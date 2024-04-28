Спустя 152 года: Аппенцелль-Внутренний получил новую конституцию
Народный законодательный сход (LandsgemeindeВнешняя ссылка) кантона Аппенцелль-Внутренний начал работу в 12.30 дня 28 апреля 2024 года. Для кантона это самый важный день в году, все решения принимаются поднятием рук под открытым небом. Это одна из старейших форм непосредственного народоправства в Европе.
Как и ожидалось, выборы правящего ландаманна и его зама прошли без проблем: Роланд Инауэн (Roland Inauen) был избран правящим ландаманном (главой правительства кантона), а Роланд Дёлер (Roland Dähler) его замом. Переутверждены на своих должностях и остальные министры правительства этого очень маленького, но, тем не менее, суверенного кантона Швейцарии. Об этом сообщает общественный телеканал SRFВнешняя ссылка.
Когда речь зашла о полном пересмотре кантональной конституции, то некоторые участники сбора вступили против предлагаемых поправок, но в конце концов новый текст кантонального основного закона был однозначно одобрен избирателями. Никаких серьезных изменений с точки зрения содержания Конституция не претерпела.
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Она была в основном пересмотрена и модернизирована с точки зрения языка, текст стал более ясным и четким, удалены некоторые моменты, в которых больше не было необходимости в связи с тем, что соответствующие вопросы уже урегулированы федеральным законодательством.
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Критике подвергались, тем не менее, всегда негативно воспринимаемые в Швейцарии предложения, направленные на расширение полномочий правительства: теперь оно может здесь единолично принимать решения по кредитам гораздо больших размеров и более свободно распоряжаться деньгами в чрезвычайных ситуациях, например, в ситуации новой пандемии. Среди почетных гостей нынешнего схода была федеральный министр Элизабет Бом-Шнайдер.
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Плюсы и минусы законодательного схода
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