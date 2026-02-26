«Гран-при по литературе» 2026 года присуждён Коринн Дезарзан

Федеральное ведомство культуры удостоило писательницу Коринн Дезарзан высшей литературной награды страны — «Швейцарского Гран-при по литературе». Keystone-SDA

Федеральное Ведомство культуры Внешняя ссылка удостоило франко-швейцарскую писательницу Коринн Дезарзан (Corinne Desarzens) высшей литературной награды страны, «Швейцарского Гран-при по литературе». Специальная премия за заслуги в области литературного перевода в этом году присуждена Кристиану Вирда (Christian Viredaz).

5 минут

Keystone-SDA Доступно на 2 других языках English en Swiss Grand Prix for literature goes to Corinne Desarzens Читать далее Swiss Grand Prix for literature goes to Corinne Desarzens

Français fr Le Grand Prix suisse de littérature à Corinne Desarzens Оригинал Читать далее Le Grand Prix suisse de littérature à Corinne Desarzens

Кроме того, семь произведений, опубликованных в прошедшем литературном году, отмечены Швейцарской литературной премией. Церемония вручения состоится в пятницу, 15 мая 2026 года, в рамках Дней литературы в Золотурне (Solothurn) в присутствии министра, главы Федерального департамента внутренних дел (Eidgenössisches Departement des Innern), федерального советника Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider).

«Швейцарский Гран-при по литературе» присуждён франко-швейцарской писательнице и журналистке Коринн Дезарзан (Corinne Desarzens; родилась в 1952 году в Сете (Sète), Франция; живёт в городе Оннен (Onnens), кантон Во). Изучала русский язык и вообще увлечена языками, пишет романы, короткие рассказы и путевые заметки, среди которых Un roi (Grasset, 2011) и L’Italie, c’est toujours bien (La Baconnière, 2018). В 2021 году она была удостоена «Швейцарской литературной премии» за книгу La lune bouge lentement mais elle traverse la ville (La Baconnière, 2020).

Показать больше

Показать больше История К столетию литературной Нобелевки для Швейцарии Этот контент был опубликован на Один-единственный раз Швейцарии досталась Нобелевская премия по литературе. Затем писатель Карл Шпиттелер оказался в забвении. Читать далее К столетию литературной Нобелевки для Швейцарии

За текст Un Noël avec Winston (La Baconnière, 2022) Коринн Дезарзан получила премию Prix Michel-Dentan. В своей новой книге Le petit cheval tatar (La Baconnière, 2025) писательница обращается к зрению, самому символически нагруженному из наших пяти чувств. Опираясь на науку, искусство и историю, она исследует неисчерпаемые художественные приёмы, связанные со взглядом в самом широком понимании этого слова.

На протяжении тридцати лет, указывает жюри, Коринн Дезарзан заново (пере)осмысляет жанр автобиографии, её лирическое «я» отступает для того, чтобы мир мог вспыхнуть всеми своими гранями и фрагментами. Размытость взгляда писательница сделала своим художественным приёмом, позволяющим «увидеть главное». За оригинальность взгляда, широту любопытства и «искристость» стиля, а также за неожиданное чувство радости, которое она вновь и вновь дарит читателям, Коринн Дезарзан и была удостоена «Швейцарского Гран-при по литературе».

Награда переводчику!

Кристиан Вирда (Christian Viredaz; родился в 1955 году в Орон-ле-Шатель (Oron-le-Châtel); живёт в Ле-Рассе / Les Rasses, кантон Во) изучал иностранные языки и литературу в Кембридже (Cambridge), Перудже (Perugia) и Лозанне (Lausanne). В роли журналиста, литературного критика, поэта и переводчика познакомил франкоязычную аудиторию с произведениями авторов из Тичино (Швейцария) и Италии, среди которых Giorgio Orelli, Giovanni Orelli, Remo Fasani, Plinio Martini, Alberto Nessi, Piero Bianconi, а также Fabio Pusterla и Dubravko Pušek.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Культура Швейцарский «Форум двуязычия» отмечает 30-летие Этот контент был опубликован на За прошедшие десятилетия фонд стал незаменимым двигателем живого двуязычия в Швейцарии, которое в этой стране рассматривается как шанс, а не как угроза. Читать далее Швейцарский «Форум двуязычия» отмечает 30-летие

Его интерес к итальянскому языку не мешает Кристиану Вирда переводить и немецкоязычных авторов, таких как Francesco Micieli и Franz Hohler. Он также тесно связан с новым поколением литераторов и, в частности, работает с произведениями поэтов Pietro Montorfani, Lia Galli и Mercure Martini, чьи тексты близки к слэм-поэзии. Консультирует начинающих переводчиков в их очень непростом, хотя и не всегда заметном ремесле, активно присутствует как на профильных конференциях, так и на литературных мероприятиях, способствуя обмену опытом в области перевода.

Другие тексты

Помимо Швейцарского Гран-при по литературе и Специальной премии за перевод, жюри также присудило Швейцарскую литературную премию следующим сочинениям, опубликованным в 2025 году:

Martina Clavadetscher (*1979, родилась в кантоне Цуг, живет в г. Бруннен / Швейцария), Die Schrecken der anderen, C.H. Beck

Begoña Feijoo Fariña (*1977, родилась в Испании, живет в Поскьяво / Poschiavo), Come onde di passaggio, Gabriele Capelli Editore

Asa Hendry (*1999, родилась в регионе Val Lumnezia, живет в городе Гиссен / Giessen, Германия, и на родине в кантоне Граубюнден), archiv, Chasa Editura Rumantscha

Jonas Lüscher (*1976, родился в городе Шлиерен / Schlieren, Швейцария, живет в Мюнхене), Verzauberte Vorbestimmung, Carl Hanser Verlag

Sandro Marcacci (*1963, родился в городе Невшатель / Neuenburg, живет в Chézard-Saint-Martin), Me taire, Éditions d’en bas

Nora Osagiobare (*1992, родилась в Цюрихе, живет там же), Daily Soap, Kein & Aber

Antoine Rubin (*1990, родилась в Saint-Imier, живет в Биле / Biel), Calcaires, Éditions La Veilleuse

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Культура Литературные итоги 2025 года в Швейцарии Этот контент был опубликован на Первое место по продажам заняла семейная сага, охватывающая весь 20 век и написанная автором 2003 года рождения. Но почему именно она? Читать далее Литературные итоги 2025 года в Швейцарии

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch