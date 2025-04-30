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Швейцария решила, как голосовать по вопросу отношений с ЕС

Правительство заявило, что договор должен быть вынесен на необязательный / факультативный референдум
Правительство заявило, что договор должен быть вынесен на необязательный / факультативный референдум. Keystone-SDA

Федеральный совет Швейцарии принял принципиальное решение по будущему третьему пакету секторальных (билатеральных) соглашений с Европейским союзом. Кабинет заявил, что договор должен быть вынесен на необязательный / факультативный референдум — таким образом, для одобрения третьего пакета будет достаточно простого большинства голосов граждан.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Формат, предполагающий одобрение и населением, и большинством кантонов (обязательный референдум, принцип «двойного большинства»), был отклонён кабинетом как метод, излишне затрудняющий принятие сбалансированного решения. На заседании Федерального совета в среду 30 апреля 2025 года обсуждался один из главных, а по сути «самый главный вопрос»: должен ли третий пакет соглашений с ЕС быть утверждён исключительно большинством избирателей, или также ещё и большинством субъектов федерации (кантонов)?

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Второй вариант означал бы необходимость добиваться так называемого «двойного большинства» (народ + кантоны), что существенно повышало бы порог прохождения этих документов через референдум. И вот теперь решение принято: для одобрения пакета достаточно будет простого большинства голосов граждан. Формально окончательный формат голосования (факультативный или обязательный референдум) должен быть еще утверждён парламентом. Голосование пройдет не ранее 2028 года.

По словам главы Федерального департамента / Министерства иностранных дел (ФДИД / EDA) Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis), пакет будет представлен парламенту в виде четырёх соглашений, по которым нужно будет принять решение на референдуме. Пакет состоит из:

  • соглашения «о стабилизации двусторонних отношений ЕС и Швейцарии»,
  • соглашения по рынку электричества,
  • соглашения в области здравоохранения,
  • соглашения по продовольственной безопасности.

Такое разделение, как подчеркнул Иньяцио Кассис на пресс-конференции, позволяет соблюсти конституционный принцип «единства предмета голосования», обеспечивая прозрачную процедуру обсуждения в парламенте и принятия решения народом на референдуме.

Правовая экспертиза и тактический расчёт

Решение о формате референдума не было простым. Как пояснил Федеральный совет, в последние месяцы активно обсуждался вопрос: требуется ли для «стабилизационной части» соглашения одобрение не только со стороны народа, но и кантонов. Федеральный власти провели правовую и политическую оценку возможных сценариев, проконсультировались с кантонами, парламентскими внешнеполитическими комиссиями и независимыми юридическими экспертами.

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На этой основе правительство пришло к выводу: факультативный (необязательный) референдум и простое большинство голосов граждан — формат, который наиболее обоснован с точки зрения Конституции страны. На вопрос корреспондента телерадиокомпании SRFВнешняя ссылка о том, не было ли это решение связано с желанием облегчить принятие соглашений на голосовании, Иньяцио Кассис ответил прямо: «Мы не можем отрицать, что в этих соображениях есть и тактический момент». Однако, подчеркнул он, определяющей была в итоге правовая логика, а не тактический расчёт.

Комитет «Компас» настаивает на том, чтобы третий пакет соглашений между Швейцарией и Европейским союзом был одобрен не только народом, но и кантонами. Цель — обеспечить правовую определённость на долгосрочную перспективу. При выполнении этих условий инициаторы готовы отозвать свою инициативу. Официально запущенная осенью 2024 года, она требует, чтобы международные договоры, предполагающие заимствование Швейцарией значимых правотворческих норм, выносились на обязательный референдум.

Это означает, что их принятие должно быть одобрено двойным большинством — и граждан, и кантонов. Такой механизм значительно повышает уровень демократической легитимации. На пресс-конференции в Берне, состоявшейся во вторник 29 апреля 2025 года, организаторы инициативы заявили:

Если Федеральный совет и парламент официально поддержат формат обязательного референдума по соглашениям с ЕС, и если оба большинства — народ и кантоны — скажут «да» на голосовании, то комитет готов отозвать инициативу. Представители инициативы «Компас» подчёркивают: они не стремятся тормозить процесс, но требуют чётких институциональных гарантий. В противном случае инициатива будет официально направлена в Федеральную канцелярию в Берне уже летом 2025 года.

