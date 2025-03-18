Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Качество жизни

Город Базель — швейцарская столица одиночества

Просторная набережная Рейна в Базеле. Keystone
Просторная набережная Рейна в Базеле. Keystone

В кантоне Базель-городской 47% домохозяйств состоят из одного человека, тогда как в среднем по Швейцарии этот показатель составляет 36%. Власти кантона начали разрабатывать стратегию борьбы с таким негативным явлением, как социальная изоляция. Репортаж из журнала Schweizer Revue.

Этот контент был опубликован на
10 минут
Стефани Херцог (Stéphane Herzog), журнал Schweizer Revue
Показать больше
Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Показать больше

Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ.

Читать далее Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю

Этим осенним утром квартира 82-летней Эстер Янин Зентнер залита ярким светом. Из ее четырехкомнатной квартиры на шестом этаже дома в районе Изелин (Iselin-Quartier) открывается изумительный вид на Базель. «Я живу хорошо. Я всегда жила одна, хотя никогда специально к этому не стремилась», — говорит бывшая учительница. Почти десять лет своей жизни она провела в Африке, работая в Христианской ассоциации молодых женщин (YWCA).

«У меня сердце черного цвета», — с улыбкой замечает она, рассказывая о своей работе на африканском континенте. Сегодня в Базеле Эстер каждый день выходит на прогулку, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Она любит гулять вдоль Рейна и по Базельскому зоопарку. У нее есть круг друзей, с которыми она ходит в театр, на концерты и в музеи. Страдает ли она от одиночества?

Многие живут в одиночестве

Население Швейцарии стареет, количество разводов растет. В кантоне Базель-городской около четверти населения — 50 000 человек — живут в одиночестве. Примерно 47 % домохозяйств состоят только из одного человека, а 53 % — из двух и более (в них проживает около 150 000 человек). Эстер вспоминает неделю, недавно проведенную с приятельницами из ассоциации YWCA. Все участницы этой встречи показывали друг другу фотографии своих внуков и правнуков. «У меня самой их нет. Неужели я что-то упустила в жизни? В любом случае, если и бывают моменты, когда я ощущаю себя одинокой, то этот был как раз одним из них», — признается она.

Эстер Жанин Зентнер (Esther Jeanine Zehntner) в своей квартире в Базеле. Она всегда жила одна и сегодня она тоже без колебаний утверждает: «Я живу хорошо».
Эстер Жанин Зентнер (Esther Jeanine Zehntner) в своей квартире в Базеле. Она всегда жила одна и сегодня она тоже без колебаний утверждает: «Я живу хорошо». Stéphane Herzog

Её очень радует поэтому шум трех детей, играющих в квартире этажом выше. На первом этаже её жилого дома находится ресторан Huefyse-Bar — популярное место встреч «клуба одиноких сердец района Изелин». Здесь пьют пиво, время от времени можно выйти на террасу покурить. Рядом расположен социальный центр встреч и контактов Ahornträff, один из тамошних завсегдатаев постоянно работает там за столом. Эстер иногда обедает вместе с ним.

В этом доме эта вполне еще социально активная женщина живет уже шесть лет, хотя большую часть своей жизни в Швейцарии она провела в доме, построенном ее дедом ещё в 1902 году. Связь со своими бывшими соседями она поддерживает до сих пор.

Власти встревожены

Доля домохозяйств, состоящих из одного человека, в кантоне Базель-городской в 1960 году составляла 21%, но к 1990 году этот показатель вырос до 45%. Ожидается, что к 2050 году он превысит порог в 50%. Социальную изоляцию можно измерить, но чувство одиночества трудно поддается количественной оценке», — отмечает Лукас Отт (Lukas Ott), глава Министерства кантонального и городского развития кантона Базель-городской (Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt).

Он отвечает за реализацию программы, предложенной парламенту в 2023 году местным политиком от Социал-демократической партии (SP) Паскалем Пфистером (Pascal Pfister). План действий предусматривает выделение 150 000 франков на социальные проекты, которые с 2025 года начнут реализовывать волонтёры. Кроме того, будет разработана стратегия борьбы с одиночеством и социальной изоляцией.

