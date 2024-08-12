Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности. Keystone

Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности на задних сиденьях автомобилей. Как показывают данные Швейцарского Комитета по стандартизации дорожной инфраструктуры и предотвращению несчастных случаев (Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU) и Федерального Ведомства статистики (BfS) данная мера оказалась весьма эффективной.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Rear seat belts save lives: a 30-year Swiss milestone Оригинал Читать далее Rear seat belts save lives: a 30-year Swiss milestone

日本語 ja 命を救う後部座席のシートベルト スイスで義務化30年 Читать далее 命を救う後部座席のシートベルト スイスで義務化30年

Машин на дорогах страны в последние годы стало больше, но число людей, погибших и получивших серьезные травмы в результате ДТП, за последние десятилетия резко сократилось. По данным Федерального Ведомства по вопросам дорожного движения (ASTRA) в 2023 году на дорогах Швейцарии произошло в общей сложности 18 254 ДТП. В них погибло 236 человек, 4 096 получили серьезные травмы и 17 404 человек — легкие. Из всех погибших только 22 человека были пассажирами.

Показать больше

Показать больше «Открыточная» Швейцария: что скрывается за ее фасадом? Этот контент был опубликован на Внешняя «открыточность» Швейцарии — это не только подарок природы, но еще и результат внедрения современных технических норм и правил. Читать далее «Открыточная» Швейцария: что скрывается за ее фасадом?

Благодарить за это следует именно ремни безопасности на задних сиденьях. Напомним, что в 1994 году, до введения обязательства пристегиваться даже сидя сзади в Швейцарии произошло 23 527 ДТП, в которых погибло 637 человек, 5 923 человека получили серьезные травмы и 16 967 человек — легкие. Из всех погибших пассажирами были 106 человек. По актуальным данным BFU в настоящее время в Швейцарии ремнями безопасности пользуются 96% водителей, 95% пассажиров, сидящих на переднем сиденье и 92% пассажиров на заднем сиденье.

Показать больше

Показать больше Неужели так было? Дорожное движение в Швейцарии в 1960-е годы! Этот контент был опубликован на Дорожно-транспортный травматизм находится в Швейцарии на низком уровне по причине развитой культуры вождения. Читать далее Неужели так было? Дорожное движение в Швейцарии в 1960-е годы!

Для сравнения, в 2000 году ремнями безопасности пользовалось в Швейцарии значительно меньше водителей (только 77%) и лишь 32% пассажиров, расположившихся на заднем сиденье. Как утверждают данные BFU, за последние 10 лет ремни безопасности позволили предотвратить более 5 700 серьезных травм и около 650 смертельных случаев, что свидетельствует о высокой степени эффективности обязательства пристегиваться, сев в машину все равно куда: за руль, на переднее сиденье радом с водителем или на заднее сиденье.

Обязательное использования ремней безопасности стало Швейцарии нормой позже, чем в других странах, в обществе эта мера долгое время сталкивалась с ожесточенным сопротивлением. В июле 1981 года по итогам референдума в Швейцарии на водителей и тех, кто сидит рядом с ними впереди, была возложена обязанность пристегиваться во время нахождения в движущемся автотранспортном средстве. Пассажиры же на задних сиденьях стали в обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности только с 1994 года.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Существенный разрыв возник тогда между немецкоязычными и франкофонными кантонами. Цюрих и Базель одобрили на референдуме соответствующий законопроект большинством в 70% голосов, в то время как во всех франкоязычных кантонах и в италоязычном Тичино он был отвергнут подавляющим большинством голосов граждан. Противники критиковали законопроект в качестве подавляющей личную свободу меры патриархального характера.

Против этой меры в кантоне Во выступили почти 73% избирателей, 82% были против в Женеве, более 85% в кантоне Юра и более 86% в кантоне Вале. Впервые правительство Швейцарии попыталось сделать ремни безопасности в машинах обязательными ещё в 1976 году, однако тогда один из граждан кантона Вале обратился с иском в Федеральный Верховный суд в Лозанне, который в сентябре 1977 года отменил данное решение Федерального совета.

Показать больше

Показать больше В Швейцарии заметно увеличилось количество ДТП Этот контент был опубликован на Поэтому в стране необходимо улучшить профилактику дорожно-транспортных происшествий, особенно в районах городской застройки. Читать далее В Швейцарии заметно увеличилось количество ДТП