Федеральный совет напомнил, что он и ранее применял аналогичный подход. Первые два пакета соглашений с ЕС, включая Шенгенское и Дублинское соглашения, также выносились на факультативный референдум, несмотря на то что их принятие потребовало потом провести серьезную работу по адаптации и актуализации швейцарского законодательства, причем в степени, не идущей ни в какое сравнение с нынешними соглашениями.

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Таким образом, Швейцария «сохраняет преемственность своей европейской политики». Федеральный совет также напомнил о результатах голосования 2012 года по народной законодательной инициативе Staatsverträge vors Volk («Об обязательном выносе на всенародный референдум всех межгосударственных соглашений»): тогда против этой меры выступили 75,3% избирателей. Тем самым нынешний выбор «факультативной модели» отражает, по мнению кабмина, как эту волю избирателей, так и текущую правовую оценку ситуации.

Реакция партий

Решение Федерального совета вынести третий пакет соглашений с ЕС на факультативный референдум вызвало неоднозначную реакцию среди политических партий Швейцарии. Критика, прежде всего, звучит со стороны правого фланга — в частности, от Швейцарской народной партии (SVP). Лидер парламентской фракции этой партии Томас Эши (Thomas Aeschi) в интервью телеканалу SRF заявил, что «шокирован» решением правительства. По его словам, в свете прецедентных решений Федерального суда, международные договоры имеют приоритет над Конституцией Швейцарии, и в такой ситуации проведение обязательного референдума было бы однозначно необходимым.

«Непонятно, почему в данном случае не применяется механизм обязательного референдума, — гневно заявил Томас Эши. — Попытки обойти народ вызывают у него, народа, недовольство. Его решение на референдуме точно будет отрицательным». Сопредседатель Социал-демократической партии (SP) Седрик Вермут (Cédric Wermuth) также выступил перед SRF — но уже с нейтральной, даже прагматичной позицией: «Мы ожидали именно такого решения. Это единственно правильный и демократический путь. Мы будем отстаивать эту позицию в парламенте».

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Другие представители этой партии подчёркивают, что решение на основе простого большинства гарантирует равный вес каждому голосу. А поскольку соглашения с ЕС касаются всех граждан в равной степени, то и решение должно приниматься именно большинством граждан: «Это повышает шансы на честную политическую борьбу».

Выступив от имени партии «Зелёных либералов» (GLP) председатель фракции и депутат Национального совета (большой палаты парламента) Корина Гредиг (Corina Gredig, кантон Цюрих) написала в социальной сети X, что Федеральный совет сохраняет верность прежнему европейскому курсу, и это правильно: «Факультативный референдум обеспечивает преемственность. Мы нуждаемся в объективном решении — в интересах безопасности, стабильности и процветания».

Депутат Национального совета от партии Либералы (FDP) Андри Зильбершмидт (Andri Silberschmidt) в интервью SRF назвал решение Федерального совета предсказуемым и взвешенным: «Но мы заявим о своей позиции только тогда, когда будет представлено официальное послание (с подробным изложением положений всех четырех соглашений). Вопрос о необходимости и целесообразности двойного большинства включает ведь в себя не только юридические, но и политические аспекты». Он добавил, что партия примет окончательное решение в зависимости от содержания соглашений: «Пакет должен быть достаточно убедительным, чтобы его поддержало большинство. Только тогда он имеет смысл».

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Депутат Национального совета от партии Центристов (Mitte) Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter, кантон Базель-сельский) заявила на платформе X, что правительство делает ставку на последовательность и преемственность. При этом, по её словам, парламент и кантоны сохраняют в оценке каждого из элементов пакета «пространство для манёвра».

Итак, согласно решению Федерального совета, третий пакет соглашений с ЕС будет разделён на четыре соглашения. По каждому из этих соглашений возможен отдельный факультативный референдум. Для этого потребуется по каждому соглашению собрать 50 000 подписей в течение 100 дней после принятия соответствующего официального постановления. В политических кругах считается, что запуск таких референдумов по всем четырём соглашениям — вполне вероятен, а значит практически гарантирован.

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