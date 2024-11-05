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Качество жизни

В Швейцарии изучили структуру брачно-семейных отношений

Традиционная модель семьи уже мертва? Ничего подобного. Добрая половина молодых взрослых швейцарцев и швейцарок хочет иметь семью с двумя детьми.
Традиционная модель семьи уже мертва? Ничего подобного. Добрая половина молодых взрослых швейцарцев и швейцарок хочет иметь семью с двумя детьми. Keystone-SDA

Традиционная модель семьи уже мертва? Ничего подобного. Добрая половина молодых взрослых швейцарцев и швейцарок хотела бы иметь семью с двумя детьми. В реальности, правда, этой цели достигают далеко не все. Таковы выводы социометрического исследования «Семья 2023», проведенного Федеральным ведомством статистики Швейцарии (BfS).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Согласно полученным данным 53% людей в возрасте от 20 до 29 лет хотели бы иметь двоих детей, 25% планируют завести как минимум троих, 5% — только одного, и почти каждый пятый молодой человек (17%) вообще не думает заводить детей. Если сравнить эти результаты с цифрами из старших возрастных групп, то окажется, что среди тех, кому от 50 до 59 лет, 38% имеют двух детей, 19% — более трех и 17% — только одного, а каждый четвертый (25%) остается бездетным.

Тем самым планы — это одно, а реальная жизнь — другое. Во многих семьях в Швейцарии сегодня оба родителя занимаются профессиональной деятельностью и вынуждены каким-то образом совмещать семью и работу. Для людей до 25 лет, имеющих детей, основной трудностью является нехватка времени на полноценный отдых. В большинстве семей (63%) во время болезни детей дома остаются матери. Кроме того, именно они чаще одевают детей или помогают им одеться (51%).

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Другие задачи в основном выполняют оба родителя, например, играют с детьми (73%) или укладывают их спать (68%). Три четверти бабушек и дедушек, имеющих одного или нескольких внуков младше 13 лет, присматривают за ними «регулярно» или «время от времени», причем 42% из них присматривают за одним из своих внуков хотя бы раз в неделю, 21% — хотя бы раз в месяц, а 12% — реже раза в месяц или только во время школьных каникул. Никогда не присматривают за своими внуками лишь четверть бабушек и дедушек.

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В целом по Швейцарии яслями или иными учреждениями по внешкольному уходу за детьми пользуется почти половина (44%) всех семей с детьми до 13 лет. Этот вид ухода особенно популярен в крупных городах — Берне, Базеле, Винтертуре, Лозанне, Цюрихе и Женеве. Там соответственными услугами в среднем пользуются семь из десяти семей. В других городах эта доля значительно ниже (43%), а в сельской местности не достигает и половины (33%). С другой стороны, особенно широко распространены в сельской местности помощь со стороны бабушек и дедушек (47% семей) и семейный дневной уход (12%). В городах эти показатели составляют 26% и 6% соответственно.

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