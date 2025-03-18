Город Базель — швейцарская столица одиночества

Просторная набережная Рейна в Базеле. Keystone

В кантоне Базель-городской 47% домохозяйств состоят из одного человека, тогда как в среднем по Швейцарии этот показатель составляет 36%. Власти кантона начали разрабатывать стратегию борьбы с таким негативным явлением, как социальная изоляция. Репортаж из журнала Schweizer Revue.

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Этим осенним утром квартира 82-летней Эстер Янин Зентнер залита ярким светом. Из ее четырехкомнатной квартиры на шестом этаже дома в районе Изелин (Iselin-Quartier) открывается изумительный вид на Базель. «Я живу хорошо. Я всегда жила одна, хотя никогда специально к этому не стремилась», — говорит бывшая учительница. Почти десять лет своей жизни она провела в Африке, работая в Христианской ассоциации молодых женщин (YWCA).

«У меня сердце черного цвета», — с улыбкой замечает она, рассказывая о своей работе на африканском континенте. Сегодня в Базеле Эстер каждый день выходит на прогулку, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Она любит гулять вдоль Рейна и по Базельскому зоопарку. У нее есть круг друзей, с которыми она ходит в театр, на концерты и в музеи. Страдает ли она от одиночества?

Многие живут в одиночестве

Население Швейцарии стареет, количество разводов растет. В кантоне Базель-городской около четверти населения — 50 000 человек — живут в одиночестве. Примерно 47 % домохозяйств состоят только из одного человека, а 53 % — из двух и более (в них проживает около 150 000 человек). Эстер вспоминает неделю, недавно проведенную с приятельницами из ассоциации YWCA. Все участницы этой встречи показывали друг другу фотографии своих внуков и правнуков. «У меня самой их нет. Неужели я что-то упустила в жизни? В любом случае, если и бывают моменты, когда я ощущаю себя одинокой, то этот был как раз одним из них», — признается она.

Эстер Жанин Зентнер (Esther Jeanine Zehntner) в своей квартире в Базеле. Она всегда жила одна и сегодня она тоже без колебаний утверждает: «Я живу хорошо». Stéphane Herzog

Её очень радует поэтому шум трех детей, играющих в квартире этажом выше. На первом этаже её жилого дома находится ресторан Huefyse-Bar — популярное место встреч «клуба одиноких сердец района Изелин». Здесь пьют пиво, время от времени можно выйти на террасу покурить. Рядом расположен социальный центр встреч и контактов Ahornträff, один из тамошних завсегдатаев постоянно работает там за столом. Эстер иногда обедает вместе с ним.

В этом доме эта вполне еще социально активная женщина живет уже шесть лет, хотя большую часть своей жизни в Швейцарии она провела в доме, построенном ее дедом ещё в 1902 году. Связь со своими бывшими соседями она поддерживает до сих пор.

Власти встревожены

Доля домохозяйств, состоящих из одного человека, в кантоне Базель-городской в 1960 году составляла 21%, но к 1990 году этот показатель вырос до 45%. Ожидается, что к 2050 году он превысит порог в 50%. Социальную изоляцию можно измерить, но чувство одиночества трудно поддается количественной оценке», — отмечает Лукас Отт (Lukas Ott), глава Министерства кантонального и городского развития кантона Базель-городской (Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt).

Он отвечает за реализацию программы, предложенной парламенту в 2023 году местным политиком от Социал-демократической партии (SP) Паскалем Пфистером (Pascal Pfister). План действий предусматривает выделение 150 000 франков на социальные проекты, которые с 2025 года начнут реализовывать волонтёры. Кроме того, будет разработана стратегия борьбы с одиночеством и социальной изоляцией.

«Город должен создавать новые возможности для того, чтобы люди не пропадали по одиночке», — подчеркивает Лукас Отт, имея в виду как большое количество зарегистрированных в кантоне пожилых людей, так и больниц и домов престарелых. В 2023 году кантон Базель-городской разослал всем одиноким пожилым людям информационное письмо. В нем были указаны два контактных номера телефонов:

Info älter werden Внешняя ссылка — телефон горячей линии, по которому можно получить информацию об услугах и организациях для пожилых людей.

— телефон горячей линии, по которому можно получить информацию об услугах и организациях для пожилых людей. Mein Ohr für dich Внешняя ссылка («Хочешь поговорить? Я слушаю») — телефон ежедневной службы поддержки одиноких людей.

Изоляция — запретная тема

А ведь от одиночества страдают не только пожилые. В кантоне Базель-городской треть одиноких домохозяйств состоит из лиц в возрасте от 20 до 40 лет. Лукас Отт отмечает, что в современном мобильном мире, где значительная часть жизни проходит онлайн, молодые люди заводят куда больше знакомств, чем раньше, однако эти связи теперь гораздо более хрупкие и уязвимые.

