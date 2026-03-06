«Человек идущий» Джакометти на швейцарской марке
Швейцарская почта выпускает новую почтовую марку в честь художника и скульптора Альберто Джакометти. На марке изображена его знаменитая скульптура «Человек идущий I» (L’Homme qui marche I). Выпуск марки приурочен к 125-летию со дня рождения мастера и 60-летию со дня его смерти.
Дизайн марки разработала куратор и историк искусства Каролин А. Гайст (Carolin A. Geist). В знак уважения к характерному стилю Джакометти, его вытянутым по вертикали фигурам, марке придали необычный формат: она тоже выполнена в вертикальной ориентации и отличается вытянутой формой, её размеры составляют 20 × 44 мм.
Каролин А. Гайст говорит, что особенно ценит возможность доносить искусство до широкой аудитории. «Это прекрасный способ своего рода инсценировать культурный обмен: юбилей в мире искусства отмечается не только в узком кругу на музейных лекциях, но и с помощью небольшого и доступного предмета, который стоит всего 1,20 франка и потому доступен каждому», — рассказала она агентству Keystone-SDA.
По её словам, новая марка может со временем стать «исторической», то есть войти в культурную историю страны и закрепиться в коллективной памяти — как это произошло, например, со швейцарской банкнотой номиналом 100 франков образца 1995 года, на которой был изображён сам Альберто Джакометти. Отвечая на вопрос о проблемах, Каролин А. Гайст отметила, что с юридической точки зрения главной проблемой было авторское право. «Нам пришлось тесно сотрудничать с организацией ProLitteris, чтобы обеспечить защиту прав художника», — сказала она.
По её словам, существуют и своего рода эстетические проблемы. «Я задавалась вопросом, как можно было бы по-настоящему достойно почтить память Альберто Джакометти. Следовало ли выбрать (для размещения на марке) его портрет? Одну из менее известных работ? Или же его самое знаменитое произведение, чтобы марку могли узнать даже люди, далёкие от искусства?»
В итоге вместе с концерном «Швейцарская почта» был выбран всемирно известный шедевр мастера — скульптура L’Homme qui marche I 1960 года, одно из самых знаменитых произведений искусства 20 века. Марка поступила в продажу во всех почтовых отделениях Швейцарии в четверг, 5 марта. Она доступна также в интернет-магазине почты. Как подтвердили в компании агентству Keystone-SDA, тираж марки составит 250 000 экземпляров.
