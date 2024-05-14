Какую выгоду надеется получить Швейцария от Евровидения?

«Положительный момент заключается в том, что такой конкурс как Евровидение обладает невероятной внешней притягательностью» KEYSTONE/© KEYSTONE/ PETER SCHNEIDER

Евровидение (ESC) — это одно из крупнейших медийных событий в мире. В 2024 году за конкурсом по телевидению наблюдали около 150 миллионов человек, а в самом Мальмё в зале находилось 9 000 зрителей и зрительниц. Поэтому как для артистов, так и для места проведения финала этот конкурс означает очень многое.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Для начала: тот, организует ESC, может надеяться на приток в свой город большого числа гостей, которые будут останавливаться в отелях, питаться в ресторанах и, возможно, они даже посетят несколько каких-то дополнительных мероприятий. Тем не менее, как говорят экономисты, оценить прямую выгоду от Евровидения в твердой валюте довольно трудно, многое зависит от того, какой категории туристы приедут на место проведения конкурса и каковы будут их потребительские привычки.

Марк Брос де Пучредон (Marc Bros de Puechredon) из швейцарского НИИ изучения вопросов промышленной конъюнктуры BAK Economics участвует в составлении технико-экономического обоснования степени целесообразности проведения Евровидения в городе Цюрих. Это исследование уже выявило несколько интересных фактов. «Например, любители поп- и прочей музыки, идущие на концерт в залы Tonhalle или Moods, предпочитают останавливаться на ночь не в гостиницах, а у друзей, знакомых или же ночевать каким-то иным бюджетным образом, отличаясь тем самым от посетителей Художественного музея «Кунстхаус».

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В связи с этим немаловажную роль играет характер аудитории конкурса Евровидение: она, как правило, скорее молодая и более городская. Например, в Ливерпуле, где конкурс проходил в прошлом 2023 году, именно эта аудитория и взвинтила цены на предложения в сети Airbnb примерно в четыре раза. Впрочем, все привычные отели в городе также были полностью забронированы. Не меньшее значение имеет и «имиджевая экономика», причем даже применительно не к отдельному городу, а к стране, в данном случае к Швейцарии, в целом.

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«Положительный момент заключается в том, что такой конкурс как Евровидение обладает невероятной внешней притягательностью», — говорит Марк Брос де Пучредон из BAK Economics в интервью общественному телеканалу SRF. «В общественном сознании он связывается с чем-то, что ещё молодо, современно, ориентировано на будущее, так что Швейцария в качестве места проведения финала получит возможность ярко светить отраженным светом этой ауры». Эксперт по туризму Флориан Эгли (Florian Egli) из Люцернской Высшей школы прикладных наук и искусств (Hochschule Luzern) вполне разделяет это мнение. «Речь идет о том, чтобы дать Швейцарии шанс позитивно позиционировать себя, создать себе выигрышный образ, показать миру свою дружелюбную и симпатичную сторону».

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Кроме того, конкурс Евровидение — это особое событие, носящее гибридный, комплексный характер. «По своему содержанию оно, конечно, ближе всего к концерту. Но из-за соревновательного аспекта его можно сравнить и со спортивным событием, например, с Чемпионатом Европы по футболу». Помимо выгод, однако, такое мероприятие будет означать еще и большие расходы: в прошлые годы бюджет Евровидения достигал суммы от 20 до 40 млн. Основные расходы на проведение ESC в следующем году в Швейцарии должны будут взять на себя город, в котором будет организован конкурс, спонсоры и общественная (негосударственная) телерадиокомпания SRG, автономным подразделением которой является и этот портал.

Электронные СМИ в Швейцарии носят общественный характер, они финансируются на 70% всем народом за счет медиа-сбора Serafe, и примерно на 30% за счет рекламы. В 2018 году народ Швейцарии отверг на референдуме предложение заставить SRG жить только за счет рекламы. Впереди Швейцарию, примерно в 2026 году, ожидает референдум с предложением снизить тариф медиа-пошлины с нынешних 330 франков в год с семьи до 200 франков. Представитель ТРК SRG Эди Эстерманн говорит, что пока неясно, насколько высокими будут расходы на организацию Евровидения и какова в этих расходах будет доля SRG.

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«Вопрос будет заключаться в следующем: какого рода ESC мы хотим организовать? Это ведь не просто копирование, каждая страна может и должна сама формировать этот процесс по собственному усмотрению». Уже сейчас ясно, однако, что ТРК SRG, которая в настоящее время вынуждена реализовывать крупные программы экономии средств, придется весьма покрутиться, чтобы как-то решить вопрос с финансами. «Конечно, мы постараемся, чтобы всё это никак не отразилось на персонале или на теле- и радиопрограммах. Потребитель не должен ничего замечать». Вместо этого SRG «хочет донести до публики прежде всего одно простое послание: Евровидение возвращается домой, ведь в конце концов этот конкурс и был придуман в Швейцарии в 1956 году».

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Тем не менее звучит и критика. Министр безопасности кантона Берн Филипп Мюллер (Philippe Müller, FDP) указал на платформе X (Твиттер), что не хотел бы иметь в городе Берн этот конкурс, о котором уже годами «известно, что он весь насквозь коррумпирован», да еще и носит «антисемитский характер». «ESC, bleib fern von Bern» («Евровидение, не приближайся к Берну»).

Это заявление носит по большому счету сенсационный характер еще и потому, что Филипп Мюллер в настоящее время является председателем кантонального правительства Берна. А оно пока никак не прокомментировало возможность проведения ESC в кантоне/городе Берн. «Правительственный совет кантона Берн проводит свое следующее заседание в среду 15 мая 2024 года. Поэтому он пока не мог никак затронуть тему ESC», — указывает в своем заявлении пресс-секретарь правительства кантона. Филипп Мюллер также выдвигает обвинения в коррупции, не предоставляя при этом никаких доказательств.

Ясно, что без политической поддержки кантонального правительства идея проведения финала Евровидения ESC в Берне в 2025 году вряд ли может быть реализована, при этом слова Ф. Мюллера по сути ставят власти Берна перед свершившимся фактом. Мэр Берна Алек фон Граффенрид комментировать заявления Филиппа Мюллера вчера отказался: «Никаких комментариев», — ответил А. фон Граффенрид в ответ на запрос телеканала SRF. Отдел маркетинга и коммуникаций кантона Берн, очевидно, придерживается другого мнения.

«Мы невероятно гордимся Тобой!», — говорится в его сообщении в сети Instagram. Филипп Мюллер по состоянию на вчера 13 мая никак не прокомментировал свой твит, и ответа на вопрос телеканала SRF, например, был ли он согласован со всем правительством кантона, политик не дал.

Мэр города Биль/Бьен Эрих Фер (Erich Fehr) оказался предсказуемо возмущен высказываниями Ф. Мюллера. «Мне стыдно быть бернцем. Мне стыдно за председателя правительства кантона Берн», — сказал он в интервью радио SRF. «Мюллеру следовало бы осознать свою роль, особенно в качестве председателя правительства кантона, и вести себя более сдержанно».