«Гран-при по литературе» 2026 года присуждён Коринн Дезарзан
Федеральное Ведомство культурыВнешняя ссылка удостоило франко-швейцарскую писательницу Коринн Дезарзан (Corinne Desarzens) высшей литературной награды страны, «Швейцарского Гран-при по литературе». Специальная премия за заслуги в области литературного перевода в этом году присуждена Кристиану Вирда (Christian Viredaz).
Кроме того, семь произведений, опубликованных в прошедшем литературном году, отмечены Швейцарской литературной премией. Церемония вручения состоится в пятницу, 15 мая 2026 года, в рамках Дней литературы в Золотурне (Solothurn) в присутствии министра, главы Федерального департамента внутренних дел (Eidgenössisches Departement des Innern), федерального советника Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider).
«Швейцарский Гран-при по литературе» присуждён франко-швейцарской писательнице и журналистке Коринн Дезарзан (Corinne Desarzens; родилась в 1952 году в Сете (Sète), Франция; живёт в городе Оннен (Onnens), кантон Во). Изучала русский язык и вообще увлечена языками, пишет романы, короткие рассказы и путевые заметки, среди которых Un roi (Grasset, 2011) и L’Italie, c’est toujours bien (La Baconnière, 2018). В 2021 году она была удостоена «Швейцарской литературной премии» за книгу La lune bouge lentement mais elle traverse la ville (La Baconnière, 2020).
Показать больше
К столетию литературной Нобелевки для Швейцарии
За текст Un Noël avec Winston (La Baconnière, 2022) Коринн Дезарзан получила премию Prix Michel-Dentan. В своей новой книге Le petit cheval tatar (La Baconnière, 2025) писательница обращается к зрению, самому символически нагруженному из наших пяти чувств. Опираясь на науку, искусство и историю, она исследует неисчерпаемые художественные приёмы, связанные со взглядом в самом широком понимании этого слова.
На протяжении тридцати лет, указывает жюри, Коринн Дезарзан заново (пере)осмысляет жанр автобиографии, её лирическое «я» отступает для того, чтобы мир мог вспыхнуть всеми своими гранями и фрагментами. Размытость взгляда писательница сделала своим художественным приёмом, позволяющим «увидеть главное». За оригинальность взгляда, широту любопытства и «искристость» стиля, а также за неожиданное чувство радости, которое она вновь и вновь дарит читателям, Коринн Дезарзан и была удостоена «Швейцарского Гран-при по литературе».
Награда переводчику!
Кристиан Вирда (Christian Viredaz; родился в 1955 году в Орон-ле-Шатель (Oron-le-Châtel); живёт в Ле-Рассе / Les Rasses, кантон Во) изучал иностранные языки и литературу в Кембридже (Cambridge), Перудже (Perugia) и Лозанне (Lausanne). В роли журналиста, литературного критика, поэта и переводчика познакомил франкоязычную аудиторию с произведениями авторов из Тичино (Швейцария) и Италии, среди которых Giorgio Orelli, Giovanni Orelli, Remo Fasani, Plinio Martini, Alberto Nessi, Piero Bianconi, а также Fabio Pusterla и Dubravko Pušek.
Читайте также:
Показать больше
Швейцарский «Форум двуязычия» отмечает 30-летие
Его интерес к итальянскому языку не мешает Кристиану Вирда переводить и немецкоязычных авторов, таких как Francesco Micieli и Franz Hohler. Он также тесно связан с новым поколением литераторов и, в частности, работает с произведениями поэтов Pietro Montorfani, Lia Galli и Mercure Martini, чьи тексты близки к слэм-поэзии. Консультирует начинающих переводчиков в их очень непростом, хотя и не всегда заметном ремесле, активно присутствует как на профильных конференциях, так и на литературных мероприятиях, способствуя обмену опытом в области перевода.
Другие тексты
Помимо Швейцарского Гран-при по литературе и Специальной премии за перевод, жюри также присудило Швейцарскую литературную премию следующим сочинениям, опубликованным в 2025 году:
Martina Clavadetscher (*1979, родилась в кантоне Цуг, живет в г. Бруннен / Швейцария), Die Schrecken der anderen, C.H. Beck
Begoña Feijoo Fariña (*1977, родилась в Испании, живет в Поскьяво / Poschiavo), Come onde di passaggio, Gabriele Capelli Editore
Asa Hendry (*1999, родилась в регионе Val Lumnezia, живет в городе Гиссен / Giessen, Германия, и на родине в кантоне Граубюнден), archiv, Chasa Editura Rumantscha
Jonas Lüscher (*1976, родился в городе Шлиерен / Schlieren, Швейцария, живет в Мюнхене), Verzauberte Vorbestimmung, Carl Hanser Verlag
Sandro Marcacci (*1963, родился в городе Невшатель / Neuenburg, живет в Chézard-Saint-Martin), Me taire, Éditions d’en bas
Nora Osagiobare (*1992, родилась в Цюрихе, живет там же), Daily Soap, Kein & Aber
Antoine Rubin (*1990, родилась в Saint-Imier, живет в Биле / Biel), Calcaires, Éditions La Veilleuse
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Показать больше
Литературные итоги 2025 года в Швейцарии
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.