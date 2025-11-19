The Swiss voice in the world since 1935
Биза, швейцарский ветер с особым характером

Биза — холодный сухой ветер, который может дуть в Швейцарии в любое время года. Иногда он вызывает у людей головные боли и ломоту в суставах.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Сара Пазино , Изабелль Банерманн , Camille Kündig

На юге Франции дует мистраль, в Испании и Франции — трамонтана, на побережье Адриатического моря, у Новороссийска и на западном склоне Урала — бора, на Байкале — баргузин. Всё это — так называемые «местные ветры» (local winds).

В Швейцарии тоже есть свой местный ветер — биза (Bise). Внешняя ссылкаОн возникает благодаря уникальному сочетанию топографических и метеорологических факторов Швейцарского Центрального плато. Прочитайте нашу статью ниже, чтобы узнать больше о том, что делает этот ветер таким особенным.

На Женевском озере ветер биза может привести к возникновению высоких волн. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Демография

Ветер биза — уникальное швейцарское погодное явление

Этот контент был опубликован на Когда через Швейцарское плато с северо-востока дует холодный, сухой ветер, это и есть биза. Это особое погодное явление существует только в Швейцарии.

Читать далее Ветер биза — уникальное швейцарское погодное явление
