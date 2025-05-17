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Базель подводит положительные итоги недели Евровидения

Накануне финала конкурса песни «Евровидение» (ESC) власти кантона Базель-городской подводят итоги и оценивают их положительно.
Накануне финала конкурса песни «Евровидение» (ESC) власти кантона Базель-городской подводят итоги и оценивают их положительно. Keystone / Georgios Kefalas

Накануне финала конкурса песни «Евровидение» (ESC) власти кантона Базель-городской подводят итоги и оценивают их положительно. По словам организаторов, до настоящего момента серьёзных инцидентов зафиксировано не было.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Председатель кантонального правительства Конрадин Крамер (Conradin Cramer, партия «Либералы» / FDP) в ответ на запрос заявил, что он «счастлив и доволен» тем, как проходит неделя конкурса. «Где бы я ни находился и куда бы ни смотрел — повсюду ощущается огромный энтузиазм», — отметил Конрадин Крамер, который лично и последовательно выступал за проведение ESC именно в Базеле.

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По его словам, «люди со всех концов света наслаждаются пребыванием в нашем городе». Ожидается, что в совокупности город на излучине Рейна посетят до 500 000 гостей. По официальным данным, с субботы по четверг три основные площадки конкурса в Базеле посетили 220 800 человек: 130 000 посетили Eurovision VillageВнешняя ссылка, 80 000 были отмечены на Eurovision SquareВнешняя ссылка (площадь Barfüsserplatz) и 10 800 пришли в EuroClubВнешняя ссылка.

Караоке в Базеле перед вторым полуфиналом Евровидения в четверг 15 мая 2025 года.
Караоке в Базеле перед вторым полуфиналом Евровидения в четверг 15 мая 2025 года. Keystone / Til Buergy

Обеспечением порядка и безопасности занимался межкантональный полицейский оперативный штаб. Как сообщило информационное агентство Keystone-SDA, безопасность как участников конкурса, так и местных жителей была надёжно гарантирована. По словам директора (министра) кантонального департамента (министерства) юстиции и безопасности Стефани Эйманн (Stephanie Eymann, FDP), полиция действовала сдержанно и профессионально — в том числе и в ответ на действия пропалестинских активистов во время церемонии открытия в прошлое воскресенье.

Несмотря на масштаб события и праздничную атмосферу, в финальные выходные отели Базеля, вероятно, заполнены полностью не будут.
Несмотря на масштаб события и праздничную атмосферу, в финальные выходные отели Базеля, вероятно, заполнены полностью не будут. Keystone / Til Buergy

Израильская делегация, против которой были направлены враждебные акции, реальной угрозе не подвергалась. Положительную оценку ходу мероприятий в рамках Евровидения даёт и туристическое ведомство Базеля. «Всё проходит по плану, все задействованные службы и организации эффективно взаимодействуют», — заявила его директор Летиция Элия (Leticia Elia). По её словам, гости города делятся исключительно положительными впечатлениями. Несмотря на масштаб события и праздничную атмосферу, в финальные выходные отели Базеля, вероятно, заполнены полностью не будут.

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«По нашим прогнозам, даже с учетом привлекательных цен, общий уровень загрузки гостиниц в этот уикэнд составит около 90–95 процентов», — сообщил Франц-Ксавер Леонард (Franz-Xaver Leonhardt), региональный президент Ассоциации предприятий гостиничного бизнеса Швейцарии (Hotelleriesuisse). По словам Летиции Элии, тот факт, что гостиницы не забронированы полностью, связан, в частности, с тем, что многие поклонники ESC традиционно пользуются частным жильём.

Кроме того, благодаря особому графику работы общественного транспорта, предусмотренному на время конкурса, многие зрители имеют возможность вернуться домой даже поздней ночью или же остановиться в соседних регионах или даже странах — будь то Германия, Франция или другие города Швейцарии.

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