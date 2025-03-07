Какие решения примет Женевская конференция по Ближнему Востоку?

Дети на пропалестинском митинге в Лондоне, 7 февраля 2024 года. Afp Or Licensors

В Женеве стартует конференция стран-участниц Женевских конвенций, посвященная Ближнему Востоку. Главный вопрос — как усилить защиту гражданского населения в зоне палестино-израильского конфликта. Будут ли приняты конкретные меры?

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Швейцария отменила конференцию, посвященную применению Женевских конвенций к оккупированным палестинским территориям, запланированную на 7 марта. Причиной стало отсутствие участников: многие страны отказались от участия из-за разногласий по итоговому заявлению, которое планировалось опубликовать в пятницу. Тем не менее мы публикуем этот заранее подготовленный материал, который дает возможность разобраться в контексте данной проблематики.

В сентябре 2024 года Генеральная Ассамблея ООН поручила Швейцарии созвать конференцию государств-участников Женевских конвенций для решения вопросов, связанных с защитой гражданского населения на оккупированных палестинских территориях. Швейцария является государством-депозитарием Женевских конвенций, у нее было шесть месяцев на организацию этой конференции.

Швейцарская делегация подписывает Женевскую конвенцию о защите лиц, не принимающих участия в военных действиях во время вооруженного конфликта, 12 августа 1949 года во Дворце Наций в Женеве, Швейцария. Сидят слева направо: бригадный генерал Меули (Brigadier Meuli), советник дипломатической миссии Швейцарии Филипп Зуттер (Philippe Sutter), советник Клод дю Паскье (Claude du Pasquier), федеральный судья Плинио Болла (Plinio Bolla) и член Федерального совета (кабмина) и глава МИД Макс Петтитпьер (Max Petitpierre). Keystone. Keystone

Напомним: четыре Женевские конвенции 1949 года составляют основу международного гуманитарного права (МГП), защищая людей, не участвующих в военных действиях. Эти конвенции применимы и в отношении палестинских территорий (то есть сектора Газа и Западного берега, включая Восточный Иерусалим), оккупированных Израилем начиная с 1967 года. Особое внимание на конференции будет уделено Четвертой Женевской конвенции, которая защищает гражданское население в период военных действий, запрещает насильственное перемещение людей, создание поселений на оккупированных территориях, а также регулирует поведение оккупирующей державы.

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Конференция призвана напомнить сторонам ближневосточного урегулирования о важности соблюдения международного гуманитарного права. Как уже подтвердили дипломатические источники, на ней ожидается принятие совместной — в юридическом смысле необязательной — финальной декларации. Участниками Женевских конвенций являются все государства, признанные ООН, и они обязаны обеспечивать их соблюдение. Будучи государством-депозитарием конвенций, Швейцария хранит у себя оригиналы этих международных договоров. Швейцария находится «на службе у договаривающихся государств», обязуясь играть роль беспристрастного посредника.

Конференция состоится в сложной международной обстановке

За 15 месяцев войны между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС почти все 2-миллионное население Газы так или иначе подверглось переселениям и депортациям — как по распоряжениям Израиля, так и на основании приказов ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Газы, за это время погибли более 48 000 палестинцев. В ходе войны была разрушена значительная часть инфраструктуры палестинского анклава, часто использовавшаяся боевиками ХАМАС в качестве прикрытия.

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, штаб-квартира ООН, Нью-Йорк, 20 февраля 2023 года. Совет выразил возмущение планами израильского правительства задним числом узаконить поселения на оккупированных палестинских территориях, предупредив, что такие меры «препятствуют миру». Afp Or Licensors

«Эта конференция станет более чем необходимым напоминанием о том, что международное гуманитарное право должно соблюдаться», — заявил в интервью SWI swissinfo.ch Винсент Штейл (Vincent Chetail), профессор международного права в Женевском институте международных исследований (Graduate Institute in Geneva). В конце января между Израилем и ХАМАС было установлено хрупкое перемирие, которое позволило произвести обмен большого числа палестинских заключенных на заложников, захваченных ХАМАС во время теракта в Израиле 7 октября 2023 года. В рамках этой сделки также планируется постепенный отход Израиля от границ Газы и значительное расширение масштабов гуманитарной помощи анклаву.

Что думают эксперты?

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Новый президент США Дональд Трамп существенно изменил внешнеполитический контекст. Он подталкивает арабские государства к тому, чтобы они согласились с предложением навсегда переселить всех палестинцев из Газы в их страны, тем более что в мире существует почти два десятка арабских государств. Дональд Трамп также предложил, чтобы США взяли на себя «ответственность» за Газу и превратили её в «Ривьеру Ближнего Востока».

Освобожденная израильская заложница рядом с солдатом Армии обороны Израиля возле машины Международного Красного Креста после освобождения ХАМАСом, сектор Газа, 30 января 2025 года. FP PHOTO / HO / Israeli Army

«Четвёртая Женевская конвенция напоминает о запрете насильственного перемещения людей. Этот запрет призван предотвратить „колонизацию“ данной территории оккупирующей державой и проведение этнических чисток. Данное правило стало ответом на злодеяния, совершённые нацистами во время Второй мировой войны», — добавил Винсент Штейл. Предложение Дональда Трампа о переселении палестинцев из Газы уже вызвало отрицательную реакцию как со стороны арабских стран, таких как Иордания и Египет, так и со стороны Европейского союза.

