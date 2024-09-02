Цифровая революция подрывает позиции творческой интеллигенции

Цифровизация способна дополнительно ухудшить их социальное положение, дав творческим людям, с другой стороны, новые форматы репрезентации и дистрибуции. Keystone-SDA

Цифровая революция подрывает позиции творческой интеллигенции, дополнительно ухудшая правовое и социальное положение профессионалов в сфере культур, дав творческим людям, с другой стороны, новые форматы репрезентации и дистрибуции.

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