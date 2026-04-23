The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Демократия

Кремль объявил швейцарскую НПО «нежелательной» организацией

Российские власти признали неправительственную организацию «Россия будущего — Швейцария» «нежелательной».
Keystone-SDA

Российские власти признали «нежелательной» «Сообщество Россия будущего — Швейцария». Такой статус криминализует сотрудничество людей в России с этой организацией, действующей в Швейцарии.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщила сама неправительственная организацияВнешняя ссылка, в которую входят многие россияне, находящиеся в эмиграции в Швейцарии, это решение основано на постановлении Генеральной прокуратуры России от 31 марта и последующем включении организации в реестр «нежелательных организаций», который ведёт Министерство юстиции России. Официально об этом было объявлено 15 апреля.

Как заявила организация, это решение принято в ситуации резкого усиления политических преследований в России. В последние месяцы российские суды выносят беспрецедентно суровые приговоры, напоминающие репрессии советского времени.

По российскому законодательству лицам, сотрудничающим с «нежелательными» организациями, в том числе в формате пожертвований, грозит административное или даже уголовное преследование. Эти риски касаются не только жителей России, но и тех, кто планируют поездки в Россию, поскольку финансовые операции или цифровые следы могут быть использованы властями как повод для преследования.

Против агрессии

«Несмотря на это давление, мы продолжим нашу работу на международном уровне», — цитирует организация своего представителя Андрея Липатцева. Он добавил: «Нашими приоритетами остаются поддержка узников совести, укрепление гражданского общества в России и привлечение международного внимания к репрессиям и коррупции».

На сайте организации говорится, что она «выступает против российской агрессии в Украине». Там же сказано: «Мы требуем немедленного прекращения этой войны. Мы требуем уважения прав человека и свобод в России, мы требуем прекратить преследование россиян за их антивоенную позицию и критику преступного путинского режима».

Показать больше
Четверть диппредставительств Швейцарии расположены в авторитарных странах.

Показать больше

Внешняя политика

Поддержка политзаключённых: что именно делает Швейцария?

Этот контент был опубликован на Нейтральная Швейцария поддерживает права человека, но может ли она изменить ситуацию в условиях, когда авторитарные режимы набирают силу по всему миру?

Читать далее Поддержка политзаключённых: что именно делает Швейцария?

Эта некоммерческая организация юридически зарегистрирована в Швейцарии и заявляет, что отстаивает права человека на международной арене, в том числе в структурах Организации Объединённых Наций в Женеве. Согласно её отчёту о деятельности, в 2025 году она насчитывала 45 членов. В 2025 году организация провела мероприятия в Базеле, Цюрихе, Женеве, Фрибуре и Валь-де-Траверсе. По её собственным данным, за тот же год она собрала 17 129 швейцарских франков пожертвований.

Самый крупный сбор средств прошёл в рамках правозащитного фестиваля Freedom Zone — международной волонтёрской инициативы в поддержку политических заключённых и их семей. «Благодаря пожертвованиям, продаже билетов и поддержке партнёров мы смогли направить 7 000 швейцарских франков на юридическую помощь и основные нужды семей заключённых».

Показать больше
По мнению ассоциации «Россия будущего — Швейцария», в самой России сегодня не осталось реальной оппозиции.

Показать больше

Внешняя политика

Протест против российских парламентариев в Женеве

Этот контент был опубликован на Российские политэмигранты в Швейцарии выступили с протестом против участия российских парламентариев в проходящем в Женеве заседании Межпарламентского союза.

Читать далее Протест против российских парламентариев в Женеве

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше
Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR