Следы SpaceX на Луне, одиссея Трампа и сомнения в курсе главы ФРС

Самолёт пролетает на фоне Луны, восходящей над Стамбулом, 31 июля 2026 года. SWI

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Если на Луне и есть маленькие зелёные человечки, то на прошлой неделе им явно пришлось пережить на своих пыльных тропинках не самый спокойный день: отработавшая ступень ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX врезалась в лунную поверхность на скорости около 8700 км/ч. Образовавшийся кратер сразу заинтересовал учёных. Почему? Рассказываем в нашем обзоре.

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«Трамп оказался у руин собственной политики»

Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов после прибытия на борту президентского самолёта Air Force One в штат Мэриленд во вторник, 11 августа 2026 года. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Газета Tages-Anzeiger резко оценивает последствия американской военной операции против Ирана и пишет, что Дональд Трамп оказался «у руин собственной политики». По мнению цюрихского издания, президент США стал жертвой опасной самоуверенности: он поверил, что у мощи Америки — и прежде всего у его собственной власти — нет никаких пределов. Теперь эта ошибка, считает газета, имеет уже геостратегические последствия.

При этом Tages-Anzeiger использует античную аналогию. Как раз сейчас, пишет газета, Одиссей переживает возвращение на большой экран, но опасная самонадеянность тоже может звучать как «пение сирен». Этот зов особенно часто слышат диктаторы, потому что в их системах нет демократических предохранителей. Называя Трампа «несостоявшимся автократом», газета считает, что он тоже хотел бы избавиться от демократических ограничений и что он на самом деле верит в то, что сила США и его личная власть позволяют добиться чего угодно.

В день начала американской военной операции против Ирана Трамп объявил о конце ядерной программы мулл и об их свержении. Однако спустя пять с лишним месяцев, пишет Tages-Anzeiger, проверка реальностью выглядит для Вашингтона довольно отрезвляюще: обе цели не достигнуты. Более того, считает газета, Трамп надолго повредил геополитической репутации США как сверхдержавы.

Военная сила, пишет Tages-Anzeiger, часто эффективнее тогда, когда ею убедительно угрожают, чем тогда, когда её действительно применяют. Трамп, по оценке газеты, этого не понял. Об этом, считает издание, говорят и его выводы после переворота в Венесуэле. Он решил, что сможет добиться смены режима в Иране, сбрасывая бомбы с высоты десяти километров и нанося удары по руководству страны. Однако исламский режим в Тегеране выжил и, судя по текущей ситуации, даже укрепился.

Теперь, заключает Tages-Anzeiger, у президента США остались только плохие варианты. Первый — пойти на новую эскалацию войны, но ключевых боеприпасов, по-видимому, уже не хватает. Второй — ввести новые санкции и тем самым снова спровоцировать блокаду Ормузского пролива. Мировая экономика, включая американскую, дорого заплатила бы за эту блокаду, а американским войскам пришлось бы надолго остаться в регионе, что тоже обошлось бы стране весьма дорого.

Остаётся третий сценарий: объявить победу и уйти. Но проблемы Трампа при этом никуда не исчезнут. Обогащённый уран, пусть и погребённый под завалами, а также Ормузский пролив сейчас находятся под контролем Ирана. И то и другое, подчёркивает Tages-Anzeiger, остаётся для Тегерана крайне эффективным оружием. Вывод газета снова строит на античной аналогии: возвращение Одиссея домой после победы в Троянской войне превратилось в долгую одиссею. Дональду Трампу, по мнению Tages-Anzeiger, грозит похожая судьба.

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«У рынков возникли вопросы к Кевину Уоршу»

Кевин Уорш (Kevin Warsh), председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США (Federal Reserve Board), ЦБ США. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Швейцарский телеканал SRF пишет о недоверии инвесторов к курсу Кевина Уорша (Kevin Warsh), нового председателя Федеральной резервной системы США (Federal Reserve). По оценкам SRF, рынки опасаются, что во главе ФРС Уорш не так серьёзно относится к борьбе с инфляцией, как он сам утверждает. Доходность долгосрочных государственных облигаций тем временем достигла максимума за период с 2007 года.

