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Швейцарские птицы – герои светового шоу Rendez-vous Bundesplatz

Традиционное световое шоу Rendez-vous Bundesplatz на фасаде федерального парламента в Берне в этом году посвящено швейцарским птицам.
Традиционное световое шоу Rendez-vous Bundesplatz на фасаде федерального парламента в Берне в этом году посвящено швейцарским птицам. Keystone-SDA

Традиционное световое шоу Rendez-vous Bundesplatz на фасаде федерального парламента в Берне в этом году посвящено швейцарским птицам.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Традиционное световое шоу Rendez-vous BundesplatzВнешняя ссылка на фасаде федерального парламента в Берне в этом году посвящено швейцарским птицам. Название программе выбрано было соответствующее: Volare. Такая тема связана со Швейцарским орнитологическим исследовательским институтом (Schweizerische Vogelwarte), отмечающим в 2024 году свое столетие.

В эти дни по стенам парламента будут порхать совы и зимородки, бородатые грифы и большие пестрые дятлы, журавли и лазоревки, галки и нырки. Иногда птицы появляются на фасаде в сольном формате, таков, например, орел, в гордом одиночестве парящий над горным ландшафтом. А иногда они заполоняют всё отведенное им пространство пестрыми стаями.

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Световое шоу также сопровождается музыкальным саундтреком, в который гармонично вплетены звуки природы и голоса птиц. Шоу Rendez-vous Bundesplatz будет проходить до 23 ноября 2024 года, на каждый вечер предусмотрены три представления — в 19:00, 20:00 и 21:00 час вечера. Вход на площадь перед парламентом бесплатный, каждое представление длится около получаса. Подробнее о Швейцарском орнитологическом НИИ можно прочитать ниже.

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