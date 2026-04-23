Кремль объявил швейцарскую НПО «нежелательной» организацией

Российские власти признали неправительственную организацию «Россия будущего — Швейцария» «нежелательной».

Российские власти признали «нежелательной» «Сообщество Россия будущего — Швейцария». Такой статус криминализует сотрудничество людей в России с этой организацией, действующей в Швейцарии.

Как сообщила сама неправительственная организацияВнешняя ссылка, в которую входят многие россияне, находящиеся в эмиграции в Швейцарии, это решение основано на постановлении Генеральной прокуратуры России от 31 марта и последующем включении организации в реестр «нежелательных организаций», который ведёт Министерство юстиции России. Официально об этом было объявлено 15 апреля.

Как заявила организация, это решение принято в ситуации резкого усиления политических преследований в России. В последние месяцы российские суды выносят беспрецедентно суровые приговоры, напоминающие репрессии советского времени.

По российскому законодательству лицам, сотрудничающим с «нежелательными» организациями, в том числе в формате пожертвований, грозит административное или даже уголовное преследование. Эти риски касаются не только жителей России, но и тех, кто планируют поездки в Россию, поскольку финансовые операции или цифровые следы могут быть использованы властями как повод для преследования.

Против агрессии

«Несмотря на это давление, мы продолжим нашу работу на международном уровне», — цитирует организация своего представителя Андрея Липатцева. Он добавил: «Нашими приоритетами остаются поддержка узников совести, укрепление гражданского общества в России и привлечение международного внимания к репрессиям и коррупции».

На сайте организации говорится, что она «выступает против российской агрессии в Украине». Там же сказано: «Мы требуем немедленного прекращения этой войны. Мы требуем уважения прав человека и свобод в России, мы требуем прекратить преследование россиян за их антивоенную позицию и критику преступного путинского режима».

Эта некоммерческая организация юридически зарегистрирована в Швейцарии и заявляет, что отстаивает права человека на международной арене, в том числе в структурах Организации Объединённых Наций в Женеве. Согласно её отчёту о деятельности, в 2025 году она насчитывала 45 членов. В 2025 году организация провела мероприятия в Базеле, Цюрихе, Женеве, Фрибуре и Валь-де-Траверсе. По её собственным данным, за тот же год она собрала 17 129 швейцарских франков пожертвований.

Самый крупный сбор средств прошёл в рамках правозащитного фестиваля Freedom Zone — международной волонтёрской инициативы в поддержку политических заключённых и их семей. «Благодаря пожертвованиям, продаже билетов и поддержке партнёров мы смогли направить 7 000 швейцарских франков на юридическую помощь и основные нужды семей заключённых».

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

