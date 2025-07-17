Женева примет парламентариев из России и Украины
С 29 по 31 июля 2025 года в Дворце Наций в Женеве пройдёт Всемирная конференция спикеров парламентов. В числе участников — делегации из Украины и России, включая лиц, находящихся под санкциями.
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Среди зарегистрированных участников Всемирной конференции спикеров парламентов, организованной Межпарламентским союзом (Inter-Parliamentary Union, IPU), который базируется в Женеве, значатся спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Это следует из предварительного списка участников, опубликованного на официальном сайтеВнешняя ссылка конференции. Первыми об этом сообщили газеты швейцарской медиагруппы Tamedia в среду 16 июля.
Конференция пройдёт с 29 по 31 июля во Дворце Наций (Palais des Nations) в Женеве. Согласно опубликованному списку, Украина будет представлена делегацией из четырёх человек. Российская делегация включает 13 участников. В состав российской группы, помимо Валентины Матвиенко, входят заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв и заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Валентина Матвиенко и Пётр Толстой включены в санкционные списки Швейцарии и Европейского союза. Для участия в конференции им потребуется специальное разрешение на въезд в страну. Федеральный департамент / министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) сообщил швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, что Швейцария обязана обеспечивать допуск в страну официальных делегаций в соответствии с соглашением правительства Конфедерации с Межпарламентским союзом.
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При необходимости действие санкций может быть приостановлено на время мероприятия. Согласно заявлению швейцарского внешнеполитического ведомства, Постановление правительства Швейцарии «О мерах в связи с ситуацией в Украине» Внешняя ссылкапредусматривает запрет на въезд и транзит через территорию Швейцарии для физических лиц и организаций, в отношении которых действуют санкции. Однако Государственный секретариат по миграции (SEM, подразделение Департамента / Министерства юстиции и полиции) и ФДИД могут сделать исключения, особенно если речь идёт об участии в международной конференции. Комментировать конкретные случаи МИД отказался.
Остаётся неясным, прибудут ли делегации России и Украины в Женеву так, как это было анонсировано, и состоится ли между ними встреча. Такая же неопределённость сохраняется и в отношении делегаций Израиля и Палестины, которые также зарегистрированы на конференцию. Хотя тема войны напрямую не входит в повестку дня конференции, среди заявленных тем значатся вопросы парламентского сотрудничества и развития многосторонних отношений «в интересах мира, справедливости и процветания для всех». Согласно опубликованной программе, одна из панельных дискуссий будет посвящена «мирному будущему» и поиску новых решений в условиях «неспокойного мира».
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Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг (Martin Chungong) в интервью франкоязычному швейцарскому общественному вещателю RTS сообщил, что проведение двусторонних встреч пока не подтверждено: «Мы продолжаем усилия по сближению двух (российской и украинской) сторон. Не исключено, что встреча между делегациями состоится». По его словам, рассматриваются несколько «чувствительных досье», и обе стороны выразили готовность сотрудничать с Межпарламентским союзом по их разрешению. В качестве примера он привёл ситуацию с украинскими детьми, находящимися на территории России: «Обе стороны согласны с тем, что необходимо приложить усилия для воссоединения этих детей с их семьями», — подчеркнул Мартин Чунгонг.
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