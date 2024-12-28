Тайна адреса Федерального дворца в Берне наконец раскрыта

Самая первая резиденция парламента Швейцарии, нынешнее «Западное крыло» (в прошлом гостиница), расположено справа от купола Федерального дворца (Bundeshaus). «Восточное крыло» (в прошлом тоже отель) находится слева, а напротив него, в левом нижнем углу этой фотографии, видна парадная штаб-квартира ЦБ Швейцарии, оперативный центр Центробанка расположен в Цюрихе. Keystone

Кому скажи – не поверят: здание Федерального дворца в Берне, то есть резиденция парламента и правительства страны, по идее должно было бы находиться по адресу пл. Бундесплатц, дом 1. Но в реальности номером первым на этой площади является Швейцарский Центральный банк. Почему так вышло? Рассказываем.

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Настоящий почтовый адрес Федерального дворца не знают даже многие депутаты. Дельфина Клопфенштайн Броггини (Delphine Klopfenstein Broggini), депутат Национального совета (большая палата парламента) от партии «Зелёные» (GPS), первой рискует высказать конкретное предположение. «Это где-то на бернской площади Бундесплац?»

«В доме номер 1?», — делает свою ставку ее коллега из партии «Либералы» (FDP / PLR) Надин Гобе (Nadine Gobet). Увы, к огорчению парламентариев в доме под номером 1 в Берне на Федеральной площади находится штаб-квартира Швейцарского национального (Центрального) банка. Дельфина Клопфенштайн Броггини качает головой: «Это символично и многое говорит о роли финансового сектора в Швейцарии». Это и в самом деле настоящий бернский курьёз.

Ведь известное всей Швейцарии здание национального парламента с куполом было открыто в 1902 г., то есть за несколько лет до основания собственно Швейцарского ЦБ (это произошло в 1905 году). Габариты здания ЦБ, введенного в строй в 1912 г., были даже специального уменьшены, дабы это здание не подавляло собой восточное крыло «Бундесхауса». И все равно именно оно и получило номер 1. Спрашиваем Жана-Даниэля Гросса (Jean-Daniel Gross), главу бернского Ведомства по охране памятников архитектуры (Denkmalpfleger), но он также не может сказать, как так получилось.

Площадь перед Федеральным дворцом в Берне видала на своем веку всякое. Но прежде всего многие годы она была просто… автостоянкой. Потом была проведена фундаментальная санация площади и в августе 2004 года обновлённая Федеральная площадь была торжественно введена в строй. Теперь на ней есть фонтан из 26 струй, отражающих число кантонов. Keystone

Он говорит только, что тут могли сыграть свою роль какие-то технические причины, связанные с Федеральной площадью, которая и появилась-то «по случайному стечению обстоятельств, не будучи никем спланированной заранее. Она была официально создана тогда, когда стало понятно, что площадь уже появилась сама собой». Сначала было, по его словам, построено здание Музейного общества (Museumsgesellschaft), потом появился нынешний Федеральный дворец с куполом и потом только все посмотрели и сказали, а что, тут вполне можно сделать площадь, доминантами которой стали банки.

Помимо здания ЦБ тут и сегодня находится филиал с вывеской Credit Suisse (дом под номером 2), здание банка Valiant Bank (дом под номером 4) и помпезный особняк банка Berner Kantonalbank (дом под номером 8), то есть здание парламента и правительства — это фактически единственное здание на Федеральной площади, которое не является банком. «Можно конечно интерпретировать это как стремление финансовых учреждений быть ближе к сфере политики. Но на самом деле все гораздо проще. Эта площадь появилась поздно и предлагала возможность приобрести престижную и востребованную недвижимость. И вполне логично, что в этих зданиях поселились учреждения, у которых элементарно были средства для оплаты недешевой аренды, то есть банки», — объясняет Жан-Даниэль Гросс.

Знаменитый фронтон ЦБ Швейцарии, расположенный по адресу пл. Бундесплатц, дом 1, Берн. Keystone / Anthony Anex

Но почему и сегодня они занимают в почтово-адресном смысле привилегированное положение по сравнению с Федеральным дворцом? Заинтересовавшись нашим вопросом Кристина Фрю (Christine Früh), глава Бюро технической инвентаризации Берна (Leitungskataster und das Geoinformationssystem GIS der Stadt Bern), осуществляющего государственный технический учёт, картографирование и инвентаризацию объектов недвижимости, порылась в городских архивах и выяснила, что эволюция почтового адреса «Бундесхауса» имеет долгую историю.

