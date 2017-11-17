Вспоминают швейцарские жертвы теракта в Луксоре

Штефан Копп сумел выжить в ходе теракта, который произошел в Луксоре 20 лет назад, 17-го ноября 1997 года.

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Однако для 36 других швейцарских туристов, в том числе и для его супруги, тот день стал последним в жизни. Спустя два десятилетия он вспоминает те события в интервью «RTS», швейцарской национальной франкоязычной телекомпании (RTS/swissinfo.ch).