Приведёт ли демографический сдвиг к коррекции на рынке недвижимости?
Когда поколение бэби-бумеров начнёт массово продавать свои дома, рынок недвижимости в Швейцарии может кардинально измениться. Такого мнения придерживается швейцарский эксперт. В США уже активно обсуждают возможные последствия так называемого «серебряного цунами». Смогут ли молодые поколения хотя бы в перспективе начать надеяться на падение стоимости своих собственных «четырёх стен»?
В то время как в соседних со Швейцарией странах — Германии, Австрии и Франции — цены на недвижимость в последнее время ощутимо снижались, в Швейцарии ценовая спираль продолжает раскручиваться без заметных признаков замедления. Главная причина — продолжающееся увеличение численности населения. Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (BFS) недавно опубликовало новый прогноз: в ближайшие 30 лет население страны увеличится с нынешних 9 до 10,5 миллионов человек. На этом фоне кажется, что инвестиции в собственное жильё в Швейцарии остаются безошибочным решением.
Однако Хендрик Будлигер (Hendrik Budliger), основатель Центра демографических исследований (Kompetenzzentrum Demografik) в Базеле, в устойчивость этой «бетонно-золотой» уверенности верит всё меньше. Его консалтинговая компания специализируется на анализе влияния старения населения и трудовой миграции на рынок недвижимости Швейцарии. По словам Хендрика Будлигера, нынешние цены на жильё в значительной степени искажены: «Те уровни, которые мы видим сейчас, не отражают реальности. Они предполагают бесконечный рост цен». Сам эксперт ожидает, что рынок швейцарской недвижимости в ближайшие годы подвергнется существенной коррекции.
Много пенсионеров, мало детей: почему рынок изменится
Прогноз Хендрика Будлигера строится на двух ключевых предположениях. Во-первых, официальный демографический сценарий, из которого исходит федеральное правительство Швейцарии — так называемый «референтный сценарий», — слишком оптимистичен. Более вероятным он считает «понижательный сценарий», при котором численность населения Швейцарии начнёт сокращаться уже начиная с 2043 года. Главная причина — демографические сдвиги в Европейском союзе. Страны вроде Германии или Италии уже сегодня страдают от нехватки квалифицированных кадров и сокращения численности трудоспособного населения.
«Италия и Португалия уже активно пытаются удержать от эмиграции или вернуть своё население с помощью налоговых льгот и других стимулов», — объясняет Хендрик Будлигер. И эта тенденция, по его мнению, будет только усиливаться. На это указывает и ООН: в её последнем прогнозе по численности населения заложен такой фактор, как «конкуренция стран за трудовые ресурсы». «Модель ООН стремится к равновесию. И медианный (не путать со средним) сценарий для Швейцарии очень близок к пессимистичному варианту Федерального статистического ведомства», — подчёркивает Хендрик Будлигер.
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Во-вторых, по мере изменения возрастной структуры общества Швейцарии на рынке недвижимости все чаще будет оказывается больше продавцов, чем покупателей. Даже по базовому сценарию к 2055 году доля людей старше 65 лет в Швейцарии увеличится с нынешних 20% до 25%. «А недвижимость в основном продают именно люди старше 60 лет, — отмечает Хендрик Будлигер. — То есть число продавцов будет только расти. Уже сейчас именно это поколение и обладает наибольшей долей недвижимости, находящейся в собственности. Напротив, молодое поколение состоит преимущественно из небольших домохозяйств, а уровень рождаемости в Швейцарии упал в 2024 году до нового рекордного минимума в 1,28 ребёнка на женщину».
Отсюда Хендрик Будлигер делает вывод: «Рано или поздно у нас окажется слишком много односемейных домов и слишком мало семей, которым они действительно нужны». Первые признаки этого демографического сдвига заметны уже сегодня. По его прогнозу, начиная с 2030 года эта тенденция заметно ускорит свои темпы: всё больше пожилых владельцев, обременённых ипотечными долгами, будут сталкиваться с нехваткой наличной пенсии для обслуживания кредитов. «И когда рынок начнёт разворачиваться — а это произойдёт, возможно, довольно стремительно — мы увидим ситуацию, когда будет выгоднее продать сегодня, чем ждать до завтра», — предупреждает Хендрик Будлигер.
Цунами не затронет всех
Однако последствия демографического сдвига будут существенно различаться в зависимости от региона. По мнению Хендрика Будлигера, в первую очередь изменения затронут периферийные регионы Швейцарии, тогда как крупные городские центры отреагируют на них в последнюю очередь. Идея «кризисоустойчивых центров» давно получила широкое признание среди экспертов и недавно была дополнительно подтверждена результатами исследования, проведенного американским порталом недвижимости Zillow. В Соединённых Штатах демографический спад на рынке недвижимости активно уже обсуждается под термином «серебряное цунами».
