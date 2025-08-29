The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Дебаты
Инновации в здравоохранении

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Ведёт: Айлин Эльчи

Сегодня многие заболевания благодаря появлению всё более совершенных и доступных медицинских технологий всё чаще диагностируются уже на ранних стадиях.

Вместе с тем специалисты предупреждают: такая практика сопряжена с риском «лишней диагностики» (overdiagnosis), то есть постановки диагноза и начала терапии при состояниях, которые могли бы никогда и не перейти в клиническую стадию с выраженной симптоматикой.

Насколько рано, по вашему мнению, следует информировать пациента о его потенциальной предрасположенности к данному заболеванию? Сталкивались ли вы лично с трудностями при постановке диагноза? Узнать о болезни ещё до появления симптомов? И даже если болезнь никогда не вступит в клиническую фазу?

Что для вас предпочтительней?

Поделитесь своим опытом. Если вы хотели бы сделать это конфиденциально, то тогда вы можете отправить ваше письмо на любом языке по адресу aylin.elci@swissinfo.ch

Большое количество профилактических обследований не всегда идёт на пользу пациентам. Парадокс?

Системы здравоохранения

Когда диагностика приносит больше вреда, чем пользы

Этот контент был опубликован на Большое количество профилактических обследований не всегда идёт на пользу пациентам. Парадокс? Давайте разберёмся.

Универсальный «секрет неувядающей молодости» пока еще не раскрыт, но Альпийская республика давно стала одним из мировых центров рынка препаратов, терапий и устройств, которые, по заявлениям компаний-производителей, замедляют старение и помогают жить дольше и дольше оставаться здоровыми.

На пути к долголетию: новые технологии, старые советы и личный выбор

Этот контент был опубликован на Швейцарские клиники предлагают платежеспособным пациентам процедуры, которые, по их мнению, замедляют старение. Но стоят ли они затраченных денег?

Читать далее На пути к долголетию: новые технологии, старые советы и личный выбор
Выставка «Безумно нормальные» в Историческом музее Базеля (Historisches Museum Basel) рассказывает о развитии психиатрии в Базеле за последние 150 лет. Открыта до 29 июня 2025 года. © Марк Нидерманн (Mark Niedermann) / Historisches Museum Basel

От Юнга до психоделиков: хронология вклада Швейцарии в психиатрию

Этот контент был опубликован на От синтеза ЛСД до коммерциализации антидепрессантов — Швейцария сыграла ключевую роль в понимании и лечении психических расстройств.

Читать далее От Юнга до психоделиков: хронология вклада Швейцарии в психиатрию
За последние три десятилетия количество случаев онкологических заболеваний в Европе значительно увеличилось — в том числе в связи со старением населения.

Борьба с онкологическими заболеваниями: опыт Швейцарии и Швеции

Этот контент был опубликован на Почему Швейцария тратит значительно больше средств на борьбу с онкологическими патологиями, чем Швеция — но получает меньшую отдачу.

Читать далее Борьба с онкологическими заболеваниями: опыт Швейцарии и Швеции

