Вспоминают швейцарские жертвы теракта в Луксоре
Штефан Копп сумел выжить в ходе теракта, который произошел в Луксоре 20 лет назад, 17-го ноября 1997 года.
Однако для 36 других швейцарских туристов, в том числе и для его супруги, тот день стал последним в жизни. Спустя два десятилетия он вспоминает те события в интервью «RTS», швейцарской национальной франкоязычной телекомпании (RTS/swissinfo.ch).
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