Многие люди живут в одиночестве, поэтому особое значение приобретают общественные пространства — на фото: культурный центр Kaserne Basel. Keystone

«При этом ведь решающее значение имеют качество и глубина отношений», — подчеркивает чиновник. Социальная изоляция — запретная тема? Такое определение недалеко от истины. «Среди пожилых людей это явление хорошо известно. Но когда молодые люди чувствуют себя одинокими и начинают говорить об этом, то в обществе это воспринимается иначе», — добавляет Лукас Отт.

С Готфридом* мы поговорили на эту тему по телефону. Отец двоих взрослых детей, он уже около 10 лет живет отдельно от жены. Ему 60 лет, он менеджер в сфере культуры. После пандемии COVID-19, из-за которой многие самозанятые творческие люди потеряли работу, ему пришлось заново выстраивать всю свою жизнь. Он открыто говорит о своем одиночестве и о круге общения, в котором многие его друзья и знакомые тоже, как и он, либо в разводе, либо живут раздельно.

Условия жизни так называемых бэби-бумеров ухудшились, и даже лица с высшим образованием внезапно оказываются зависимыми от социальной помощи. «В моем возрасте людям уж очень не нравится быть одинокими», — признается Готфрид. Однако он и его современники часто преследуют, казалось бы, весьма противоречивые цели: с одной стороны, они не хотят быть одинокими, а с другой — стремятся сохранить независимость и высокий уровень жизни.

Многие ищут знакомства в Tinder

«Вот так каждый и остаётся в своем одиноком мирке. Люди думают, видимо, что жизнь будет длиться вечно», — говорит Готфрид. Он человек, умеющий наслаждаться жизнью, но при этом считает, что отношения мужчин и женщин стали куда сложнее. «Я больше не осмеливаюсь подойти к незнакомой женщине или даже посмотреть на нее, как раньше», — признаётся он.

У людей за 60 не так много возможностей для новых знакомств, хотя платформа Tinder в какой-то мере компенсирует этот недостаток. «Я знаю многих женщин, у которых есть профиль на этой платформе. Но в реальной жизни я бы никогда не заговорил с ними, да еще и о запретной теме одиночества», — добавляет он.

В целом Готфрид признает, что в отсутствие близкой партнерши качество его жизни ухудшилось. «В паре вы можете делиться друг с другом проблемами, обсуждать их». Он тоже мечтает о новых романтических отношениях, особенно на этом этапе жизни, когда здоровье постепенно слабеет, а родители один за другим уходят из жизни.

А вот ещё цифры: в Базеле около 75% получателей социальной помощи живут одни или в учреждениях социального призрения (домах престарелых). Таковы данные Департамента (Министерства) кантона Базель-городской по экономическим, социальным и экологическим вопросам (Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt).

Жители Базеля — компанейские и общительные?

Число «одиноких» домохозяйств продолжает увеличиваться, причем даже среди молодежи. Ещё один фактор: многие семьи с детьми покидают город, переезжая в более спокойные регионы. «При этом со своей стороны кантон прежде всего развивает инфраструктуру и услуги, ориентированные именно на эту группу населения», — отмечает Мелани Имхоф (Melanie Imhof), пресс-секретарь правительства кантона.

Профессор Лука Паттарони (Luca Pattaroni) из Лаборатории городской социологии Швейцарского федерального технологического института Лозанны (Labor für Stadtsoziologie / EPFL) поясняет: «Многие образованные женщины сознательно решают отложить вопрос поиска партнера или партнёрши, а рынок недвижимости чутко реагирует на эти изменения, создавая так называемые зоны co-living — жилые комплексы с индивидуальными комнатами и общими удобствами».

Томас Пфлюгер (Thomas Pfluger), руководитель общенациональной программы по борьбе с одиночеством connect! («Соединяйтесь!»), отмечает: «Если в городе строятся только отдельные квартиры без мест для социального общения, то это еще больше ограничивает возможности контактов».

Район Фонтана Тингели (Tinguely-Brunnen) на площади Театрплац (Theaterplatz) в Базеле всегда полон движения и звуков. Keystone

Со своей стороны Лука Паттарони приводит в пример жилищные кооперативы, которые проектируют здания с общими пространствами, а также так называемые кластеры — квартиры, в которых меблированные студии сгруппированы вокруг зон общего пребывания. «Одиночество может привести к депрессии. В сфере психического здоровья оно является серьезной проблемой», — добавляет Лука Паттарони.

Так что же, спрашиваем мы его? Является ли Базель швейцарской столицей одиночества? «Не знаю. Ведь сами себя жители Базеля описывают как людей общительных и компанейских, трепетно хранящих приверженность локальным традициям, включая Базельский карнавал и знаменитую Осеннюю ярмарку (Fasnacht / Herbstmesse)».

*Настоящее имя редакции известно.

Этот репортаж был впервые опубликован в журнале Schweizer RevueВнешняя ссылка. Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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