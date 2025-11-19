Биза, швейцарский ветер с особым характером
Биза — холодный сухой ветер, который может дуть в Швейцарии в любое время года. Иногда он вызывает у людей головные боли и ломоту в суставах.
На юге Франции дует мистраль, в Испании и Франции — трамонтана, на побережье Адриатического моря, у Новороссийска и на западном склоне Урала — бора, на Байкале — баргузин. Всё это — так называемые «местные ветры» (local winds).
В Швейцарии тоже есть свой местный ветер — биза (Bise). Внешняя ссылкаОн возникает благодаря уникальному сочетанию топографических и метеорологических факторов Швейцарского Центрального плато. Прочитайте нашу статью ниже, чтобы узнать больше о том, что делает этот ветер таким особенным.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.