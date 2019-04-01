Электронные сигареты начинают опережать по популярности традиционные табачные изделия. (Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Половина швейцарских мальчиков и треть девочек в возрасте до 15 лет пробовали электронные сигареты хотя бы один раз. Таковы данные швейцарского национального Фонда противодействия и профилактики зависимостей Stiftung Sucht SchweizВнешняя ссылка, который расценивает такие показатели в качестве «достаточного основания для серьёзной озабоченности». Всего эксперты Фонда опросили в Швейцарии 11 тыс. детей и подростков в возрасте от 11 до 15 лет.

Интересно, что электронные сигареты начинают опережать по популярности традиционные табачные изделия. Среди мальчиков (21% от опрошенных) электронные сигареты более распространены, чем среди девочек (13% опрошенных показали, что практиковали так называемый вейпинг).

«Употребление электронных сигарет не должно стать нормальным потребительским форматом в среде молодежи, мы должны принять меры противодействия данной моде», — заявил Грегор Виттоз (Grégoire Vittoz), руководитель Фонда Stiftung Sucht SchweizВнешняя ссылка. Уточним, что сейчас происходит оперативный пересмотр швейцарского законодательства, которое предстоит адаптировать с тем, чтобы усовершенствовать меры защиты несовершеннолетних лиц от таких новых явлений, как электронная сигарета.

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Фонд Stiftung Sucht Schweiz требует, поэтому, не только адаптировать ценовую политику и сделать электронные сигареты недоступными школьникам «по деньгам», но еще и пересмотреть параметры и условия осуществления рекламной деятельности.

(swissinfo.ch)

В целом ситуация с зависимостями среди лиц возрастной категории до 15-ти лет осталась стабильной, если и изменившись по сравнению с данными от 2014 года, то очень незначительно. Так, в 2018 году 10% мальчиков и 8% девочек заявили, что курили обычные сигареты как минимум раз в неделю. В 2014 году соответствующие показатели составили 12% и 9%. Употребление алкогольных напитков выглядит примерно также: около 11% мальчиков и 4% девочек потребляли алкоголь примерно раз в неделю (соответственно 10% и 6% в 2014 году).

Опрос также показал, что 27% мальчиков и 17% девочек хотя бы один раз за последние 30 дней употребляли нелегальную марихуану, то есть продукцию на основе каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) больше 1,0% (показатели на 2014 год находились соответственно на уровне 30% и 19%). В целом же «травка» популярна у мальчиков (9%) чуть больше, чем у девочек (5%).

Данный опрос был частью международного исследования «Поведение детей школьного возраста в области здравоохранения» (Health Behaviour in School-aged ChildrenВнешняя ссылка), проводимого под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗВнешняя ссылка) при финансовой поддержке кантонов Швейцарии и швейцарского Федерального ведомства по вопросам здравоохранения (BAGВнешняя ссылка, автономное подразделение Департамента / федерального Министерства внутренних дел). Данное исследование проводится в Швейцарии уже в девятый раз.

Зависимость Алкоголики в Швейцарии в основном франкоязычны Аналитический доклад показал, где в Швейцарии отмечено наибольшее число госпитализаций в связи с наркотическими, алкогольными и иными зависимостями. Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 7:00



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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