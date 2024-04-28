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Демократия

Спустя 152 года: Аппенцелль-Внутренний получил новую конституцию

Народный законодательный сход (Landsgemeinde) кантона Аппенцелль-Внутренний начал работу в 12.30 дня 28 апреля 2024 года. Для кантона это самый важный день в году, все решения принимаются поднятием рук под открытым небом. Это одна из старейших форм непосредственного народоправства в Европе.
Народный законодательный сход (Landsgemeinde) кантона Аппенцелль-Внутренний начал работу в 12.30 дня 28 апреля 2024 года. Для кантона это самый важный день в году, все решения принимаются поднятием рук под открытым небом. Это одна из старейших форм непосредственного народоправства в Европе. KEYSTONE/© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER

Народный законодательный сход (LandsgemeindeВнешняя ссылка) кантона Аппенцелль-Внутренний начал работу в 12.30 дня 28 апреля 2024 года. Для кантона это самый важный день в году, все решения принимаются поднятием рук под открытым небом. Это одна из старейших форм непосредственного народоправства в Европе.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как и ожидалось, выборы правящего ландаманна и его зама прошли без проблем: Роланд Инауэн (Roland Inauen) был избран правящим ландаманном (главой правительства кантона), а Роланд Дёлер (Roland Dähler) его замом. Переутверждены на своих должностях и остальные министры правительства этого очень маленького, но, тем не менее, суверенного кантона Швейцарии. Об этом сообщает общественный телеканал SRFВнешняя ссылка.

все решения принимаются поднятием рук под открытым небом. Это одна из старейших форм непосредственного народоправства в Европе.
Все решения принимаются поднятием рук под открытым небом. Это одна из старейших форм непосредственного народоправства в Европе. KEYSTONE/© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER

Когда речь зашла о полном пересмотре кантональной конституции, то некоторые участники сбора вступили против предлагаемых поправок, но в конце концов новый текст кантонального основного закона был однозначно одобрен избирателями. Никаких серьезных изменений с точки зрения содержания Конституция не претерпела.

Внешний контент
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как обычно в последнее воскресенье апреля в кантоне Аппенцелль-Внутренний проходит законодательный народный сход, древнейшая в Европе форма прямого народоправства.

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В кантоне Аппенцелль-Внутренний пройдет народный сход

Этот контент был опубликован на Конституция швейцарского кантона Аппенцелль-Внутренний была принята еще в 1872 году. Проект ее полной модернизации стал причиной горячих дебатов.

Читать далее В кантоне Аппенцелль-Внутренний пройдет народный сход

Она была в основном пересмотрена и модернизирована с точки зрения языка, текст стал более ясным и четким, удалены некоторые моменты, в которых больше не было необходимости в связи с тем, что соответствующие вопросы уже урегулированы федеральным законодательством.

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Критике подвергались, тем не менее, всегда негативно воспринимаемые в Швейцарии предложения, направленные на расширение полномочий правительства: теперь оно может здесь единолично принимать решения по кредитам гораздо больших размеров и более свободно распоряжаться деньгами в чрезвычайных ситуациях, например, в ситуации новой пандемии. Среди почетных гостей нынешнего схода была федеральный министр Элизабет Бом-Шнайдер.

Среди почетных гостей нынешнего схода была федеральный министр Элизабет Бом-Шнайдер.
Среди почетных гостей нынешнего схода была федеральный министр Элизабет Бом-Шнайдер. KEYSTONE/© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER
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Плюсы и минусы законодательного схода

Этот контент был опубликован на В Швейцарии впервые проведено научное исследование мотивационных механизмов функционирования такой формы прямой демократии, как народный сход (вече).

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Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

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voting at the Landsgemeinde in Glarus

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Народный сход в швейцарском кантоне Гларус прошел в условиях пандемии

Этот контент был опубликован на Из-за этого число участников законодательного народного схода (Landsgemeinde) оказалось меньше обычного.

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«Швейцарскую прямую демократию часто не понимают»

Этот контент был опубликован на Швейцарский историк Оливье Мёвли опубликовал монографию по истории швейцарской прямой демократии. Наш разговор с историком из кантона Во.

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Кубок с надписью DD
Schwarzweiss Foto: Männer und Frauen heben die Hand zur Abstimmung

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Аппенцелль-Внутренний и женское избирательное право в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Здесь женщины вплоть до 1990 года были исключены из политической жизни.

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Дебаты
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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR