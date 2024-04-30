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Швейцарский пароход стал «сокровищем европейской кинокультуры»

Пароход «Шиллер», вот уже 118 лет курсирующий по Люцернскому озеру был признан Европейской Киноакадемией в качестве важнейшей локации в истории кино.
Пароход «Шиллер», вот уже 118 лет курсирующий по Люцернскому озеру был признан Европейской Киноакадемией в качестве важнейшей локации в истории кино. KEYSTONE

Пароход «Шиллер», вот уже 118 лет курсирующий по Люцернскому озеру был признан Европейской Киноакадемией в качестве важнейшей локации в истории кино.  

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

На прошлой неделе Кинематографическая комиссия кантона Люцерн объявила, что прогулочно-пассажирский пароход «Шиллер», вот уже 118 лет курсирующий по Люцернскому озеру, станет вкладом Швейцарии в основанный Европейской Киноакадемией список «Сокровищ европейской кинокультуры».

Данное решение ставит это судно в один ряд с гигантским колесом обозрения в венском парке «Пратер» (его можно увидеть в фильме «Третий человек» / The Third Man, снятом в 1949 году в стиле «нуар» режиссёром Кэролом Ридом) или с Фонтаном Треви в Риме («Сладкая жизнь» Феллини). Академия намерена таким званием вносить свой вклад в сохранение значимых с точки зрения культуры регионов, ландшафтов, зданий и сооружений.

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В 2022 году на швейцарском пароходе «Шиллер» снимались сцены из художественного фильма «Химера» (La Chimera) режиссера Аличе Рорвахер (Alice Rohrwacher). В фильме, главные роли в котором сыграли Изабелла Росселлини и Джош О’Коннор, рассказывается история молодого британского археолога, открывшего для себя мир подпольной продажи украденных артефактов.

Впервые фильм был показан публике на Каннском кинофестивале 2023 года. Европейская Киноакадемия официально вручит свои награды новым лауреатам списка «Сокровищ европейской кинокультуры» 7 декабря 2024 года в Центре культуры и конгрессов Люцерна (KKL).

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