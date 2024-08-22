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В Швейцарии подводят итоги работы моста Astra Bridge

Специальный мобильная рампа для проведения дорожных работ без необходимости перекрывать трассу доказала свою эффективность.
Специальный мобильная рампа для проведения дорожных работ без необходимости перекрывать трассу доказала свою эффективность. Keystone / Peter Klaunzer

Эти кадры стали в какой-то момент вирусными в социальных сетях: специальная мост-рампа перенаправляет поток машин поверху, а внизу дорожные рабочие меняют покрытие. Речь идет о так называемом Astra BridgeВнешняя ссылка, специальной мобильной рампе для проведения дорожных работ без необходимости перекрывать трассу. По итогам тестов она вполне доказала свою эффективность. Некоторые цифры для лучшего понимания.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

400 000 тонн в день. Нагрузка на мост была огромна. Ежедневно по мосту проезжали машины общим тоннажем в 400 000 тонн. Стальная конструкция моста отлично справлялась с этой нагрузкой. Однако, по словам чиновников, эта машина требует более тщательного и глубокого технического обслуживания, чем ожидалось. Мост состоит, в том числе, из 22 двигателей, многочисленных колёсных баз и специальной гидравлической системы. В ночь на 1 сентября 2024 года мост будет разобран с целью проведения технического осмотра (ТО).

Отремонтировано 8,7 километра дорог. По состоянию на конец августа 2024 года при помощи Astra Bridge были отремонтированы более восьми километров скоростного автобана между городом Рехерсвиль (Recherswil, кантон Золотурн / SO) и дорожной развязкой у города Лутербах (Luterbach SO). Незначительные задержки со сроками ремонта были скорее связаны с неблагоприятной холодной погодой в начале лета, а не с самим мостом. Однажды, впрочем, возникла и серьезная техническая проблема, когда мост Astra Bridge длиной 257 метров застрял и его долго не удавалось сдвинуть с места.

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Только 6 дней пробок. По сути мост сумел обеспечить ремонт дороги без обычных перекрытий и пробок, ведущих к потере времени. Как сообщает Astra, заметные заторы были зафиксированы только в течение шести из 134 дней работы моста. «Летом из-за высокой транспортной нагрузки на дороге А1 традиционно возникают пробки, и мост Astra просто стал частью этих пробок, но отнюдь не их главной причиной», — говорит Ричард Кохерханс в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка. Доработанный и модернизированный Astra Bridge проявил себя значительно лучше, чем во время первого испытания. Тогда на мосту регулярно возникали пробки, а автомобили, мотоциклы и грузовики перенаправлялись через региональные автотрассы.

Мост состоит, в том числе, из 22 двигателей, многочисленных колёсных баз и специальной гидравлической системы.
Мост состоит, в том числе, из 22 двигателей, многочисленных колёсных баз и специальной гидравлической системы. Keystone / Peter Schneider

4 аварии. На данный момент на мосту Astra Bridge или перед ним произошло четыре ДТП. Это заметно меньше по сравнению с обычным числом аварий, происходящих перед или на территории строительных площадок на дорогах. Это положительно сказывается и на строителях, ремонтирующих автостраду под мостом. Они защищены мостом не только от транзитного транспорта, но и от солнца, шума и дождя. Швейцарский национальный Фонд страхования от несчастных случаев (Suva) проверил условия труда рабочих под мостом и опубликовал положительное заключение.

Дорожные рабочие защищены мостом не только от транзитного транспорта, но и от солнца, шума и дождя.
Дорожные рабочие защищены мостом не только от транзитного транспорта, но и от солнца, шума и дождя. Keystone / Peter Schneider

3-й тест. В целом Федеральное дорожное Ведомство положительно оценивает результаты обоих тестов. Все внесенные коррективы оказались успешными. Поэтому после технического обслуживания в следующем 2025 году Astra Bridge будет задействован в третий раз, на этот раз на автостраде А13 возле города Сарганс (Sargans) на востоке Швейцарии у границы с Австрией. «Стоит ли приобретать дополнительный мост? Нам придется хорошо подумать, ведь 25 миллионов швейцарских франков — это большие инвестиции», — резюмирует Ричард Кохерханс из ведомства Astra.

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