Главная проблема, пишет SRF, состоит в том, что рынок пока не понимает, какой курс по процентным ставкам и инфляции намерен проводить Уорш. Сам он отказывается ясно говорить, какой денежно-кредитной политики будет придерживаться в будущем. Критики подозревают, что Уорш, возглавляющий ФРС с мая, делает это, чтобы угодить президенту США: того явно устраивает ситуация, когда ФРС продолжает щедро снабжать экономику дешёвыми деньгами, вместо того чтобы жёстче бороться с инфляцией.

Но, подчёркивает SRF, одновременно добиться и того и другого невозможно: либо ФРС стимулирует экономику низкими процентными ставками, либо охлаждает её повышением ставок. При этом с начала года ФРС не меняла ключевые ставки, тогда как инфляция увеличилась с 2,4% до 3,5%. Отчасти это связано с войной Трампа против Ирана и последовавшим подорожанием энергоносителей. С этой точки зрения, заключает SRF, заявления Уорша о приверженности ценовой стабильности пока лишь частично совпадают с его действиями во главе ФРС.

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Падение фрагмента ракеты Falcon 9 на Луну заинтересовало учёных

Комбинированное изображение, предоставленное Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA и Корейским институтом аэрокосмических исследований (Korea Aerospace Research Institute). Слева показан участок поверхности Луны 1 октября 2015 года, справа — тот же район 5 августа 2026 года после столкновения с Луной фрагмента ракеты SpaceX. NASA, Korea Aerospace Research Institute via AP

Швейцарский телеканал RTS рассказывает, почему падение фрагмента ракеты Falcon 9 компании SpaceX на Луну так заинтересовало учёных. В результате столкновения появился новый кратер. Этот сюжет важен не только для будущих космических миссий, но и для изучения того, как на Луне образовывались кратеры и как столкновения с астероидами в далёком прошлом меняли облик её поверхности.

Новый кратер, по оценке RTS, имеет глубину около пяти метров и диаметр 27 метров. Он появился 5 августа 2026 года, после того как в поверхность Луны врезалась отработавшая верхняя ступень ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX. Эту ракету запустили в январе 2025 года с двумя лунными аппаратами. Позднее её верхняя ступень вышла на траекторию столкновения с Луной и ударилась о её поверхность на скорости около 8700 км/ч. Телеканал RTS сравнивает энергию этого удара со взрывом примерно 15 000 динамитных зарядов.

Телеканал напоминает, что количество мусора на околоземной орбите постоянно увеличивается, а прежнее представление о Луне как об «инертном небесном теле» постепенно меняется. Эксперт по космическому мусору Кристоф Бонналь (Christophe Bonnal) говорит в интервью RTS, что в последние годы особый интерес учёных вызывают районы Луны, где может находиться лёд, а также лавовые трубки, которые в будущем могли бы стать естественными укрытиями для лунных баз.

Поэтому уже сейчас принимаются меры по защите Луны: например, сегодня запрещено намеренно направлять аппараты на столкновение с поверхностью Луны в некоторых её регионах. Тем не менее у нынешнего столкновения все-таки есть научная ценность. Телеканал RTS обращает внимание на возможность ещё раз изучить реголит — слой лунной пыли и раздробленной породы, состав и строение которого по-прежнему интересуют исследователей.

Профессор кафедры наук о Земле и планетах Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) Паоло Сосси (Paolo Sossi) говорит, что удар фрагмента ракеты Falcon 9 о Луну поможет лучше понять, как возникают естественные кратеры на её поверхности. Ведь в этом случае учёным заранее известны масса падающего объекта, угол и скорость столкновения. Это позволит точнее и лучше понимать, какие астероиды сталкивались с Луной в далёком прошлом, а значит и более точно реконструировать геологическую историю лунной поверхности.

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Следующий выпуск нашего швейцарского взгляда на новости из США выйдет в четверг, 20 августа 2026 года. До встречи!

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