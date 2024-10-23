Швейцарские птицы – герои светового шоу Rendez-vous Bundesplatz

Традиционное световое шоу Rendez-vous Bundesplatz на фасаде федерального парламента в Берне в этом году посвящено швейцарским птицам. Keystone-SDA

Традиционное световое шоу Rendez-vous Bundesplatz на фасаде федерального парламента в Берне в этом году посвящено швейцарским птицам.

1 минута

Традиционное световое шоу Rendez-vous BundesplatzВнешняя ссылка на фасаде федерального парламента в Берне в этом году посвящено швейцарским птицам. Название программе выбрано было соответствующее: Volare. Такая тема связана со Швейцарским орнитологическим исследовательским институтом (Schweizerische Vogelwarte), отмечающим в 2024 году свое столетие.

В эти дни по стенам парламента будут порхать совы и зимородки, бородатые грифы и большие пестрые дятлы, журавли и лазоревки, галки и нырки. Иногда птицы появляются на фасаде в сольном формате, таков, например, орел, в гордом одиночестве парящий над горным ландшафтом. А иногда они заполоняют всё отведенное им пространство пестрыми стаями.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Световое шоу также сопровождается музыкальным саундтреком, в который гармонично вплетены звуки природы и голоса птиц. Шоу Rendez-vous Bundesplatz будет проходить до 23 ноября 2024 года, на каждый вечер предусмотрены три представления — в 19:00, 20:00 и 21:00 час вечера. Вход на площадь перед парламентом бесплатный, каждое представление длится около получаса. Подробнее о Швейцарском орнитологическом НИИ можно прочитать ниже.

Показать больше

Показать больше Редкие птицы Швейцарии и где их можно увидеть, если повезет Этот контент был опубликован на Любите наблюдать за редкими птицами? Тогда этот материал, посвященный 100-летию Швейцарского орнитологического института, для вас! Читать далее Редкие птицы Швейцарии и где их можно увидеть, если повезет