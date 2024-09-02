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Культура

Цифровая революция подрывает позиции творческой интеллигенции

Она может дополнительно ухудшить их социальное положение, дав творческим людям, с другой стороны, новые форматы репрезентации и дистрибуции.
Цифровизация способна дополнительно ухудшить их социальное положение, дав творческим людям, с другой стороны, новые форматы репрезентации и дистрибуции. Keystone-SDA

Цифровая революция подрывает позиции творческой интеллигенции, дополнительно ухудшая правовое и социальное положение профессионалов в сфере культур, дав творческим людям, с другой стороны, новые форматы репрезентации и дистрибуции.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В докладе, представленном во вторник 27 августа 2024 года Фондом оценки последствий влияния технологических инноваций на социально-экономическое положение общества (Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung / TA-SwissВнешняя ссылка) указано, что действующие нормы и правила социального (пенсионного) страхования недостаточно учитывают все более нетипичные формы работы профессионалов в сфере культуры.

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Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) также поднимает в новом ракурсе проблемы и вопросы прав личности и защиты авторских прав. Однако цифровая революция открывает и новые возможности для самовыражения и распространения контента. Согласно этому отчету, социальное обеспечение, защита авторских прав и конфиденциальности тем не менее отстают от развития технических инструментов и методов создания креативного контента.

Как считает фонд TA-Swiss, политические деятели, культурные организации и сами представители творческой интеллигенции должны активно поддерживать новые тренды, так как реализовать свои преимущества в смысле художественного творчества цифровая сфера способна только в сочетании с сильными сторонами «теплого лампового» мира.

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