Чего ожидать от декларации?

Информации о том, что это будет за конференция и каков мог бы быть ее конечный итог, пока очень мало. Что известно? Она пройдет на уровне послов в Женеве и начнется сегодня 7 марта 2025 года. По ее итогам будет принята Декларация. Никаких временных рамок пока не установлено. Последняя конференция по Четвёртой Женевской конвенции длилась один день. Ожидается, что ни США, ни Израиль не примут в ней участия, но, по мнению юристов-международников, это никак не повлияет на значимость ее результатов. Дипломаты из западноевропейских стран, беседовавшие с порталом SWI, заявили, что некоторые государства хотели бы провести эту конференцию в максимально нейтральном ключе, не упоминая конкретики «на земле», чтобы подобные формулировки не оказали негативного влияния на будущие переговоры о возможном соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Историческое здание ООН в Женеве, бывшая штаб-квартира Лиги Наций. AFP

Такой подход, однако, идёт вразрез с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в которой прямо говорится о том, что конференция будет сосредоточена на «оккупированных палестинских территориях». «Некоторые государства будут настойчиво требовать, чтобы в декларации содержалось осуждение незаконной оккупации палестинских территорий, тем более что эта незаконность уже неоднократно подтверждалась Международным судом», — говорит Винсент Штейл. В июле 2024 года, напомним, в консультативном заключении этого суда, направленном по просьбе Генеральной Ассамблеи ООН, высказанной ещё в конце 2022 года, Международный суд постановил, что продолжающееся с 1967 года присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, является незаконным и должно быть прекращено как можно скорее.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг это заключение сразу после его оглашения. Израиль до сих пор не дал чёткого ответа на вопрос, является ли его оккупация законной. Верховный суд Израиля применяет к территориям, удерживаемым с 1967 года, «Закон об оккупации», но при этом правительство страны исходит из того, что Западный берег реки Иордан и сектор Газа не являются «оккупированными территориями», а значит, и Четвёртая Женевская конвенция к ним не применима. Между тем аналогичные конференции, организованные Швейцарией в 1999 и 2001 годах, пришли к противоположному выводу — что Четвёртая Женевская конвенция вполне распространяется на оккупированные палестинские территории, включая вышеупомянутые регионы. Декларация, принятая по итогам последней такой конференции в 2014 году, призывала к соблюдению международного права как со стороны Израиля, так и со стороны вооружённых группировок, таких как ХАМАС.

Перемещенные палестинцы возвращаются с юга в северную часть сектора Газа, 27 января 2025 года. Mohammed Saber / Keystone

«Я сомневаюсь, что следующая конференция пойдёт дальше того, что было достигнуто в 2014 году», — отмечает Винсент Штейл. Израиль, в свою очередь, критикует «политизацию» Женевских конвенций и международного гуманитарного права. «Проект итоговой декларации конференции уже представляет собой проблематичный и односторонний документ», — заявил пресс-секретарь израильской миссии при ООН в Женеве. «Конференция не может принимать юридически обязывающие резолюции или вводить санкции, но сами по себе Женевские конвенции имеют обязательную юридическую силу. Швейцария в качестве государства-депозитария обязана напомнить миру, что международное гуманитарное право должно соблюдаться при любых обстоятельствах», — резюмирует Винсент Штейл.

Напомним вкратце:

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На конференции также будет затронута тема защиты инфраструктуры. «На севере Газы не осталось ничего, только руины и запах смерти», — заявила после посещения этого региона в середине февраля 2025 года в своём пресс-релизе Каролин Сеген (Caroline Seguin), координатор проектов по оказанию экстренной помощи в организации Врачи без границ. Она сообщила, что под завалами до сих пор находятся тела погибших, а сам район полностью «сравняли с землёй».

Что дальше?

После Женевской конференции, скорее всего, последуют дальнейшие мирные инициативы. Необходимо будет, для начала, вернуть ООН в рамку процесса мирного урегулирования. Напомним, что структуры и организации ООН не участвовали в январском прекращении огня, договорённость о котором была достигнута при участии США, Катара и Египта. Дональд Трамп уже дал понять, что предпочитает заключать двусторонние сделки, а не придерживаться многосторонних форматов.

Руины клиники «Аш-Шифа», после наступления режима прекращения огня между Израилем и ХАМАСом в городе Газа, 5 февраля 2025 года. Haitham Imad / Keystone

Кроме того, политические аспекты ближневосточного конфликта будут обсуждаться на конференции, организованной Генеральной Ассамблеей ООН под эгидой Франции и Саудовской Аравии в Нью-Йорке в июне 2025 года. Эта конференция будет посвящена «мирному решению палестинского вопроса и реализации концепции двух государств». «Уже существует целая серия дипломатических мероприятий, и хорошо, что Женевская конференция по Четвёртой Женевской конвенции непосредственно встроена в программу этих усилий», — говорит Винсент Штейл.

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Мирьяна Сполярич, президент Международного комитета Красного Креста (МККК), указала на конференции по безопасности, проходившей в Мюнхене в середине февраля, на то, как дорого в финансовом плане уже обошлась война в Газе, и какие риски могут возникнуть, если международное гуманитарное право не будет строго соблюдаться. «Если мы (…) хотим предотвратить откат от уже достигнутых успехов, мы должны обеспечить куда более жёсткую обязанность стран соблюдать правила и обычаи ведения войны», — заявила Мирьяна Сполярич.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.