«Город должен создавать новые возможности для того, чтобы люди не пропадали по одиночке», — подчеркивает Лукас Отт, имея в виду как большое количество зарегистрированных в кантоне пожилых людей, так и больниц и домов престарелых. В 2023 году кантон Базель-городской разослал всем одиноким пожилым людям информационное письмо. В нем были указаны два контактных номера телефонов:

  • Info älter werdenВнешняя ссылка — телефон горячей линии, по которому можно получить информацию об услугах и организациях для пожилых людей.
  • Mein Ohr für dich Внешняя ссылкаХочешь поговорить? Я слушаю») — телефон ежедневной службы поддержки одиноких людей.

Изоляция — запретная тема

А ведь от одиночества страдают не только пожилые. В кантоне Базель-городской треть одиноких домохозяйств состоит из лиц в возрасте от 20 до 40 лет. Лукас Отт отмечает, что в современном мобильном мире, где значительная часть жизни проходит онлайн, молодые люди заводят куда больше знакомств, чем раньше, однако эти связи теперь гораздо более хрупкие и уязвимые.

Многие люди живут в одиночестве, поэтому особое значение приобретают общественные пространства — на фото: культурный центр Kaserne Basel.
Многие люди живут в одиночестве, поэтому особое значение приобретают общественные пространства — на фото: культурный центр Kaserne Basel. Keystone

«При этом ведь решающее значение имеют качество и глубина отношений», — подчеркивает чиновник. Социальная изоляция — запретная тема? Такое определение недалеко от истины. «Среди пожилых людей это явление хорошо известно. Но когда молодые люди чувствуют себя одинокими и начинают говорить об этом, то в обществе это воспринимается иначе», — добавляет Лукас Отт.

С Готфридом* мы поговорили на эту тему по телефону. Отец двоих взрослых детей, он уже около 10 лет живет отдельно от жены. Ему 60 лет, он менеджер в сфере культуры. После пандемии COVID-19, из-за которой многие самозанятые творческие люди потеряли работу, ему пришлось заново выстраивать всю свою жизнь. Он открыто говорит о своем одиночестве и о круге общения, в котором многие его друзья и знакомые тоже, как и он, либо в разводе, либо живут раздельно.

Условия жизни так называемых бэби-бумеров ухудшились, и даже лица с высшим образованием внезапно оказываются зависимыми от социальной помощи. «В моем возрасте людям уж очень не нравится быть одинокими», — признается Готфрид. Однако он и его современники часто преследуют, казалось бы, весьма противоречивые цели: с одной стороны, они не хотят быть одинокими, а с другой — стремятся сохранить независимость и высокий уровень жизни.

Многие ищут знакомства в Tinder

«Вот так каждый и остаётся в своем одиноком мирке. Люди думают, видимо, что жизнь будет длиться вечно», — говорит Готфрид. Он человек, умеющий наслаждаться жизнью, но при этом считает, что отношения мужчин и женщин стали куда сложнее. «Я больше не осмеливаюсь подойти к незнакомой женщине или даже посмотреть на нее, как раньше», — признаётся он.

У людей за 60 не так много возможностей для новых знакомств, хотя платформа Tinder в какой-то мере компенсирует этот недостаток. «Я знаю многих женщин, у которых есть профиль на этой платформе. Но в реальной жизни я бы никогда не заговорил с ними, да еще и о запретной теме одиночества», — добавляет он.

В целом Готфрид признает, что в отсутствие близкой партнерши качество его жизни ухудшилось. «В паре вы можете делиться друг с другом проблемами, обсуждать их». Он тоже мечтает о новых романтических отношениях, особенно на этом этапе жизни, когда здоровье постепенно слабеет, а родители один за другим уходят из жизни.

А вот ещё цифры: в Базеле около 75% получателей социальной помощи живут одни или в учреждениях социального призрения (домах престарелых). Таковы данные Департамента (Министерства) кантона Базель-городской по экономическим, социальным и экологическим вопросам (Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt).

Жители Базеля — компанейские и общительные?

