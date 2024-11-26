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Культура

Можно ли в Швейцарии приходить на работу с собакой?

Во время пандемии многие, сидя дома, обзавелись Жучкой или Барбосом. Но что с ними делать, если шеф снова приказывает каждый день являться в офис?
Во время пандемии многие, сидя дома, обзавелись Жучкой или Барбосом. Но что с ними делать, если шеф снова приказывает каждый день являться в офис? Cultura, All Rights Reserved.

В Швейцарии в общей сложности насчитывается более 550 000 собак, это число резко возросло в последнее время, а особенно после пандемии коронавируса. Но теперь с возвращением в офис владельцы собак сталкиваются с дилеммой: что делать со своим питомцем? Оставлять дома? Или — брать с собой? А так можно?

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Беатрис Гельпа (Béatrice Guelpa) / Валентин Жордил (Valentin Jordil), телеканал RTS / портал SWI

Швейцарский пищевой гигант Nestlé вот уже как восемь лет даёт на этот вопрос позитивный ответ. Те, кто работает в штаб-квартире концерна в городе Веве на берегу Женевского озера, могут приводить с собой на работу и собак. Первоначально это разрешение ограничивалось сотрудниками отдела кормов для домашних животных, но потом оно было распространено и на другие подразделения компании.

Сегодня там гордый статус «офисной собаки» имеют около тридцати четвероногих друзей человека, для чего им пришлось, однако, выдержать экзамен и доказать свою способность вести себя в офисе «по-человечески». Сразу несколько научных исследований подтверждают, что присутствие собаки на работе снижает уровень стресса, улучшает межличностную коммуникацию в офисе и укрепляет эмоциональную связь сотрудника с компанией.

Единственное ограничение — здравый смысл

В компании «Нестле» сделано многое для того, чтобы такое сосуществование и в самом деле проходило гладко и мирно: там есть специальные лифты и переговорные комнаты и есть даже pet champion — руководитель программы по работе с собаками, который следит за соблюдением внутренних правил общественного распорядка. «Должны существовать правила, обеспечивающие владельцам собак и их коллегам возможность работать вместе в гармонии. Например, собакам должно быть разрешено передвигаться по зданию компании только на поводке».

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Это подчеркивает в интервью телепрограмме Mise au point (выходит на общественном франкоязычном телеканале RTS) Магали Клавель (Magali Clavel), бренд-менеджер компании Purina Switzerland. Успех такого формата организации труда в офисе не ограничивается компанией Nestlé. На фирме Qoqa, занимающейся электронной коммерцией и расположенной в городе Бюссиньи (Bussigny, недалеко от Лозанны) директор компании Паскаль Мейер (Pascal Meyer) также ввел недавно очень гибкую политику в отношении собак в офисе.

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«Единственное ограничение, которое у нас есть, — это простой здравый смысл», — говорит он. Тенденция к созданию «дружественных к собакам офисов» — это сейчас элемент глобального стремления к созданию более благополучной морально-психологической атмосферы на рабочем месте. Кроме того, это еще и средство противодействия такому злу, как бездомные брошенные собаки. Со времен пандемии Ковид-19 количество домашних собак в Швейцарии резко возросло — примерно на 50 000 за последние четыре года.

Люди ценят их присутствие

И сейчас многие приюты для животных с трудом справляются с наплывом брошенных хозяевами собак и тех, от кого их бывшие хозяева просто отказались с возвращением из удалёнки в офис. Николас Рёшли (Nicolas Roeschli) из общественной организации Vier Pfoten («Четыре Лапы»), подчеркивает важность такого рода мер. По его словам, разрешая сотрудникам приходить на работу с собаками, мы решаем и другие проблемы, такие как, например, нехватка мест в приютах для животных».

Согласно опросу, проведенному весной прошлого года НИИ изучения общественного мнения iVox, специальную политику в отношении собак ввели сейчас уже 35% швейцарских компаний. Семь из десяти опрошенных сотрудников убеждены, что присутствие собаки снижает общий уровень стресса на работе. Большинство респондентов придерживается мнения, что собаки положительно влияют на атмосферу в бюро. Тем не менее по данным телеканала RTS, далеко не все компании готовы пойти на такого рода меры.

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Традиционные банки, страховые компании и муниципальные и кантональные администрации все еще неохотно идут на это, называя в качестве причин аллергические риски или проблемы с уборкой помещений. Однако как говорит Грегори Фруадево, управляющий директор компании Froidevaux Immobilier, собаки на работе вовсе не создают впечатления непрофессионализма. «Однако, прежде чем идти на встречу к клиенту с собакой, желательно спросить у него, конечно, разрешения. Но в целом, по опыту, как правило люди реагируют адекватно и ценят присутствие четвероногих друзей».

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