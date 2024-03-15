Многие семьи в Швейцарии живут, считая каждый франк

Особенно напряженного финансовое положение, как сообщает телеканал SRF со ссылкой на «Семейный барометр», наблюдается у семей, живущих во франкоязычной Швейцарии и в италоязычном Тичино. KEYSTONE

Многим семьям в Швейцарии едва хватает денег на жизнь. Таков итог аналитического исследования «Семейный барометр» (FamilienbarometerВнешняя ссылка), опубликованного ассоциацией защиты интересов семьи Pro Familia.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Особенно напряженное финансовое положение, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка со ссылкой на «Семейный барометр», наблюдается у семей, живущих во франкоязычной Швейцарии и в италоязычном Тичино. Как противодействовать этой тенденции? Есть несколько способов: работать больше, не на 60 или 80%, а на все 100%, отказаться от рождения второго или третьего ребенка (к такому способу чаще прибегают в италоязычной части страны), или же увеличить количество доступных предложений в области внешкольного и внесемейного ухода за детьми (это в первую очередь дело властей и общества в целом).

Что касается увеличения рабочей нагрузки, то такой способ поправить свои бюджетно-финансовые дела рассматривает почти половина опрошенных в ходе составления «Семейного барометра» семей. Но возможно ли это в реальности? По мнению Филиппа Гнэги (Philippe Gnaegi), директора ассоциации Pro Familia, это возможно и, «более того, рынок труда готов принять этих людей. И я вполне допускаю, что эти люди реально готовы работать». Но тут возникает другая проблема: семьи с ограниченным бюджетом смогут увеличивать свою трудовую нагрузку только в случае наличия доступных по деньгам форматов внешкольного и внесемейного ухода за детьми. По словам Филиппа Гнэги именно таким путем идут сейчас в Австрии, Германии и во Франции.

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Как раз с этой целью недавно швейцарские социалисты выдвинули народную законодательную «Инициативу о детских садах» (Kita-Initiative). И скорее всего избиратели Швейцарии получат возможность проголосовать за пакет мер по повышению степени доступности форматов внешкольного ухода за детьми. Федеральный совет, правительство, однако, выступает против этой инициативы, указывая на чрезмерную стоимость ее практической реализации.

Экономист швейцарской ассоциации работодателей (Arbeitgeberverband) Симон Вей (Simon Wey) говорит, что не удивлен высокой степенью готовности семей начать работать больше. Однако он ожидает, что в реальности лишь немногие из них действительно смогут и будут работать больше, коль скоро в прошлом такая мера, как правила, себя не окупала. В итоге реально начинают работать больше «семьи, которые действительно испытывают реальные финансовые трудности и члены которых работают в низкооплачиваемых секторах экономики. Семьи из „среднего класса“, которые, как правило, имеют более высокие доходы, скорее всего, к такой мере не прибегнут.

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Симон Вей также убежден, что увеличивать свою трудовую нагрузку семьи будут только в том случае, если внешкольный уход за детьми будет для них реально доступным. В рамках нового выпуска «Семейного барометра» более чем двум тысячам семей был задан вопрос, могут ли они себе финансово позволить и дальше жить так, как они живут сейчас. Более половины опрошенных семей ответили, что на нынешний образ жизни им если денег и хватает, то, что называется, «в обрез». Как говорит Филипп Гнэги из Pro Familia, очевидно, что финансовое давление на семьи со временем уменьшаться не будет, скорее наоборот.

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