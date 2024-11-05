В Швейцарии изучили структуру брачно-семейных отношений
Традиционная модель семьи уже мертва? Ничего подобного. Добрая половина молодых взрослых швейцарцев и швейцарок хотела бы иметь семью с двумя детьми. В реальности, правда, этой цели достигают далеко не все. Таковы выводы социометрического исследования «Семья 2023», проведенного Федеральным ведомством статистики Швейцарии (BfS).
Согласно полученным данным 53% людей в возрасте от 20 до 29 лет хотели бы иметь двоих детей, 25% планируют завести как минимум троих, 5% — только одного, и почти каждый пятый молодой человек (17%) вообще не думает заводить детей. Если сравнить эти результаты с цифрами из старших возрастных групп, то окажется, что среди тех, кому от 50 до 59 лет, 38% имеют двух детей, 19% — более трех и 17% — только одного, а каждый четвертый (25%) остается бездетным.
Тем самым планы — это одно, а реальная жизнь — другое. Во многих семьях в Швейцарии сегодня оба родителя занимаются профессиональной деятельностью и вынуждены каким-то образом совмещать семью и работу. Для людей до 25 лет, имеющих детей, основной трудностью является нехватка времени на полноценный отдых. В большинстве семей (63%) во время болезни детей дома остаются матери. Кроме того, именно они чаще одевают детей или помогают им одеться (51%).
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Другие задачи в основном выполняют оба родителя, например, играют с детьми (73%) или укладывают их спать (68%). Три четверти бабушек и дедушек, имеющих одного или нескольких внуков младше 13 лет, присматривают за ними «регулярно» или «время от времени», причем 42% из них присматривают за одним из своих внуков хотя бы раз в неделю, 21% — хотя бы раз в месяц, а 12% — реже раза в месяц или только во время школьных каникул. Никогда не присматривают за своими внуками лишь четверть бабушек и дедушек.
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