На протяжении большей части своей истории это здание было приписано не к площади Бундесплац, а к улице Инзельгассе, дом 15. «Когда было получено разрешение на строительство нынешнего здания парламента площади Бундесплатц как таковой ещё не существовало. Мимо места, на котором предполагалось вести стройку, проходила улица под названием Инзельгассе. А на месте нынешнего парламента стояло другое здание. Его снесли и так Федеральный дворец скромно унаследовал его адрес: Inselgasse 15», — объясняет Кристина Фрю.

Карта исторического центра Берна 1895 года. Здания федерального парламента были расположены тогда на пересечении площади Беренплац, а также улиц Бундесгассе и Инзельгассе между нынешними «Восточным» (1888–1892 гг. постройки) и «Западным крылом» (1852–1857 гг. постройки) крыльями комплекса зданий Федерального дворца. Строительство его центральной части было начато в 1894 году, завершен проект был в 1902 году. Stadt Bern, Geoportal

А ещё через несколько лет было решено снести и здание, стоявшее перед Федеральным дворцом и на правой половине площади, которая сегодня называется «Бундесплац» (если стоять спиной к Федеральному дворцу) как бы перед зданием ЦБ. Его правда вчерне построили позже, в 1909 году. «И я не могу точно сказать, почему тогда никому не пришла в голову идея приписать парламент к адресу пл. Бундесплац, дом 1. Я могу лишь предположить, что здание парламента было настолько хорошо всем известно, что адрес вообще не имел значения. Он не был нужен ни пожарной команде, ни скорой помощи, ни почтовому отделению. Отправителю было достаточно написать „Бундесхаус“ и почтовики точно знали, куда следует доставить письмо».

Парламент потом несколько раз менял свой адрес: от улицы Инзельгассе до улиц Теодор-Кохер*-Гассе и просто Кохер-Гассе (так эта улица называется сегодня). Но и это было ещё не всё. В начале 1970-х годов в Берне были модернизованы муниципальные строительные нормы и правила, и теперь на фасадах зданий требовалось указывать номер дома. Адреса по старинке («дом купца такого-то поворотя во двор первый слева») упоминать больше не разрешалось. «И вот тогда кому-то и пришла в голову идея все-таки приписать парламент к площади Бундесплац. Но тут уже действовал принцип первенства. Номер 1 уже был занят по меньшей мере 60 лет, номер 2 — полвека, и так в 1972 году на фасаде Федерального Дворца и была указана цифра 3», — предполагает Кристина Фрю.

На этой карте 1972 года хорошо видна Федеральная площадь (Бундесплатц), в частности, большое открытое пространство, образовавшееся в результате сноса в начале 20 века ветхого старого здания, что и позволило превратить вытянутую Медвежью площадь (Bärenplatz / «Беренплац») в более просторную и архитектурно очень элегантную Федеральную площадь. Stadtarchiv Bern

Ну сегодня? Почему не сменить номер? Все-таки парламент как-никак? «Смена номера технически возможна, город Берн не имел бы ничего против, вот только ЦБ Швейцарии едва ли будет готов отказаться от своего престижного номера 1, который находится в его распоряжении уже 115 лет», — говорит Кристина Фрю. Парламентарий Надин Гобе говорит, что было бы символично, если бы Федеральный дворец носил номер 1. Её коллега Дельфина Клопфенштайн Броггини согласна: «Я считаю, что Федеральный дворец должен и формально быть номером первым. Тем более что на практике это уже и так имеет место быть».

Письмо главы БТИ города Берн от 1972 года, в котором он просит федеральные власти прикрепить на видное место к фасаду Федерального дворца большую цифру 3. Бюро технической инвентаризации Берна (Leitungskataster und das Geoinformationssystem GIS der Stadt Bern) осуществляет государственный технический учёт, картографирование и инвентаризацию объектов недвижимости. Stadtarchiv Bern

Остается только реалистично предположить, что, возможно, Федеральный дворец так никогда и не удостоится чести получить номер 1: сила традиции в Швейцарии — это великая сила! Но он вполне может переехать в здание номер 2, в котором с 1922 года располагался филиал банка SKA или Credit Suisse. После его поглощения банком UBS в этом доме освободились 1 400 квадратных метров площади. Парламентские службы планируют арендовать их под Информационный Центр для посетителей.

Реклама и сегодня расположенного на Федеральной площади филиала банка SKA, который потом стал Credit Suisse, а потом – UBS. Schweizerische Nationalbibliothek

На базе этого Центра можно было бы проводить выставки и принимать до 100 000 гостей Федерального дворца в год. Против проекта выступили, правда, депутаты от Швейцарской народной партии (SVP), выдвинув соответствующее парламентское предложение (Motion). Но в начале декабря 2024 года Национальный совет (большая палата парламента) эту Motion отклонил. Итак, если кто-то захочет написать письмо в парламент, вот его точный адрес

Bundeshaus, Bundesplatz 3, 3003 Bern, Schweiz

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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