По итогам указанного исследования сделан вывод, что это «серебряное цунами» вряд ли решит проблему высоких цен на жильё. Причина в том, что многие дома, которые будут выставлены на продажу, находятся в регионах с низким спросом. Сара Дикерсон (Sarah Dickerson) из Университета Северной Каролины, исследующая социальные аспекты рынка недвижимости, подтверждает этот вывод: «Многие представители поколения бэби-бумеров живут в пригородах и сельских районах, а значит, освобождающиеся объекты могут не соответствовать ожиданиям людей трудоспособного возраста, предпочитающих жить ближе к городам».
По данным банка UBS в Швейцарии регионы, в которых к старению населения добавляется ещё и отток жителей в промышленно и культурно более оживленные центры, могут столкнуться с «увеличением доли пустующих объектов недвижимости и с постепенным снижением цен на жильё». Это особенно касается горных районов кантонов Граубюнден и Берн, а также кантона Тичино. В то же время Клаудио Сапутелли (Claudio Saputelli), руководитель отдела анализа рынка недвижимости в банке UBSВнешняя ссылка, считает, что подобные явления будут носить скорее локальный характер. Он пока не видит признаков, которые говорили бы о том, что и в Швейцарии тоже возникнет своё «серебряное цунами», способное затронуть и центральные регионы страны.
«Пенсионеры не исчезают в одночасье», — отмечает Клаудио Сапутелли. В условиях сокращения числа работающих их места на рынке труда необходимо будет кем-то замещать. «Этого эффекта окажется вполне достаточно, чтобы в некоторой степени компенсировать демографическое давление, возникающее в результате процесса ухода из активной жизни поколения бэби-бумеров». При этом он допускает, что односемейные дома могут в самом деле со временем утратить прежнюю популярность. При этом он подчёркивает: «Чем их меньше, тем выше будет стоимость каждого такого дома в отдельности». По его оценке, ценовую динамику в будущем будут определять прежде всего макроэкономические факторы, например, затяжная промышленная рецессия, особенно в сочетании с высокими процентными ставками Центробанка.
Дефицитный ресурс
Урсина Кюбли (Ursina Kubli), руководитель отдела исследований рынка недвижимости в Цюрихском кантональном банке (ZKB), также не видит признаков приближения «серебряного цунами». «Когда всё больше людей выходит на пенсию, экономике необходим соответствующий приток новой рабочей силы», — отмечает она. На сегодняшний день проблема скорее заключается в том, что строительство не поспевает за темпами иммиграции, особенно в центральных регионах Швейцарии. «До волны объектов, освобождаемых пожилыми владельцами, нам ещё очень далеко», — подчёркивает Урсина Кубли.
По её словам, переизбытка односемейных домов в обозримой перспективе также ожидать не стоит. «Потребность в уплотнении застройки остаётся высокой, и односемейные дома часто заменяются многоквартирными». Возможно, добавляет она, немного снизится лишь стоимость отдельных объектов. Роберт Вайнерт (Robert Weinert), главный аналитик консалтинговой компании Wüest Partner, соглашается с тем, что через несколько лет продажи недвижимости поколением бэби-бумеров могут замедлить темпы роста цен. «Однако я не ожидаю их падения, поскольку жильё в Швейцарии, скорее всего, ещё долго останется дефицитным ресурсом», — прогнозирует он.
«Бетонное надёжное золото»
Согласно прогнозам Федерального статистического Ведомства (BFS), даже в самом пессимистичном сценарии численность населения Швейцарии будет увеличиваться последовательно вплоть до 2043 года, а затем начнёт постепенно сокращаться. А до этого момента — то есть ещё почти два десятилетия — спрос на жильё будет оставаться высоким. Именно на этот временной горизонт, по словам Хендрика Будлигера (Hendrik Budliger), и должны ориентироваться сегодняшние покупатели недвижимости. Дом в среднем ведь служит жильцам около двадцати лет.
Если затем цены резко упадут, то нынешнее поколение собственников, для которого ипотека на сумму в миллион франков и более стала нормой, может столкнуться с серьёзным финансовым кризисом. И не только они. Объём ипотечного кредитования в Швейцарии сегодня составляет около 1,3 триллиона франков — это всего лишь на треть меньше, чем в Германии несмотря на то, что экономика и население Германии почти в девять раз больше швейцарских. С демографической точки зрения Хендрик Будлигер считает этот дисбаланс серьёзным риском. Однако его предупреждения пока остаются редким голосом в стране, где собственное жильё всё ещё воспринимается как «золото, пересчитанное в бетон».
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