Теоретически, используя все три «опоры», можно заработать себе на пенсию в размере 6 тыс. франков в месяц, что равно хорошему заработку на средней руководящей позиции. Конец инфобокса

А как выглядит ситуация с пенсионным страхованием и обеспечением в Вашем регионе?



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.

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