Число «одиноких» домохозяйств продолжает увеличиваться, причем даже среди молодежи. Ещё один фактор: многие семьи с детьми покидают город, переезжая в более спокойные регионы. «При этом со своей стороны кантон прежде всего развивает инфраструктуру и услуги, ориентированные именно на эту группу населения», — отмечает Мелани Имхоф (Melanie Imhof), пресс-секретарь правительства кантона.

Профессор Лука Паттарони (Luca Pattaroni) из Лаборатории городской социологии Швейцарского федерального технологического института Лозанны (Labor für Stadtsoziologie / EPFL) поясняет: «Многие образованные женщины сознательно решают отложить вопрос поиска партнера или партнёрши, а рынок недвижимости чутко реагирует на эти изменения, создавая так называемые зоны co-living — жилые комплексы с индивидуальными комнатами и общими удобствами».

Томас Пфлюгер (Thomas Pfluger), руководитель общенациональной программы по борьбе с одиночеством connect! («Соединяйтесь!»), отмечает: «Если в городе строятся только отдельные квартиры без мест для социального общения, то это еще больше ограничивает возможности контактов».

Район Фонтана Тингели (Tinguely-Brunnen) на площади Театрплац (Theaterplatz) в Базеле всегда полон движения и звуков.
Район Фонтана Тингели (Tinguely-Brunnen) на площади Театрплац (Theaterplatz) в Базеле всегда полон движения и звуков. Keystone

Со своей стороны Лука Паттарони приводит в пример жилищные кооперативы, которые проектируют здания с общими пространствами, а также так называемые кластеры — квартиры, в которых меблированные студии сгруппированы вокруг зон общего пребывания. «Одиночество может привести к депрессии. В сфере психического здоровья оно является серьезной проблемой», — добавляет Лука Паттарони.

Так что же, спрашиваем мы его? Является ли Базель швейцарской столицей одиночества? «Не знаю. Ведь сами себя жители Базеля описывают как людей общительных и компанейских, трепетно хранящих приверженность локальным традициям, включая Базельский карнавал и знаменитую Осеннюю ярмарку (Fasnacht / Herbstmesse)».

*Настоящее имя редакции известно.

Этот репортаж был впервые опубликован в журнале Schweizer RevueВнешняя ссылка. Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
45 Отметки «мне нравится»
41 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
137 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Почему пожилые люди в развитых странах счастливее молодых

Показать больше

Почему пожилые люди в развитых странах счастливее молодых

Этот контент был опубликован на Швейцария входит в число едва ли ни самых счастливых стран мира, при этом жизнью своей скорее довольны старшие поколения, молодые же люди испытывают противоположные чувства.

Читать далее Почему пожилые люди в развитых странах счастливее молодых
«Моя бабушка живет в одной и той же деревне уже 100 лет»

Показать больше

«Моя бабушка живет в одной и той же деревне уже 100 лет»

Этот контент был опубликован на Мне — своему внуку — она поведала, почему ей ни разу даже не пришло в голову переехать в какое-то другое место.

Читать далее «Моя бабушка живет в одной и той же деревне уже 100 лет»
Город Поскьяво предлагает сегодня самый широкий спектр разнообразных культурных мероприятий.

Показать больше

Поскьяво: от бесперспективной глубинки к образцу для подражания

Этот контент был опубликован на «Ваккеровская премия» 2025 года за лучшее благоустройство и городское развитие получил отдаленный швейцарский город Поскьяво.

Читать далее Поскьяво: от бесперспективной глубинки к образцу для подражания
flower

Показать больше

Число самоубийств в Швейцарии продолжает сокращаться

Этот контент был опубликован на Непонятно почему, но за Швейцарией закрепилась репутация страны с рекордным числом самоубийств. А что на самом деле?

Читать далее Число самоубийств в Швейцарии продолжает сокращаться
Zwei Frauen berühren Spinnenhülsen

Показать больше

Как в швейцарском зоопарке помогают избавиться от арахнофобии

Этот контент был опубликован на Пауки не так страшны, как их нам порой представляет наше иногда слишком живое воображение.

Читать далее Как в швейцарском зоопарке помогают избавиться от арахнофобии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR