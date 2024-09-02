Цифровая революция подрывает позиции творческой интеллигенции
Цифровая революция подрывает позиции творческой интеллигенции, дополнительно ухудшая правовое и социальное положение профессионалов в сфере культур, дав творческим людям, с другой стороны, новые форматы репрезентации и дистрибуции.
В докладе, представленном во вторник 27 августа 2024 года Фондом оценки последствий влияния технологических инноваций на социально-экономическое положение общества (Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung / TA-SwissВнешняя ссылка) указано, что действующие нормы и правила социального (пенсионного) страхования недостаточно учитывают все более нетипичные формы работы профессионалов в сфере культуры.
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Швейцария и цифровая революция в области финансов
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Швейцарский ЦБ намерен выпустить цифровой аналог франка, на этот шаг его мотивировала охватившая мир цифровая революция в области финансов.
Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) также поднимает в новом ракурсе проблемы и вопросы прав личности и защиты авторских прав. Однако цифровая революция открывает и новые возможности для самовыражения и распространения контента. Согласно этому отчету, социальное обеспечение, защита авторских прав и конфиденциальности тем не менее отстают от развития технических инструментов и методов создания креативного контента.
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Швейцария, машинный интеллект и цифровая революция
Как считает фонд TA-Swiss, политические деятели, культурные организации и сами представители творческой интеллигенции должны активно поддерживать новые тренды, так как реализовать свои преимущества в смысле художественного творчества цифровая сфера способна только в сочетании с сильными сторонами «теплого лампового» мира.
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Кратко о Культуре от swissinfo.ch
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Парламент одобрил программу финансирования в размере почти 400 млн франков, реализовать которую надо будет за следующие десять лет. Национальный совет, большая палата парламента, одобрила эту программу, получившую название Digisanté 127 голосами против 64, теперь законопроект отправится в Совет кантонов, малую палату.
Швейцария завершает FM-вещание — что делать со старым радио?
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Общественная медиакомпания SRG, в состав которой входит наш портал иновещания SWI, решила окончательно отказаться от FM-вещания (на ультракоротких волнах) и отключить все FM-антенны уже к концу 2024 года.
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