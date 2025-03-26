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Почему в Швейцарии развелось так много безбилетников?

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Каждый, кто в Швейцарии садится в поезд или автобус без билета и попадается на удочку контролера, заносится в национальный реестр нарушителей. © Keystone / Gaetan Bally

Швейцарская ассоциация предприятий общественного транспорта Alliance SwisspassВнешняя ссылка зафиксировала рекордное количество безбилетных поездок: в 2024 году контролеры выявили более одного миллиона нарушителей — это больше, чем когда-либо прежде. Об этом сообщили газета Tages-Anzeiger и телеканал SRFВнешняя ссылка.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Каждый, кто в Швейцарии садится в поезд или автобус без билета и попадается на удочку контролера, заносится в национальный реестр нарушителей. Эта система, называемая Synserv, была введена Alliance Swisspass около пяти лет назад.

С помощью этого инструмента региональные транспортные компании отслеживают пассажиров, которые систематически ездят без билета или используют частично действительные проездные документы. «Если человек совершает повторное нарушение в течение двух лет, он получает дополнительный штраф к обычному штрафному тарифу», — говорит пресс-секретарь Alliance Swisspass Михаэла Руосс (Michaela Ruoss).

Но почему количество людей в этом реестре увеличивается с каждым годом? По словам Михаэлы Руосс, этому способствуют три фактора:

  • Все больше людей пользуются общественным транспортом. Пассажиропоток увеличивается.
  • Общественные настроения изменились. Люди стали чаще идти на риск.
  • Проверки проводятся чаще. Контроль усиливается.

Среди нарушителей преобладают молодые люди: более трети оштрафованных — моложе 26 лет. Статистика также показывает, что мужчины нарушают правила проезда чаще, чем женщины, а во франкоязычной части Швейцарии безбилетников больше, чем в немецкоязычной.

Профессор Бернского университета Рольф Беккер (Rolf Becker), изучающий девиантное поведение людей, отмечает, что типичного безбилетника на самом деле не существует. Люди просто оценивают вероятность того, что их поймают, а также размер потенциального штрафа. «Если выгода перевешивает риск, они будут это делать (ездить без билета)», — объясняет Рольф Беккер.

вагон
В Швейцарии человек, который что-то такое делает в компьютере, давно уже стал неотъемлемой «деталью интерьера» вагонов межрегиональных поездов. Keystone / Martin Ruetschi

В отличие от других стран, в Швейцарии нет турникетов или барьеров на входе на станции или при посадке в автобусы, поезда, троллейбусы. «Мы полагаемся на честность пассажиров», — говорит Михаэла Руосс. Однако эта вера обходится компаниям общественного транспорта весьма дорого, из-за безбилетников они теряют значительные суммы.

Финансовые потери

По оценке Alliance Swisspass, ежегодные потери от неоплаченных поездок в стране составляют примерно 200 миллионов франков. При этом реальное число нарушений может быть еще выше. Контроль за оплатой проезда остается на усмотрение самих транспортных компаний. Они самостоятельно решают, где и как часто проводить проверки. Установка же турникетом и барьеров в Швейцарии даже не рассматривается.

«Система общественного транспорта должна оставаться открытой», — подчеркивает Михаэла Руосс. Однако, как отмечает Рольф Беккер, полностью полагаться на честность пассажиров неэффективно. «Полагаться исключительно на внутреннюю моральную мотивацию — это хорошая идея. Однако в долгосрочной перспективе это не сработает. Если уклоняться от оплаты проезда становится слишком легко, люди будут это делать. Достаточно же строгий контроль может испугать пассажиров (и заставить их оплачивать проезд)», — заключает он.

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