Швейцария опробует новую систему сбора пластика

Некоторые швейцарские общины и муниципалитеты протестируют новую систему сбора пластика. Keystone-SDA

В первых муниципальных образованиях Швейцарии заработала в тестовом порядке новая система сбора, с целью утилизации, пластиковой упаковки и картонной тары из-под напитков. Цель состоит в том, чтобы накопить практический опыт и создать наконец общенациональную систему сбора и переработки пластиковых отходов.

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Новая система носит название Recypac, на данный момент она доступна в городах Берн, Дитикон, Грайфензее, Этвиль-ан-дер-Лиммат и Шлирен (Bern, Dietikon, Greifensee, Oetwil an der Limmat, Schlieren). В ближайшие недели, как говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг 16 января 2025 года, к этой системе присоединятся и другие города и муниципалитеты. В настоящее время система Recypac может работать на территории той или иной общины только с разрешения муниципальных властей.

Некоммерческую отраслевую организацию Recypac поддерживают в настоящее время все ведущие ритейлеры, производители продуктов питания и упаковки, переработчики и многие муниципалитеты. Среди них компании Aldi Suisse, Coop, Denner, Emmi, Lidl Switzerland, Migros, Nestlé, Unilever и Valora. «Мы уже много лет работаем над тем, чтобы упростить нашу упаковку и сделать ее пригодной для вторичной переработки», — указал в упомянутом пресс-релизе глава Nestlé Suisse Эудженио Симиони (Eugenio Simioni).

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Лидеры швейцарского ритейла, компании Coop и Migros, уже несколько лет собирали пластиковую упаковку своими силами на основе собственной концепции. Однако, по словам Кристофера Рорера (Christopher Rohrer) из Migros, эта система достигла своего предела: «Стандартизированное же общенациональное решение принесет значительное повышение эффективности, отвечая интересам потребителей».

Не бесплатно

Сбор пластика по новой схеме бесплатным не является. Нужно будет покупать пластиковые мешки четырех размеров, стоящие от 1,0 (мешок в 17 литров) до 4,0 (мешок в 110 литров) франков. При этом данная цена заметно ниже, чем стоимость обычных акцизных пакетов/мешков для сбора бытовых отходов. Пластиковую упаковку и картонные коробки из-под напитков можно будет просто собирать и накапливать у себя дома, мыть отходы предварительно не надо. Полные мешки Recybags можно будет сдать в филиалах торговых сетей Coop и Migros, а также на муниципальных пунктах сюора вторичного сырья (Entsorgungshof / Déchèterie).

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В настоящее время собранный в Швейцарии пластик перерабатывается в соседних странах, полученное вторсырье затем может быть использовано, например, для нужд швейцарской промышленности. В будущем по данным Recypac оно будет также применяться для производства новой упаковки пищевых продуктов. В Швейцарии в настоящее время перерабатывается только 3 процента всей пластиковой упаковки. Организация Recypac поставила перед собой цель уже к 2030 году добиться показателей в 55% (пластиковая упаковка) и 70% (картонная упаковка для напитков).

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