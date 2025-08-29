Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?
Сегодня многие заболевания благодаря появлению всё более совершенных и доступных медицинских технологий всё чаще диагностируются уже на ранних стадиях.
Вместе с тем специалисты предупреждают: такая практика сопряжена с риском «лишней диагностики» (overdiagnosis), то есть постановки диагноза и начала терапии при состояниях, которые могли бы никогда и не перейти в клиническую стадию с выраженной симптоматикой.
Насколько рано, по вашему мнению, следует информировать пациента о его потенциальной предрасположенности к данному заболеванию? Сталкивались ли вы лично с трудностями при постановке диагноза? Узнать о болезни ещё до появления симптомов? И даже если болезнь никогда не вступит в клиническую фазу?
Что для вас предпочтительней?
Поделитесь своим опытом. Если вы хотели бы сделать это конфиденциально, то тогда вы можете отправить ваше письмо на любом языке по адресу aylin.elci@swissinfo.ch
Примите участие в дискуссии