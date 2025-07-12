Монтрё и Фредди Меркьюри: Don’t Stop Me Now

Швейцарский курортный город Монтрё на Женевском озере давно уже стал для поклонников группы Queen и Фредди Меркьюри местом, которое нужно посетить хотя бы один раз в жизни. Фото: 2024 год. Keystone / Laurent Gillieron

Каждый год в Монтрё приезжает всё больше и больше поклонников Фредди Меркьюри. Тематические прогулки «с Фредди» и музей, посвящённый группе Queen — это только небольшая часть мемориального наследия великого музыканта в Швейцарии.

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Для поклонников Фредди Меркьюри и группы Queen швейцарский курортный город Монтрё на берегу Женевского озера давно стал обязательным пунктом в любой программе воспоминаний и размышлений о творческом наследии великих музыкантов.

Сам город также давно осознал туристический потенциал этого факта, последовательно увеличивая число достопримечательностей и памятных мест, так или иначе посвящённых Фредди Меркьюри. Солист рок-группы Queen умер в 1991 году, но его влияние на город с годами, кажется, лишь усиливается. Монтрё было для Фредди Меркьюри тихой гаванью, там он мог спокойно гулять по улицам, не тревожимый фанатами и папарацци.

Живая память

Здесь в студии Mountain Studios он записал со своей группой Queen шесть альбомов, здесь возникли такие хиты, как Under Pressure, записанный вместе с Дэвидом Боуи. Группа приобрела студию в 1979 году, позже фондом Mercury Phoenix TrustВнешняя ссылка, основанным вскоре после смерти Меркьюри в поддержку борьбы с ВИЧ/СПИД, она была преобразована в музейВнешняя ссылка. Посетителям музея предоставляется бесплатный вход. Здесь можно увидеть оригинальные инструменты группы Queen, сценические костюмы Фредди, оригинальный микшерный пульт группы и другие памятные вещи.

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Показать больше Монтрё наводнило новое поколение поклонников Фредди Меркьюри Этот контент был опубликован на Молодых фанатов Фредди Меркьюри часто можно увидеть в Монтрё, где они делают селфи с его памятником и открывают для себя жизнь и личность великого музыканта. Читать далее Монтрё наводнило новое поколение поклонников Фредди Меркьюри

Люсьен Мюллер старается сохранять память о Меркьюри в Монтрё, организуя «Туры ФреддиВнешняя ссылка» и «Дни Фредди», которые проходят каждый год в сентябре и включают четыре дня живой музыки от трибьют-групп, лекции, прогулки по озеру и музыкальные вечеринки. А начало всему этому было положено его отцом, Норбертом Мюллером, в начале 2000-х годов. После его внезапной смерти в 2024 году Люсьен взял бразды правления в свои руки. Его стремление сохранить живым наследие Фредди Меркьюри — это дань уважения как отцу, так и группе.

Гид Люсьен Мюллер (Lucien Muller) знает в Монтрё все места, непосредственно связанные с Фредди Меркьюри. Монтрё, 2024 год. SWI swissinfo.ch

«Мероприятия мои бесплатные, и мы хотим, чтобы так было и впредь, — говорит Люсьен Мюллер. —Его организуют волонтёры, и мы просим группы тоже выступать бесплатно — из уважения к Фредди». Новый всплеск интереса к группе и её вокалисту начался после выхода на экраны в 2018 году фильма «Богемская рапсодияВнешняя ссылка», который познакомил с музыкой Queen новое поколение фанатов.

Фильм стал самым кассовым музыкальным байопикомВнешняя ссылка всех времён и народов, получил четыре «Оскара», включая награду за лучшую мужскую роль для Рами Малека, сыгравшего Фредди Меркьюри. По словам Люсьена Мюллера, этот фильм стал для «Дней Фредди» новым ошеломляющим импульсом: «Мы действительно испытали резкое увеличение степени востребованности наших предложений, произошло это примерно начиная с сентября 2019 года. Количество наших гостей увеличилось в четыре раза — и оно продолжает расти».

Новые поколения

По оценкам Люсьена Мюллера в 2024 году его «турами» и «днями» воспользовались примерно в 16 000 человек, хотя никаких официальных данных от городского офиса по туризму Montreux Tourism пока нет. Свои «Фредди-туры» Люсьен Мюллер начал проводить во время пандемии COVID-19 пять лет назад. Но потом они стали настолько популярными, что он смог оставить свою работу веб-разработчика и полностью сосредоточиться на организации мероприятий, посвящённых Фредди Меркьюри.

