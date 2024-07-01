Виола Амхерд любит роскошь — швейцарских национальных костюмов

Президент Швейцарской Конфедерации в 2024 года Виола Амхерд посетила Федеральный фестиваль национальных народных костюмов (Eidgenössisches Trachtenfest), прошедший в Цюрихе, правда, не в традиционном валлийском облачении, а в розовом брючном костюме. Keystone / Ennio Leanza

Президент Швейцарской Конфедерации в 2024 года Виола Амхерд посетила Федеральный фестиваль национальных народных костюмов (Eidgenössisches Trachtenfest), прошедший в Цюрихе, правда, не в традиционном валлийском облачении, а в розовом брючном костюме.

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В трехдневном фестивале приняли участие около 100 000 гостей и участников. Главным событием стал общий парад, прошедший в воскресенье 30 июня 2024 года. Виола Амхерд тоже посетила фестиваль, правда, не в традиционном валлийском облачении, а в розовом брючном костюме.

По её словам, ее предшественнику Алену Берсе было куда легче в Цюрихе прошлым летом. «Он нацепил боа из перьев и уже был одет соответствующим образом», — сказала она, имея в виду участие Алена Берсе в традиционном цюрихском рейв-фестивале Street Parade. Однако для участия в празднике традиционных костюмов этого было бы явно недостаточно.

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«Сегодня я восхищаюсь традиционными костюмами Швейцарии еще больше», — сказала Виола Амхерд, выступая перед участниками и гостями фестиваля на цюрихской площади Бюрклиплатц. «Традиционные костюмы в эти выходные ярко доминируют везде. Это праздник разнообразия и единства, и это в то время, когда люди повсюду расходятся по разные стороны баррикад и сводят счеты».

В трехдневном фестивале приняли участие около 100 000 гостей и участников. Главным событием стал общий парад, прошедший в воскресенье 30 июня 2024 года. Keystone / Ennio Leanza

Мэр Цюриха Корин Маух воспользовалась фестивалем, чтобы надеть воскресный костюм своей прапрапрабабушки родом из Берна. «Я давно уже не надевала эту реликвию, последний раз это было на церемонии вручения дипломов в Цюрихской „Вышке“ (ETH), и наверное не всё в этом облачении в точности соответствует традиции, за что я сразу прошу прощения».

В самом деле, традиционные костюмы — это целая наука. Каждая застежка, каждая шпилька и каждый аксессуар должен находиться на правильном месте, при этом туфли всегда должны быть черными, а фартук, конечно же, идеально выглажен. Среди гостей фестиваля в воскресенье были представители правительств сразу 16 кантонов страны, а также многочисленные депутаты федерального парламента. Главным же событием воскресенья стало красочное шествие традиционных костюмированных групп по центру города.

«Традиционные костюмы в эти выходные ярко доминируют везде. Это праздник разнообразия и единства, и это в то время, когда люди повсюду расходятся по разные стороны баррикад и сводят счеты». Keystone / Ennio Leanza

«В кои-то веки у нас получился «стрит-парад» парад без грохочущих басов», — сказала Коринн Маух. По словам Макса Биндера, президента оргкомитета и бывшего депутата федерального парламента от цюрихской организации Швейцарской народной партии (SVP), на протяжении всего фестиваля царила «веселая и мирная атмосфера».

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Никаких инцидентов зарегистрировано не было, полицейские в основном позировали для селфи с участниками фестиваля в традиционных костюмах. Город Цюрих принимал федеральный фестиваль традиционных костюмов, который проходит раз в 12 лет, уже в третий раз, в прошлый раз фестиваль проходил тут в 1939 и 1974 году.

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