Эта работа нравится ему теперь куда больше, чем компьютерное кодирование. «Больше всего меня трогают встречи с фанатами, которые родились уже после смерти Фредди, но они всё равно, приходя на мои туры, демонстрируют глубокие познания в плане жизни и творчества группы и ее великого вокалиста», — говорит он. Партнёром Люсьена Мюллера является Питер Фристоун (Peter Freestone). Он был личным помощником Фредди Меркьюри на протяжении 12 лет. Питер Фристоун участвует в «Днях Фредди» с самого начала. В этом видео он рассказывает, какое значение имел Монтрё для певца.:

Экскурсии ведутся на шести языках, каждая тур-группа получает шанс посетить все основные места, связанные с жизнью Меркьюри: начиная от пентхауса, который он сам обставлял, до знаменитого (Smoke on the Water) городского Казино, под крышей которого расположен музейВнешняя ссылка Queen: The Studio Experience. Завершается маршрут у мемориальной стены Фредди Меркьюри, на которой его поклонники могут оставить свои послания. Люсьен Мюллер раздаёт им маркеры — и на стене начинают появляться новые надписи.

Многие фанаты приезжают в Монтрё издалека и нуждаются в размещении. В 2024 году, поэтому, открыл свои двери отельВнешняя ссылка, названный в честь Фредди Меркьюри и изначально задуманный как учебный гостиничный центр. Его официально открытие, однако, состоялось еще в 2018 году при участии менеджера группы Queen Джима Бича.

Интерьеры отеля раскрывают разные аспекты жизни и личности Меркьюри — от его детства на Занзибаре до любви к кошкам и японскому искусству. Заместитель директора отеля, Мади Джуссани (Madie Giussani), проводит небольшую экскурсию по гостинице:

Но на этом история вовсе не завершается. Город Монтрё участвует в проекте ЮНЕСКО Creative CitiesВнешняя ссылка («Творческие города») в категории «Музыка» и планирует создать в музее специальный раздел, посвящённый в целом музыкальной индустрии — включая, конечно, и сюжет с Фредди Меркьюри. Более того, как отмечает Софи Бринке (Sophie Brinca), пресс-секретарь правительства города Монтрё, в будущем возможно открытие «в одном из знаковых пространств города» отдельной выставки, посвящённой миру Фредди.

Станет ли Монтрё для поклонников Queen тем же, чем является поместье Грейсленд для фанатов Элвиса Пресли? Грегуар Шапюи (Grégoire Chappuis), директор по маркетингу и коммуникациям правительства города Монтрё, подчёркивает: делать город ориентированным исключительно на Queen никто не планирует. «Создавать своего рода Диснейленд — не наша цель. Монтрё позиционирует себя как музыкальный город с богатой историей и многогранной деятельностью. Образ Фредди — значительная часть его истории, но отнюдь не единственная».

Предложение руки и сердца у статуи Фредди Меркьюри. Монтрё, 2024 год. SWI swissinfo.ch

И все равно, для многих поклонников Фредди Меркьюри Монтрё — это место, которое нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Но останется ли оно таким же, когда фигура легенды рок-музыки окончательно уйдет в историю? Люсьен Мюллер уверен, что да, останется. «С группой Queen всегда происходит что-то новое — как здесь, в Монтрё, так и на мировой сцене, — говорит он. — Вот почему я не думаю, что (интерес фанатов к городу) исчезнет. Только в прошлом 2024 году на аукционе Sotheby’s был выставлен большой лот с личными вещами Фредди. Поклонники устроили настоящий ажиотаж, цены на лоты взлетели под небеса, СМИ бурно обсуждали это событие».

Спустя почти три десятилетия после установки в Монтрё памятника Фредди (это произошло в 1996 году) народная тропа к нему отнюдь не зарастает. Некоторые даже делают предложения руки и сердца, встав на одно колено у его подножия. Фанаты из разных стран возлагают к нему цветы. Бронзовый Фредди навечно застыл в движении: одна рука сжимает микрофон, другая — устремлена в небо. Певец смотрит на Женевское озеро так, как будто он вот-вот снова выйдет на сцену.

Потому что шоу должно продолжаться.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап. Адаптация видеосюжетов: Людмила Клот.

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